Education Resources Inc. offre une nouvelle série en ligne sur la thérapie scolaire







La nouvelle série en ligne aidera les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les adjoints et les éducateurs spécialisés à faire progresser les étudiants ayant des difficultés sensorielles, motrices, comportementales ou sur le plan de l'apprentissage

BOSTON, 8 mai 2018 /CNW/ - Les professionnels du milieu scolaire peuvent s'inscrire directement à la nouvelle série par l'entremise du site Web d'Education Resources Inc. (ERI) à compter du 1er mai 2018 à l'adresse

http://www.educationresourcesinc.com/online-course-details/therapies-in-the-school-conference-5-complete-package-18th-annual-therapies-in-the-school-online-all-sessions

ou en téléphonant au bureau au 800-487-6530.

Des spécialistes de renommée nationale, dont Janine Wiskind, Melissa Gerber et Josephine Wallach enseignent la série en se servant d'études de cas, de démonstrations, de pratique dirigée complète en laboratoire, et d'exposés. « Excellente conférence! Je suis nouvellement physiothérapeute en milieu scolaire. J'ai découvert de bonnes stratégies pour tisser des liens avec mes enfants (du préscolaire au secondaire). Merci! » -- E. Welch, physiothérapeute

Les thèmes suivants sont abordés dans le cadre du cours :

Alignement de stratégies pour conjuguer le soutien des besoins moteurs et les objectifs du programme

Comment aider les enfants aux prises avec un dysfonctionnement relatif à la fonction exécutive à titre de fournisseur de service connexe

Stratégies visant à promouvoir l'intégration de réflexes primitifs

Utiliser la preuve pour aider à guider les décisions relatives aux objectifs, à l'administration, à la fréquence, aux priorités et aux interventions en cas de troubles moteurs découlant de l'autisme

Ces séances sont recommandées aux physiothérapeutes et à leurs adjoints, aux ergothérapeutes et à leurs adjoints, aux orthophonistes et à leurs adjoints, aux coordonnateurs d'éducation spécialisée, aux éducateurs spécialisés, aux enseignants, aux administrateurs scolaires et aux autres professionnels intervenant auprès d'enfants d'âge scolaire. Une tarification réduite est offerte aux groupes de collègues, d'amis et de commissions scolaires, ces séances pouvant faire office de jours de perfectionnement professionnel (PP).

Les participants ont accès aux séances sur demande pendant une année entière afin de parfaire leurs compétences et d'aiguiser leur capacité décisionnelle à leur convenance. Ces derniers peuvent télécharger des prospectus et obtenir jusqu'à 14 heures d'enseignement (UFC).

Célébrant 30 années d'apprentissage qui change des vies, ERI offre des cours rappelant aux thérapeutes pourquoi ils ont choisi ce métier, mais aussi pourquoi ils adorent ce qu'ils font. Nous proposons, en ligne et en direct, des méthodes d'enseignement touchant des compétences qui pourront être mises en pratique sur-le-champ. Les cours portent sur l'amélioration des résultats attendus en rehaussant les soins accordés aux patients, aux élèves et aux étudiants. Nous mettons tout en oeuvre pour être votre prestataire privilégié -- votre source de confiance pour tous vos besoins en matière d'éducation.

Pour en apprendre plus à propos d'Education Resources Inc., visitez : www.educationresourcesinc.com

PERSONNE-RESSOURCE : Alyson Loria, 1-800-487-6530, aloria@educationresourcesinc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457316/Education_Resources_Inc.jpg

