SPACES, un pionnier des espaces de travail créatifs et originaire d'Amsterdam, ouvre ses portes dans le Mile-End à Montréal







L'entreprise mondiale de cotravail a des plans d'expansion importants pour le Canada cette année; Montréal marque l'ouverture de son deuxième emplacement au Canada

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW/ - Spaces, un pionnier des espaces de travail créatifs et originaire d'Amsterdam, ouvrira un premier emplacement à Montréal dans le quartier Mile-End (5455, avenue de Gaspé, 7e étage) le 22 mai. Dans la liste des villes les plus technologiques au monde, selon un récent article du Business Insider, l'entreprise mondiale de cotravail proposera des espaces de travail collaboratif dynamiques à la communauté montréalaise aux esprits avant-gardistes, innovateurs et aux gens engagés qui font une différence.

Spaces offre une communauté aux petites entreprises à l'esprit ouvert ainsi qu'aux entrepreneurs et intrapreneurs qui croient au pouvoir de l'approche communautaire pour générer des idées et de la croissance. Son objectif est de devenir le plus grand fournisseur d'espaces de travail créatif de la région du Grand Montréal et prévoit l'ouverture de 5 lieux de travail collaboratif, avec 250 000 pieds carrés d'espace de travail, dans les deux prochaines années. Spaces possède actuellement 92 lieux dans 25 pays autour du globe.

« Une révolution des espaces de travail est en cours dans le monde entier alors que beaucoup de gens choisissent des lieux professionnels collaboratifs et inspirants plutôt que des espaces de bureau traditionnels », explique Martijn Roordink, cofondateur de Spaces. « Le Mile-End est un endroit de choix pour notre plan de croissance au Canada puisque nous visons à nous implanter dans les lieux les plus branchés et innovants au monde. »

Spaces Mile End est un espace de travail de 30 000 pieds carrés situé au 7e étage du 5455, avenue de Gaspé, où se trouvait anciennement une usine de textile. L'endroit, de style loft, comprend des aires collaboratives, des salles pour le travail en équipe, des espaces de travail partagé, des salles de réunion entièrement équipées, des bureaux privés meublés et un café. Chaque espace de travail « sur demande » est doté d'un ameublement tendance, que les membres en aient besoin pour une heure ou pour plusieurs années. Un calendrier complet d'événements professionnels rassemble la communauté pour permettre aux membres de se rencontrer, d'interagir et de s'impliquer afin de partager leurs connaissances et d'alimenter leur réseau. De plus, pour ceux qui voyagent fréquemment, les membres de Spaces Mile End ont accès à un réseau mondial de plus de 3000 lieux d'espaces de travail flexibles à travers le réseau d'IWG, qui possède Spaces. À l'échelle mondiale, Spaces est le premier et l'unique partenaire de cotravail des communautés TEDx, également développées selon le principe que les « idées valent la peine d'être partagées ». Spaces offre son espace de travail aux membres de TEDx pour y tenir des réunions ou y organiser des événements.

« Spaces offre un environnement de travail jeune, vibrant et qui favorise la collaboration et le bien-être au travail », mentionne Pierre Charest, vice-président sénior chez Colliers International. « Sa localisation stratégique parmi les grandes entreprises technologiques telles qu'Ubisoft et Framestore, avec leurs centaines d'employés, va créer une synergie qui s'étendra à l'extérieur des locaux. Spaces va venir combler un besoin pour des espaces flexibles qui n'existaient pas dans ce quartier où travaillent de nombreux milléniaux entrepreneurs. »

Spaces Mile End organise un lancement le jeudi 14 juin 2018, et invite les médias, les esprits avant-gardistes, les innovateurs et les gens engagés à assister à l'événement au 5455, avenue de Gaspé, au 7e étage, de 17 h à 20 h. Confirmez votre présence ici.

À propos de Spaces

Spaces offre un environnement de travail inspirant pour les professionnels et les entreprises en croissance. En plus des espaces de bureau, des abonnements et des salles de réunion sont disponibles pour vous aider à penser, créer et collaborer avec des gens qui partagent votre état d'esprit. Spaces vise à offrir un environnement inspirant habité d'un esprit entrepreneurial où les idées naissent, où les entreprises peuvent évoluer et où l'on bâtit des relations précieuses. Spaces offre des emplacements aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et en Asie.

Pour plus d'informations, visitez www.spacesworks.com ou téléphonez au 1-844-6-SPACES.

