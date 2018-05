Cominar annonce ses résultats et les faits saillants du premier trimestre de 2018







QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « Fonds ») (TSX: CUF.UN) est heureux d'annoncer aujourd'hui ses résultats et les faits saillants du premier trimestre de 2018.

PREMIER TRIMESTRE DE 2018 - RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS

L'assainissement du bilan grâce à la vente complétée en fin de trimestre d'un portefeuille de 95 immeubles situés hors de nos marchés principaux pour un produit brut de 1,14 milliard $

La diminution de notre ratio d'endettement de 57,4 % à la fin de 2017 à 51,3 % au 31 mars 2018

Le recentrage de la stratégie sur les marchés principaux de Montréal, Québec et Ottawa

La revitalisation de notre Conseil des fiduciaires avec l'ajout de deux nouveaux fiduciaires ayant des connaissances et une expertise importantes en immobilier, Paul Campbell et René Tremblay

et René La croissance de 0,2 % du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable par rapport à la période correspondante de 2017

Le rachat de 2,7 millions de parts du Fonds pour une contrepartie totale de 39,5 millions $ dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

« À la fin du trimestre, nous avons conclu la vente de notre portefeuille hors marchés principaux pour un produit brut de 1,14 milliard $, nous permettant de concentrer nos efforts sur notre portefeuille à Montréal, Québec et Ottawa, et d'assainir notre bilan », a déclaré Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

« Pour le premier trimestre, nous avons enregistré un bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable positif de 0,2 %, une amélioration par rapport à plusieurs trimestres antérieurs », a déclaré Gilles Hamel, vice-président exécutif et chef des opérations financières de Cominar.

APERÇU DU PREMIER TRIMESTRE DE 2018

En tant que partie intégrante de notre évolution vers « Cominar 2.0 », nous souhaitons souligner trois importantes réalisations du premier trimestre de 2018 :

L'assainissement du bilan grâce à la clôture de la vente, à la fin du trimestre, d'un portefeuille de 95 immeubles composé de 6,2 millions de pieds carrés situés hors de nos marchés principaux pour un produit brut de 1,14 milliard $. Le produit net de cette transaction a été utilisé pour rembourser des dettes et assainir notre bilan. Par conséquent, le ratio d'endettement de Cominar a diminué de 57,4 % au 31 décembre 2017 à 51,3 % au 31 mars 2018.

Le recentrage de la stratégie sur nos marchés principaux de Montréal, Québec et Ottawa . L'économie de Montréal, là où nous avons plus de 50 % de notre portefeuille permanent, est dynamique, alors que Québec continue à offrir la stabilité.

. L'économie de Montréal, là où nous avons plus de 50 % de notre portefeuille permanent, est dynamique, alors que Québec continue à offrir la stabilité. La revitalisation de notre Conseil des fiduciaires avec l'ajout pendant le trimestre de deux nouveaux fiduciaires ayant des connaissances et une expertise importantes en immobilier, Messieurs Paul Campbell et René Tremblay , ainsi qu'une troisième fiduciaire ayant des connaissances et une expertise importantes en immobilier et en marchés de capitaux, Mme Heather Kirk , candidate pour élection à la prochaine assemblée annuelle des porteurs de parts.

Durant le trimestre, Cominar a enregistré une croissance de 0,2 % du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable comparativement à la même période de 2017, avec une croissance solide de 5,2 % dans le secteur industriel, et une croissance de 1,8 % dans le secteur bureau. Nous continuons de sentir la pression dans le secteur commercial. Pendant le trimestre, notre taux d'occupation commis a augmenté à 92,9 %.

Dans le dynamique secteur industriel, Cominar demeure le plus important propriétaire, dans la province de Québec, de superficie locative industrielle. Cominar possède un portefeuille de 15,8 millions de pieds carrés industriels ayant un taux d'occupation de 95,1 % en fin de trimestre et des assises solides et constantes.

Les tableaux suivants présentent notre portefeuille actuel :

Secteur d'activité Nombre

d'immeubles Superficie des

immeubles

(pi2)





Bureau 97 11 800 000 Commercial 136 10 570 000 Industriel et polyvalent 197 15 839 000 TOTAL 430 38 209 000

Marché géographique Nombre

d'immeubles Superficie des

immeubles

(pi2)





Québec 127 10 253 000 Montréal 282 25 420 000 Ottawa 20 2 476 000 Provinces atlantiques 1 60 000 TOTAL 430 38 209 000

Nous continuons d'examiner notre portefeuille afin de trouver des opportunités supplémentaires de vente d'actifs pour assainir notre bilan et améliorer et accroître nos propriétés dans le but d'augmenter le bénéfice d'exploitation net et créer de la valeur. Notre portefeuille comprend plusieurs actifs urbains bien situés à proximité de lignes de transport ayant un potentiel significatif de création de valeur.

Notre facilité de crédit non garantie de 700 millions $ est actuellement inutilisée et les actifs non grevés totalisaient 2,7 milliard $ à la fin du trimestre. De plus, la quasi-totalité de nos emprunts hypothécaires de 2018 ont été traités. Durant le trimestre, Cominar a racheté, aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, 2,7 millions de parts pour une contrepartie au comptant totale de 39,5 millions $. À ce jour, nous avons pour 121,5 millions $ de dépôts en espèces.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2018, le bénéfice d'exploitation net - quote-part Cominar(1) a atteint 102,6 millions $, comparativement à 107,4 millions $ pour la période correspondante de 2017. Cette baisse de 4,8 millions $ est le résultat d'une hausse de 0,2 million $ du bénéfice d'exploitation net de notre portefeuille comparable et d'une baisse de 5,0 millions $ du portefeuille d'immeubles situé hors marchés principaux qui a été vendu le 27 mars 2018.

Le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable - quote-part Cominar(1) a connu une croissance de 0,2 % par rapport à la période correspondante de 2017. Cette augmentation est le résultat d'une croissance de 5,2 % du portefeuille comparable dans le secteur industriel combinée à une croissance de 1,8 % dans le secteur bureau, partiellement compensées par une baisse de 4,3 % dans le secteur commercial.

Le bénéfice net rajusté(1) du premier trimestre de 2018 s'est établi à 52,9 millions $, comparativement à 59,7 millions $ pour la période correspondante de 2017. La baisse du bénéfice net rajusté(1) de 6,8 millions $ s'explique principalement par une diminution du bénéfice d'exploitation net de 5,3 millions $, résultant principalement de la vente de nos actifs, et par une augmentation de la charge financière de 1,5 million $.

Les fonds provenant de l'exploitation récurrents(1) du premier trimestre de 2018 ont atteint 53,7 millions $, alors qu'ils étaient de 61,0 millions $ pour la période correspondante de 2017. Les fonds provenant de l'exploitation récurrents(1) par part pleinement dilués se sont établis à 0,29 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018.

Les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents(1) du premier trimestre de 2018 se sont établis à 42,3 millions $, comparativement à 52,5 millions $ pour la période correspondante de 2017. Par part pleinement dilués, les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents se sont établis à 0,23 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018.

Le ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents(1) du premier trimestre de 2018 a diminué à 108,7 % alors qu'il était de 126,7 % pour la période correspondante en 2017.





(1) Mesure financière non définie par les IFRS. Voir le rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus semblable.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2018, le ratio d'endettement de Cominar se situait à 51,3 %, comparativement à 57,4 % au 31 décembre 2017. Cette amélioration significative de notre ratio d'endettement résulte de la vente de notre portefeuille d'immeubles situés hors de nos marchés principaux pour un produit brut de 1,14 milliard $. À la fin du trimestre, l'actif total a diminué à 7,2 milliards $ et les immeubles productifs de revenu non grevés s'élevaient à 2,7 milliards $, ce qui représente un ratio des actifs non grevés sur la dette nette non garantie de 1,68 : 1, en hausse par rapport à 1,43 : 1 au 31 décembre 2017.

ACTIVITÉS DE LOCATION

Au cours du premier trimestre de 2018, nos efforts de location nous ont permis de renouveler 43,9 % [36,7 % en 2017] de la superficie totale venue à échéance en 2018, soit 3,0 millions de pieds carrés, et de conclure de nouveaux baux pour 1,8 million de pieds carrés, représentant globalement 69,4 % [58,4 % en 2017] de la superficie totale dont les baux viennent à échéance en 2018.

Le taux d'occupation commis s'est établi à 92,9 % au 31 mars 2018 comparé à 92,6 % au 31 décembre 2017. Le taux d'occupation physique s'est établi à 86,9 % au 31 mars 2018, comparativement à 87,9 % au 31 décembre 2017. L'écart entre le taux d'occupation commis et le taux d'occupation physique reflète 1,5 million de pieds carrés pour lesquels des baux sont signés et débuteront au cours des cinq prochains trimestres et représentent 24,3 millions $ en bénéfice d'exploitation net sur une base annualisée.

Le tableau suivant présente les taux d'occupation au 31 mars 2018 par secteur d'activité pour nos marchés principaux :



Montréal

Québec

Ottawa

Total

Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique























Secteur d'activité























Bureau 87,2% 82,5%

96,8% 93,9%

90,4% 81,5%

90,0% 84,9%

Commercial 92,6% 82,5%

93,8% 87,5%

90,1% 58,1%

93,0% 83,5%

Industriel et polyvalent 95,1% 91,2%

95,2% 88,3%

S.O. S.O.

95,1% 90,5% Marchés principaux 92,3% 86,7%

95,1% 89,4%

90,4% 77,9%

92,9% 86,9%

L'écart entre le taux d'occupation physique et le taux d'occupation commis dans le secteur commercial était de 9,5 % dû à de nombreux baux signés mais non générateurs de revenu dont environ 40 % entreront en vigueur d'ici la fin de 2018. Pour le secteur bureau de la région d'Ottawa, l'écart était de 8,9 % et représente des baux signés dont environ 50 % entreront en vigueur d'ici la fin de 2018.

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le bénéfice d'exploitation net, les fonds provenant de l'exploitation, les fonds provenant de l'exploitation ajustés et le bénéfice net rajusté ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Trimestres terminés les 31 mars 2018 2017

(000 $) (000 $)





Produits d'exploitation 208 865 213 956 Charges d'exploitation (108 319) (108 073) Bénéfice d'exploitation net(1) 100 546 105 883 Charge financière (43 802) (42 298) Frais d'administration du Fonds (5 255) (4 484) Ajustement des immeubles de placement à la juste valeur (4 331) -- Quote-part du bénéfice net des coentreprises 1 085 831 Frais de transaction (18 554) -- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices 29 689 59 932





Impôts sur les bénéfices





Exigibles (6 251) --

Différés 6 539 (219)

288 (219)





Bénéfice net 29 977 59 713





Ajustement des immeubles de placement à la juste valeur 4 331 -- Frais de transaction 18 554 --





Bénéfice net rajusté(1) 52 862 59 713





(1) Mesure financière non définie par les IFRS. Voir le rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus semblable.

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION NET DU PORTEFEUILLE COMPARABLE(1)

Trimestres terminés les 31 mars 2018 2017



(000 $) (000 $) ? %







Bénéfice d'exploitation net 100 546 105 883 (5,0) Coentreprises 2 081 1 534 35,7 Bénéfice d'exploitation net - Quote-part Cominar(1) 102 627 107 417 (4,5)







Répartition :





Portefeuille comparable







Bureau 34 239 33 645 1,8

Commercial 33 005 34 493 (4,3)

Industriel et polyvalent 21 237 20 185 5,2







Portefeuille comparable 88 481 88 323 0,2







Portefeuille non comparable 14 146 19 094 (25,9) Bénéfice d'exploitation net - Quote-part Cominar(1) 102 627 107 417 (4,5)





(1) Mesure financière non définie par les IFRS. Voir le rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus semblable.

FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION ET FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION AJUSTÉS

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net établi selon les IFRS et des fonds provenant de l'exploitation récurrents et des fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents :

Trimestres terminés les 31 mars 2018 2017

(000 $) (000 $)





Bénéfice net 29 977 59 713 Impôts sur disposition d'immeubles 6 251 -- Impôts différés (6 539) 219 Salaires de location - mise en place des baux 1 009 874 Ajustement des immeubles de placement à la juste valeur 4 331 -- Intérêts capitalisables sur immeubles en développement - Coentreprises 154 202 Frais de transaction 18 554 --





Fonds provenant de l'exploitation récurrents(1)(2) 53 737 61 008





Provision pour frais relatifs à la location (7 153) (6 251) Comptabilisation linéaire des baux(1) (623) (727) Dépenses en capital - maintien de la capacité de générer des revenus locatifs (3 682) (1 557)





Fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents(1)(2) 42 279 52 473 Ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents 108,7 % 126,7 %





(1) Inclut la quote-part de Cominar dans les coentreprises. (2) Mesure financière non définie par les IFRS.

INFORMATION FINANCIÈRE ADDITIONNELLE

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés de Cominar et le rapport de gestion intermédiaire ayant trait au premier trimestre de 2018 sont déposés sur SEDAR à www.sedar.com et sont disponibles sur le site Internet de Cominar à www.cominar.com.

PROFIL AU 8 MAI 2018

Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 430 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 38,2 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Québec, Montréal et Ottawa. Cominar a pour objectifs de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar, son exploitation, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient s'écarter sensiblement de ceux qui sont explicites ou implicites à ces énoncés. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar, et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives susmentionnées, sauf tel que requis par les lois applicables.

