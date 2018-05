RAPPEL - Les olympiens et les paralympiens d'Équipe Canada seront honorés à Rideau Hall







Ne manquez pas cette occasion de rencontrer nos athlètes d'Équipe Canada!

OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le Bureau du secrétaire du gouverneur général invite la population à assister à une célébration en hommage à Équipe Canada sur le domaine de Rideau Hall, le mercredi 9 mai 2018, de 9 h 30 à 12 h.

Pour célébrer le succès remporté par nos athlètes canadiens aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018, le Bureau s'est associé avec le ministère du Patrimoine canadien, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour présenter une matinée d'activités sportives et permettre aux membres du public de rencontrer des olympiens et paralympiens d'Équipe Canada. Voici ce que nous vous réservons pour cette matinée toute particulière.

9 h 30 à 12 h

Activités sportives, flambeaux et mascottes de PyeongChang, et autographes!

Les passionnés du sport auront l'occasion d'essayer la planche à neige avec des représentants de Snowboard Canada et de pratiquer le para-hockey avec des représentants du Comité paralympique canadien et de Sledge Hockey of Eastern Ontario. Les amateurs pourront se faire photographier avec les mascottes et les flambeaux de PyeongChang 2018. Sans oublier le meilleur pour la fin : les athlètes présents signeront des autographes après la partie officielle de l'activité de célébration d'Équipe Canada.

10 h 20

Activité de célébration d'Équipe Canada

La population est invitée à se rassembler dans l'avant-cour de Rideau Hall pour accueillir chaleureusement plus de 200 olympiens et paralympiens et entraîneurs au moment où ils arriveront à la résidence à pied à partir de l'allée principale.

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien (COC), et Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien (CPC), seront sur les lieux pour accueillir officiellement la délégation d'Équipe Canada.

La gouverneure générale, la ministre et les présidents du COC et du CPC prononceront des allocutions et feront des présentations spéciales à cette occasion. À la fin de l'évènement, les athlètes se mêleront aux amateurs et aux membres du public rassemblés sur le domaine de Rideau Hall pour échanger et discuter avec eux.

