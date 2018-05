Avis aux médias - Désencombrez votre maison pour une bonne cause : La Vente de garage nationale au profit de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, aura lieu le 12 mai 2018







Toutes les recettes générées par l'événement servent à financer des centres d'hébergement pour femmes locaux et des programmes d'élimination de la violence familiale

TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le samedi 12 mai, plus de 80 bureaux de Royal LePage au Canada participeront à la Vente de garage nationale caritative d'une journée au profit de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, organisme engagé à appuyer les centres d'hébergement pour femmes et à éliminer la violence contre les femmes et les enfants. Depuis 2009, la Vente de garage nationale au profit de la Fondation Un toit pour tous a permis d'amasser près de 3 million de dollars, qui servent à financer des centres d'hébergement pour femmes partout au pays et des solutions à long terme pour éliminer la violence dans les foyers canadiens.

Nous invitons les médias à participer à la Vente de garage au profit de la Fondation Un toit pour tous qui se tiendra à leur bureau Royal LePage local ce samedi 12 mai. À chaque emplacement de la Vente de garage nationale, des représentants de Royal LePage seront présents pour accorder une entrevue.

Détails sur l'événement :

Occasion : La 10 e édition de la Vente de garage nationale au profit de la Fondation Un toit pour tous

Le samedi 12 mai 2018 Endroit : Partout au Canada ! Cliquez ici pour savoir où les ventes de garage se tiendront dans votre région.

Partout au ! Cliquez ici pour savoir où les ventes de garage se tiendront dans votre région. Pourquoi participer : Afin d'appuyer La Fondation Un toit pour tous de Royal LePage , la plus importante fondation publique du Canada vouée exclusivement au financement de centres d'hébergement et à l'élimination de la violence familiale. Cet événement annuel, qui en est à sa 10e édition, réunit des résidents locaux et des courtiers immobiliers de Royal LePage afin de pourvoir au besoin criant de fonds et de sensibiliser le public à l'importance de briser le cycle de la violence familiale.

Comment la communauté peut-elle participer?

Nous invitons les membres de la communauté à participer en désencombrant leur maison pour une bonne cause. Faites don d'articles peu usagés à votre bureau Royal LePage participant d'ici le vendredi 11 mai, et visitez le lieu de votre vente de garage locale au profit de la Fondation Un toit pour tous le samedi 12 mai pour réaliser de bonnes affaires et contribuer à une bonne cause.

Vous avez besoin de plus amples renseignements? Visitez le site royallepage.ca/untoitpourtous.

Vous ne pouvez pas participer, mais vous voulez faire un don?

Cliquez ici pour faire en don en ligne.

« La violence contre les femmes se produit dans toutes les communautés et elle touche tous les groupes d'âge et de revenus, précise Shanan Spencer?Brown, directrice administrative de la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage. Plus de la moitié des Canadiennes âgées de 16 ans et plus ont connu au moins un épisode de violence physique ou sexuelle, et 362 000 enfants sont exposés à la violence familiale chaque année. Une femme canadienne est tuée par son partenaire en moyenne tous les six jours. C'est pourquoi nous sommes si engagés à fournir un refuge sûr aux femmes et aux enfants victimes de violence. »

