Les Canadiens assument leur identité en ligne en utilisant le domaine .CA plus que jamais







L'ACEI annonce l'année la plus fructueuse pour les enregistrements de domaines .CA

OTTAWA, le 8 mai 2018 /CNW/ - Comme les Canadiens assument l'Internet comme le centre que leurs vies numériques, c'est le moment idéal pour choisir le Canada en ligne. Les valeurs, les normes et l'identité canadiennes sont au centre de qui nous sommes et le domaine .CA représente de plus en plus la feuille d'érable sur le sac à dos virtuel.

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) -- l'organisme à but non lucratif qui gère le domaine .CA au nom de la population canadienne -- est fière d'annoncer qu'au cours du dernier exercice financier complet, près de 538?000 nouveaux domaines .CA ont été enregistrés partout au pays. Il s'agit d'un niveau historique pour les domaines .CA qui démontre la valeur de la marque canadienne sur le plan national et mondialement.

Points essentiels

Les enregistrements de domaines ont atteint 537?941 au cours de l'exercice financier 2018 (avril 2017 à mars 2018); le record précédent était de 511?900 au cours de l'exercice financier 2012.

Les enregistrements de domaines .CA ont affiché une hausse de 5,3 % au cours de l'exercice financier 2018, comparativement à l'ensemble du marché des noms de domaine au Canada , qui a connu une croissance de 1,35 %.

, qui a connu une croissance de 1,35 %. Dans un marché mondial extrêmement concurrentiel, le domaine .CA est un des domaines de premier niveau de pays (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide.

L'ACEI gère maintenant 2?736?980 domaines .CA.

L'ACEI gère le domaine .CA au nom de tous les Canadiens et respectent les normes strictes d'Exigences en matière de présence au Canada qui garantit que seuls des résidents, entreprises ou organismes canadiens peuvent enregistrer un domaine .CA.

qui garantit que seuls des résidents, entreprises ou organismes canadiens peuvent enregistrer un domaine .CA. Dans le cadre de son mandat visant à bâtir un meilleur Canada en ligne, l'ACEI verse plus d'un million de dollars en subventions par année à des projets numériques au Canada avec le Programme d'investissement communautaire.

Propos tenus par les porte-parole

À titre de responsables du domaine .CA à travers le monde, nous sommes très heureux de constater que les Canadiens assument leur identité nationale en ligne. Nous sommes fiers de représenter notre pays dans la sphère Internet mondiale et d'aider à bâtir un meilleur Canada en ligne.

- Byron Holland, président et chef de la direction

La force de la marque .CA provient de la nation qu'elle représente. Nous sommes fiers de brandir le drapeau au nom des Canadiens en ligne et nous sommes heureux de continuer à démontrer la valeur de notre identité canadienne en ligne.

- David Fowler, vice-président du marketing et des communications

Ressources complémentaires

À propos de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services -- comme le pare-feu DNS D-Zone -- qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

SOURCE Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 08:00 et diffusé par :