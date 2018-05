BMO Gestion d'actifs inc. lance le premier FNB au Canada à offrir une exposition aux entreprises des nouveaux médias et technologies







Facebook Inc., Netflix Inc., Apple Inc. et AT&T comptent parmi les titres du portefeuille de FNB sectoriels (symbole : COMM)

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (BMO GA) a lancé aujourd'hui un premier FNB canadien à offrir une stratégie d'investissement tirant profit de l'innovation technologique et des tendances des nouveaux médias dans le secteur des services de communications.

Le FINB BMO communications mondiales (symbole : COMM) donne aux investisseurs l'accès à des entreprises de premier plan des secteurs de l'équipement de communication, des logiciels de jeu, des médias et de l'édition, des télécommunications et des données en ligne.

Netflix Inc., Facebook Inc., Alphabet Inc. (Google), The Walt Disney Company et Time Warner Inc. comptent parmi les titres du fonds.

« Ce FNB offre aux investisseurs un équilibre unique entre les entreprises mondiales qui restructurent et dirigent les marchés des communications, de la technologie et des nouveaux médias », a déclaré Kevin Gopaul, chef, BMO Gestion mondiale d'actifs Canada.

L'offre du nouveau FNB est close; le fonds commencera à être négocié à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Avec cette annonce, le secteur des FNB de BMO GA compte maintenant 74 stratégies de FNB au Canada et détient une part de marché de près de 32 pour cent, selon les données de Bloomberg.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

*Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 728 milliards de dollars au 31 janvier 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 07:30 et diffusé par :