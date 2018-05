Guns N' Roses en tête d'affiche des concerts d'après-course de Yasalam, le dimanche soir du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi 2018







ABU DHABI, Émirats arabes unis, May 8, 2018 /PRNewswire/ --

Le Circuit Yas Marina et FLASH Entertainment ont dévoilé aujourd'hui les noms des prochaines grandes vedettes internationales qui se produiront cette année aux concerts d'après course de Yasalam, dans le cadre du week-end du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2018.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688276/Guns_N_Roses_at_Abu_Dhabi_Grand_Prix_Concert.jpg )

Guns N' Roses, les légendes du rock américain, seront tête d'affiche du concert d'après course de Yasalam au Arena, sur l'île de Yas, le dimanche 25 novembre.

Avec Guns N' Roses, l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, le succès est garanti auprès de la foule d'amateurs de course qui se rendra au Grand Prix d'Abu Dhabi, en provenance de plus de 170 pays du monde.

Les amateurs de rock à Abu Dhabi verront les membres fondateurs Axl, Slash et Duff interpréter le catalogue complet des succès des Guns N' Roses, dont Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine et Paradise City.

La voix unique d'Axl Rose, les magnifiques riffs de guitare de Slash, avec Duff McKagan à la basse, sont la base du son des Guns N' Roses, qui feront salle comble au Arena.

Les Guns N' Roses, qui ont vendu plus de 100 millions de disques à travers le globe, se sont produits à guichets fermés dans les stades du monde entier ces dernières années ; autrement dit, les amateurs qui se rendront au Arena peuvent s'attendre à assister à un concert extraordinaire du légendaire groupe de rock.

Il ne reste que quelques semaines pour acheter des places « Early Bird » pour le Grand Prix d'Abu Dhabi et bénéficier d'une réduction de 30 %. Offrant un excellent rapport qualité-prix aux amateurs de course, les places « Early Bird » sont disponibles jusqu'au 31 mai.

Al Tareq Al Ameri, le PDG du Circuit Yas Marina, a déclaré : « Guns N' Roses est l'un des plus grands groupes de musique et renforce notre programme de quatre jours de divertissements sur le circuit et en dehors et d'après-course. Nous sommes ravis d'annoncer que les membres fondateurs du groupe seront cette année la tête d'affiche du spectacle du dimanche soir aux concerts d'après course de Yasalam, le week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi 2018. Deux grands noms étant déjà dévoilés, nous avons hâte d'annoncer quel autre grand artiste montera sur scène, dans le cadre d'un incroyable week-end de course, de concerts et de divertissements destinés à ceux qui ont leur place. »

Pour acheter des places, rendez-vous sur http://www.yasmarinacircuit.com.

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 07:12 et diffusé par :