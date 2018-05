/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante en matière de transition énergétique/







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce importante en matière de transition énergétique.

Date : 8 mai 2018



Heure : 9 h 30



Endroit : Shawinigan Aluminium Inc.

1250, boulevard Saint-Sacrement

Shawinigan (Québec) G9N 0E3

Consignes de sécurité :

L'entreprise prêtera des casques et des lunettes de protection

Le pantalon long et les souliers fermés sont obligatoires pour tous

Source : Catherine Poulin Attachée de presse Cabinet du ministre de

l'Énergie et des Ressources

naturelles, ministre

responsable du Plan Nord et

ministre responsable de la

région de la Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine Tél. : 418 643-7295

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

