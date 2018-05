/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Chute mortelle du haut d'une plateforme pour un ouvrier agricole des Serres Jacques Barbe à Saint-Eustache : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête/







SAINT-JÉRÔME, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques le 8 mai prochain les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Les Serres Jacques Barbe le 24 octobre 2017.

Les journalistes sont conviés au dévoilement des conclusions du rapport d'enquête, qui aura lieu dans le cadre d'une activité de sensibilisation auprès des étudiants et étudiantes du Centre de formation agricole de Mirabel.

Seront présents à cette activité M. Denis Beaulieu, directeur régional, M. Isabelle Loriault, directrice santé et sécurité de la prévention-inspection, Mme Mylène Lauzière-Sévigny, chef d'équipe de la prévention-inspection, M. Giancarlo E. Specogna, inspecteur, et Mme Geneviève Girard, inspectrice, tous de la Direction régionale des Laurentides de la CNESST.

Date : 8 mai 2018



Heure : 14 h



Lieu : Centre de formation agricole de Mirabel

9850, rue de Belle-Rivière

Mirabel (Québec) J7N 2X8

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 07:30 et diffusé par :