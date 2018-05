/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Duncan prendra part au coup d'envoi des Jeux Bon départ de Canadian Tire dans le cadre de la célébration pour Équipe Canada/







Le gouvernement du Canada et les athlètes olympiques et paralympiques encouragent la participation sportive dans la communauté

OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, participera au coup d'envoi des Jeux Bon départ de Canadian Tire mardi dans le cadre de la célébration pour Équipe Canada. La ministre Duncan interagira également avec des élèves à divers postes d'activités sportives. Elle sera accompagnée d'athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang 2018.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 8 mai 2018

HEURE :

10 h

LIEU :

Pavillon Montpetit, Université d'Ottawa

125, rue Université

Ottawa (Ontario)

