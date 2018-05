/R E P R I S E -- Un forum qui met le citoyen au coeur du projet de Lachine-Est/







MONTRÉAL, le 25 avril 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine convie chaleureusement ses résidents à participer à un grand forum citoyen sur le développement de Lachine-Est, le 12 mai 2018, à la salle de spectacle de l'Entrepôt.

« Nous souhaitons outiller les Lachinois en leur offrant l'information nécessaire pour participer au processus de décisions urbanistiques et pour défendre leurs intérêts dans le développement de Lachine-Est », a déclaré la mairesse Maja Vodanovic.

Le secteur de Lachine-Est, berceau de l'industrialisation canadienne, est un vaste territoire de 63,8 hectares à développer près du canal de Lachine. Ce futur quartier accueillera 4800 familles, ce qui en fait l'un des plus grands projets résidentiels de l'agglomération de Montréal. Une consultation publique avec l'OCPM est souhaitée afin d'impliquer les citoyens dans l'élaboration de ce projet d'envergure.

Le Forum citoyen sur le développement de Lachine-Est vise à :

faire le point sur le travail de planification effectué à ce jour par l'arrondissement;

comprendre les mécanismes qui régissent la création de quartiers où il fait bon vivre;

offrir des renseignements sur les diverses perspectives de développement;

discuter des enjeux entourant l'élaboration de ce quartier et se familiariser avec le principe d'aménagement d'aire TOD ("Transit-Oriented Development").

Des spécialistes renommés présenteront les meilleures pratiques dans leurs domaines respectifs et mettront en lumière les défis rencontrés dans ce type de projet.

Quand : samedi 12 mai, de 13 h à 17 h

Lieu : L'Entrepôt, 2901, boulevard Saint-Joseph

Conférenciers :

Densité de logement : Christian Savard (Directeur général de Vivre en ville)

(Directeur général de Vivre en ville) Mobilité : Jean-François Lefebvre (Président d'Imagine Lachine-Est)

(Président d'Imagine Lachine-Est) Développement durable Karel Mayrand (Directeur général, Québec et Atlantique, de la Fondation David Suzuki)

(Directeur général, Québec et Atlantique, de la Fondation David Suzuki) Logement social : Ron Rayside (Associé chez Rayside Labossière)

(Associé chez Rayside Labossière) Patrimoine : Dinu Bumbaru (Directeur des politiques d'Héritage Montréal)

Une période de questions et d'échanges suivra chaque présentation. Les participants auront ensuite l'occasion de discuter de façon conviviale aux diverses tables thématiques et mettre sur maquette leurs idées concrètes. Les élus et des représentants de l'arrondissement seront également sur place pour échanger au sujet de ce futur quartier. « Nous travaillons fort en tant qu'élus pour encourager la participation citoyenne à ce projet et c'est notre responsabilité d'échanger avec les citoyens en toute transparence » explique Julie-Pascale Provost, conseillère du district du Canal. Ainsi, ce forum facilitera la création d'un réseau de personnes qui ont à coeur le futur de Lachine-Est. « Notre objectif est de créer un mouvement citoyen qui laissera une empreinte positive et permettra d'amorcer une vision du futur sur ce sol patrimonial hautement symbolique pour Lachine, Montréal et le Canada », conclut Maja Vodanovic.

Inscriptions au Forum : lachine.ca



