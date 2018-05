Avis aux médias - Informations erronées rapportées par un quotidien : Vacances Sinorama rectifie les faits

Aujourd'hui, au 18e Salon de l'aéroport à Dubaï, Sinocloud Wisdom (Beijing) Technology Co., Ltd. (« Sinocloud Wisdom » ou la « société ») a dévoilé son produit commercialisable, un tout nouveau robot destiné à l'enregistrement et au dépôt des bagages...

Aimia Inc. , entreprise d'analytique de la fidélité et de marketing axé sur les données, annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Jeremy Rabe à titre de nouveau président et chef de la direction d'Aimia Inc. avec prise d'effet...