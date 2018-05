CONTOUR®NEXT one lance une solution plus intelligente pour aider les personnes atteintes de diabète à prendre en charge leur diabète de façon autonome







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Ascensia Diabetes Care Canada Inc. a annoncé le lancement de nouvelles caractéristiques personnalisées pour l'application CONTOUR®DIABETES au Canada, notamment la nouvelle fonction Mes tendances qui analyse de manière intelligente les résultats d'analyse de la glycémie pour fournir des conseils personnalisés utiles qui aident les personnes atteintes de diabète à prendre leur santé en main.

Pour de nombreuses personnes, le diabète est une maladie permanente qui exige une prise en charge autonome et quotidienne de toutes les facettes de la vie, qu'il s'agisse d'alimentation ou d'activité physique. La prise en charge du diabète va au-delà de la dose adéquate d'insuline prise pendant la journée. C'est également une question de compréhension des répercussions des choix de vie sur la glycémie. La nouvelle fonction Mes tendances améliore la prise en charge autonome du diabète et permet aux personnes atteintes de diabète d'adopter un mode de vie sain et raisonné.

« Dans la plupart des cas, les personnes atteintes de diabète ne passent que quelques heures par année avec leur médecin. Le reste du temps, elles s'en remettent à la prise en charge autonome. Pour cela, elles ont besoin d'outils qui les aident. Nous leur proposons donc un outil qui fait plus que recueillir des données. Il leur fournit des commentaires personnalisés sur leur état de santé, » indique Annika Pawaroo, d'Ascensia Diabetes Care Canada. « La plus récente version de l'application CONTOUR®DIABETES offre un outil plus intelligent pouvant simplifier la prise en charge autonome du diabète. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette innovation aux personnes atteintes de diabète. »

La nouvelle fonction Mes tendances de l'application CONTOUR®DIABETES repose sur un concept de la science comportementale, soit le modèle Information - Motivation - Compétences comportementales pour les maladies chroniques. Ce concept a été élaboré par le Dr William Fisher, psychologue à l'Université Western Ontario, qui a prouvé que les personnes atteintes de diabète ont besoin de renseignements concrets, de motivation pour passer à l'action et de compétences comportementales précises afin d'apporter des changements pour améliorer la prise en charge autonome de leur diabète1. La fonction Mes tendances met à profit la technologie numérique pour aider les personnes atteintes de diabète en ce qui a trait à chacune de ces facettes, appuyant ainsi une prise en charge autonome plus efficace.

« La fonction Mes tendances de la nouvelle application CONTOUR®DIABETES représente un réel progrès sur le plan de l'utilisation des données pour la prise en charge du diabète car elle aide à cerner les tendances de glycémie que les patients n'ont peut-être pas cernées. Elle fournit aussi des rappels personnalisés pouvant appuyer une prise en charge améliorée, » indique Sarah Blunden, gestionnaire régionale du programme d'éducation en diabète, éducatrice agréée en diabète à la clinique LMC Soins du Santé. « Cela peut aider les personnes atteintes à maintenir le cap entre les visites chez leur médecin. Aussi, les données recueillies par l'application peuvent fournir des renseignements utiles pour les consultations. »

La nouvelle fonction Mes tendances de l'application CONTOUR®DIABETES utilise les résultats d'analyse produits par le lecteur pour cerner les tendances des résultats de glycémie, propose des causes possibles et fournit des directives ainsi que des conseils personnalisés pour aider à s'y attaquer. Elle permet aux patients de régler des rappels et d'utiliser des plans d'analyse structurés pour aider à améliorer les résultats de glycémie. Elle assure aussi le suivi des progrès pour vérifier si la tendance affiche une amélioration au fil du temps*.

La plus récente version de l'application CONTOUR®DIABETES offre un outil plus intelligent pouvant simplifier la prise en charge autonome du diabète. La plus récente version de l'application permet de reconnaître 14 tendances et utilise 11 plans d'analyse structurés distincts. D'autres tendances et plans d'analyse sont à venir. La nouvelle version est disponible dès aujourd'hui dans les magasins d'applications Apple App Store (iOS) et Google Play (Android).

L'application CONTOUR®DIABETES est conçue pour se connecter de manière transparente au lecteur CONTOUR®NEXT ONE. Le lecteur CONTOUR® NEXT ONE offre une précision remarquable : il s'agit du lecteur le plus précis jamais mis au point par Ascensia Diabetes Care. Le lecteur CONTOUR® NEXT ONE surpasse les normes minimales canadiennes de l'industrie relatives aux lecteurs de glycémie2,3. Dans une étude clinique, on a démontré que 95 % des résultats du lecteur CONTOUR® NEXT ONE se situaient à ±8,4 %4 des résultats de laboratoire.

À propos d'Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care est une entreprise mondiale spécialisée dans les soins du diabète qui se consacre à améliorer la vie des personnes vivant avec le diabète. Notre mission est de doter les personnes atteintes de diabète de moyens d'agir grâce à des solutions novatrices qui simplifient et améliorent leur vie. Nous mettons à profit notre sens de l'innovation et notre expertise en matière de diabète pour élaborer des solutions et des outils de qualité supérieure qui améliorent le quotidien des personnes atteintes de diabète.

Propriétaire de la gamme d'ensembles pour la surveillance de la glycémie CONTOUR® reconnue mondialement, Ascensia Diabetes Care offre des produits qui combinent une technologie avancée et des fonctions conviviales pour aider les personnes atteintes de diabète à prendre en charge leur maladie. Nous sommes déterminés à poursuivre nos activités de recherche, d'innovation et de mise au point de nouveaux produits et de nouvelles solutions. En tant que partenaire de confiance en matière de diabète, nous travaillons étroitement avec des professionnels de la santé et d'autres collaborateurs pour faire en sorte que nos produits répondent aux normes les plus élevées en ce qui a trait à l'exactitude, à la précision et à la fiabilité tout en faisant preuve de conformité et d'intégrité dans le cadre de nos activités.

Ascensia Diabetes Care a été fondée en 2016 suivant la vente du groupe de la Gestion du diabète de Bayer à Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Les produits d'Ascensia Diabetes Care sont vendus dans plus de 125 pays. Ascensia Diabetes Care compte près de 1 700 employés et exerce ses activités dans 31 pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web d'Ascensia Diabetes Care à l'adresse : https://www.ascensiadiabetes.ca

Ascensia et Contour sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care. Les logos et le mot Bluetooth sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG. Inc. et utilisées sous licence seulement. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

Au sujet de l'ensemble pour la surveillance de la glycémie CONTOUR® NEXT ONE :

L'ensemble pour la surveillance de la glycémie CONTOUR®NEXT ONE comprend un lecteur intelligent sans fil facile à utiliser pouvant communiquer de manière transparente avec un dispositif mobile intelligent par Bluetooth®. Le lecteur fournit des commentaires sur-le-champ par l'intermédiaire de la technologie smartLIGHT et l'application CONTOUR®DIABETES recueille, stocke et analyse les résultats de glycémie que lui transmet le lecteur.

L'application combine ces résultats aux autres données enregistrées par l'utilisateur et fournit des renseignements détaillés sur son état, l'aidant ainsi à comprendre les répercussions de ses habitudes de vie sur sa glycémie. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent également communiquer les rapports d'analyse de la glycémie aux professionnels de la santé, suscitant ainsi des discussions plus éclairées pendant les visites.

* Les renseignements fournis par l'application CONTOUR® DIABETES ne sont pas considérés comme des conseils médicaux et sont fournis à titre informatif seulement. Les patients devraient toujours consulter leur professionnel de la santé avant de modifier leur régime alimentaire, leur traitement ou leur programme d'exercices. 1 Fisher WA, Kohut T, Schachner H, Stenger P. The Diabetes Educator (2011) 37;1:85-94 2 Selon les exigences actuelles de la norme ISO 15197:2013 reconnue par Santé Canada, les résultats doivent se situer à ±15 % des résultats de laboratoire. Plus précisément, ? 95 % des résultats doivent se situer à ±0,83 mmol/L pour les concentrations de glucose < 5,55 mmol/L et à ±15 % pour les concentrations de glucose ? 5,55 mmol/L. 3 Le lecteur CONTOUR® NEXT ONE offre une précision de ±10 % par rapport aux résultats obtenus en laboratoire. Plus précisément, 97,4 % des résultats se situent à ±10 % des résultats obtenus au laboratoire pour une glycémie ? 5,55 mmol/L et 100 % des résultats se situent à ±0,56 mmol/L des résultats obtenus au laboratoire pour une glycémie < 5,55 mmol/L. 4 Dans une étude clinique menée en conformité avec les exigences de la norme ISO 15197:2013, le lecteur CONTOUR® NEXT ONE a atteint et même surpassé les exigences minimales de la norme. En outre, une analyse ponctuelle a déterminé que 95 % des résultats se situaient à ±0,47 mmol/L ou à ±8,4 % par rapport aux valeurs de référence de laboratoire pour les concentrations de glucose < 5,55 mmol/L ou ? 5,55 mmol/L, respectivement, pour les résultats obtenus par les sujets (patients) à partir d'échantillons de sang capillaire prélevé sur le bout du doigt.

