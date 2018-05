Manuvie a publié son Rapport sur la conscience sociale et Déclaration de contribution à la collectivité de 2017







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Manuvie a publié aujourd'hui son Rapport sur la conscience sociale et Déclaration de contribution à la collectivité de 2017. Ce rapport annuel met en évidence les moyens adoptés par Manuvie/John Hancock au cours de l'année précédente pour soutenir le bien-être économique, environnemental et social de ses clients, de ses employés et des collectivités. Il souligne également les principes selon lesquels Manuvie/John Hancock exerce ses activités.

« À Manuvie, nous adoptons une vision globale en ce qui concerne la création de valeur pour nos clients, nos employés et nos actionnaires, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. Tandis que nous mettons l'accent sur l'accélération de notre croissance, le service à la clientèle et l'instauration d'une culture axée sur le rendement élevé, nous nous engageons à faire les investissements nécessaires et à faire preuve d'intégrité, de détermination et de persévérance pour améliorer la vie des gens. »

Faits saillants de 2017

Manuvie a versé 26,7 milliards de dollars à ses clients sous forme, entre autres, de prestations d'assurance, de valeur de rachat et de rentes.

Ses employés et ses agents ont consacré plus de 80 000 heures de bénévolat auprès d'organismes de bienfaisance locaux.

Manuvie, ses employés et ses programmes ont permis de verser la somme de 43,7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et à d'autres organismes sans but lucratif partout dans le monde.

Manuvie a émis une obligation verte [en anglais seulement], la première émise par une société d'assurance vie et par un émetteur canadien ayant reçu la certification « Climate Bonds » de la Climate Bonds Initiative.

Manuvie a consenti 8,2 milliards de dollars en prêts à des entreprises afin de contribuer à leur croissance et de soutenir le développement économique des régions où elle mène ses activités.

Le Rapport sur la conscience sociale et Déclaration de contribution à la collectivité de Manuvie, qui comprend la Déclaration de contribution à la collectivité de la Banque Manuvie, est accessible à l'adresse http://www.manuvie.com/corporate-citizenship.

