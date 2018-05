Aimia annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction







Jeremy Rabe remplace David Johnston

MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), entreprise d'analytique de la fidélité et de marketing axé sur les données, annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Jeremy Rabe à titre de nouveau président et chef de la direction d'Aimia Inc. avec prise d'effet aujourd'hui, le 8 mai 2018. M. Rabe demeurera membre du conseil d'administration à la suite de sa nomination à la récente assemblée générale annuelle de la Société. M. Rabe remplace David Johnston, qui a précédemment annoncé son départ de la Société.

« Aimia exerce des activités à grande échelle partout dans le monde qui constituent l'assise de création de valeur en collaboration avec nos partenaires, membres, employés et autres parties prenantes, a déclaré M. Rabe. Je suis enthousiasmé par les occasions en vue et honoré d'être nommé à la tête de la Société pour la prochaine étape de son évolution. »

M. Rabe était le chef de la direction fondateur et un administrateur de Premier Loyalty & Marketing, où il était chargé de la gestion de Club Premier, le plus important programme de fidélisation coalisé du Mexique. M. Rabe a occupé récemment les fonctions d'associé exploitant d'Advent International, l'une des plus importantes sociétés mondiales de capital d'investissement privé, où il fournissait des conseils stratégiques aux sociétés composant le portefeuille d'investissement de cette dernière, notamment LifeMiles, le programme de fidélisation d'Avianca. Il a également été consultant stratégique et directeur du programme de fidélisation auprès des compagnies aériennes Aeromexico et TACA. Plus tôt dans sa carrière, il a agi à titre de consultant stratégique auprès de Monitor Group. M. Rabe est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires d'INSEAD et d'un diplôme, obtenu avec très grande distinction, de la Brigham Young University.

« Le conseil d'administration est heureux d'avoir recruté un haut dirigeant et expert en fidélisation d'une telle envergure pour prendre la direction d'Aimia et continuer de définir le futur de l'entreprise en cette période de transformation, a ajouté Robert E. Brown, président du conseil de la Société. Nous sommes enchantés qu'un candidat du calibre de Jeremy se présente à nous si rapidement, ce qui permettra d'assurer une transition ordonnée à cette fonction cruciale. »

L'analytique de la fidélité et de marketing axé sur les données d'Aimia Inc. (TSX: AIM) fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées, et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt mutuel de ses clients et consommateurs.

Aimia travaille en collaboration avec des entreprises en coalition et individuelles pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia regroupe des entreprises comme Aéroplan au Canada et Air Miles au Moyen-Orient. C'est grâce à des produits phares et à des technologies comme ses plateformes de fidélisation Enterprise et SaaS et ses services d'analyse et de conseil comme Intelligent Shopper Solutions qu'Aimia peut élaborer des stratégies de fidélisation et des programmes pour ses clients, en plus de leur fournir des services de déploiement et de gestion. Dans d'autres marchés, elle a des intérêts dans certains programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group. Avec une expertise inégalée dans des secteurs en rapide évolution partout dans le monde - biens et services de consommation, commerce de détail, services financiers, transport aérien, voyages - Aimia est en mesure de répondre aux besoins uniques d'une clientèle diversifiée.

