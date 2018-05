Visa accroît les options de virement de fonds en temps réel au Canada







TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui qu'elle étend son service Visa Direct, une plateforme de paiements en temps réel qui permet aux entreprises d'exploiter le réseau mondial de Visa pour transformer l'environnement du paiement des transactions nationales et transfrontalières auprès des entreprises et des consommateurs au Canada. Solutions de Paiement Peoples, en collaboration avec TELUS Santé et Solutions de paiement, seront parmi les premières entreprises au Canada à mettre à profit la solution des services inter-entreprises (B2B) et entre les entreprises et les consommateurs (B2C) afin de mieux servir les clients en offrant des options de paiement rapides, simples et sécurisées.

Les virements de fonds représentent un débouché important au Canada. Une étude récente menée par Aite Group estime que le virement de fonds aux consommateurs et aux petites entreprises représente une occasion d'affaires d'environ 1,1 billion de dollarsi CAD. L'étude révèle également que 62 pour cent des consommateursii et 96 pour cent des marchandsiii seraient susceptibles d'opter pour un mode de paiement en temps réel si celui-ci était offert.

« L'élargissement du réseau des services de Visa Direct au Canada est une étape importante dans notre démarche qui vise à transformer la façon dont les consommateurs et les entreprises de partout au monde effectuent des paiements », déclare Brian Weiner, vice-président et chef de produit, Visa Canada. « Des entreprises comme Solutions de Paiement Peoples et TELUS Santé nous aident à moderniser les méthodes de paiement dans des secteurs tels les soins de santé et l'assurance en créant une expérience de paiement plus rapide et plus fluide pour les clients. Visa Direct transforme la façon dont nous utilisons les cartes en réinventant les paiements en cette ère numérique. »

Paiement en temps réel

Une fois sur le marché, Solutions de Paiement Peoples et la plateforme de gestion des demandes de règlement en santé de TELUS Santé, optimisées par Visa Direct, permettront que les paiements soient directement versés dans le compte de débit Visa du client en temps réel. Ceci aura comme effet d'accélérer considérablement le versement de virement de fonds pour les patients qui soumettent, par exemple, des demandes de règlement de professionnels de la santé, permettant le remboursement instantané contrairement à l'attente de jours voire d'une semaine pour recevoir les fonds.

« Travailler avec des entreprises innovantes comme Visa et Solutions de Paiement Peoples nous permet d'ouvrir la voie en fournissant une expérience de règlement meilleure et plus rapide pour nos partenaires du domaine de l'assurance ainsi qu'aux participants du régime », a souligné Luc Vilandré, vice-président et directeur de l'exploitation, TELUS Santé et Solutions de paiement. « Mettre à profit la technologie en temps réel pour virer des fonds instantanément est beaucoup plus efficace pour les patients et élimine un niveau de complexité, améliorant ainsi l'expérience des demandes de règlement. »

« Nous sommes les premiers au Canada à offrir la solution Visa Direct directement aux entreprises de technologie financière, aux PME et aux entreprises clientes. En travaillant en collaboration avec des chefs de file du secteur de la technologie comme Visa et TELUS Santé, nous pouvons maintenant offrir un ensemble complet d'APIs qui permettent aux entreprises d'envoyer des fonds en temps réel aux cartes de débit Visa au Canada », indique Howard Klein, président de Solutions de Paiement Peoples. « Le domaine des paiements connaît une innovation continue, et chez Solutions de Paiement Peoples, nous démontrons notre capacité de mener au moyen d'une technologie émergente. »

Élargissement des virements de fonds par la plateforme Visa Direct au Canada

Visa Direct transforme les paiements en créant un moyen pratique et fluide d'envoyer et de recevoir de l'argent, n'importe où dans le monde. La plateforme Visa Direct est déjà offerte dans plus de 200 marchés dans le monde et propose une gamme d'options de paiement garanties par la sécurité et la portée du réseau de paiements mondial de Visa, notamment :

Option inter-entreprises : permet aux entreprises de payer des pigistes, des entrepreneurs et autres petites entreprises en temps réel.

: permet aux entreprises de payer des pigistes, des entrepreneurs et autres petites entreprises en temps réel. Option entre les entreprises et les consommateurs : permet aux entreprises d'envoyer des paiements directement vers un compte bancaire, notamment le paiement d'une compagnie d'assurance et le règlement d'un marchand en temps réel.

: permet aux entreprises d'envoyer des paiements directement vers un compte bancaire, notamment le paiement d'une compagnie d'assurance et le règlement d'un marchand en temps réel. Option personne à personne : permet un échange de paiements entre les consommateurs de façon rapide, pratique et sécuritaire, souvent par l'entremise d'appareils connectés, par exemple dans le cas d'une facturation partagée ou d'un don de cadeau.

Les options de paiement personne à personne de Visa Direct sont offertes sur le marché canadien depuis 2013.

Pour plus de renseignements sur Visa Direct, veuillez visiter le : https://usa.visa.com/partner-with-us/payment-technology/visa-direct.html.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est le chef de file mondial en matière de paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sécuritaire, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sécuritaires et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'importance constante que l'entreprise accorde à l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce branché sur tout appareil et un moteur qui sous-tend le rêve d'un avenir sans argent comptant pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez visa.ca, visacorporate.tumblr.com et @VisaNewsCA.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des solutions de télésanté, des dossiers de santé et médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion de la pharmacie et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé donne aux autorités sanitaires, aux prestataires de soins, aux médecins, aux pharmaciens, aux patients et aux consommateurs la capacité d'obtenir de meilleurs résultats en matière de soins de santé grâce au partage de l'information. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS Santé, veuillez consulter telussante.com.

À propos des Solutions de Paiement Peoples

Solutions de Paiement Peoples offre une gamme de solutions de traitement des paiements de pointe aux commerçants par le biais de nos diverses relations en matière de traitement. Une filiale de la Compagnie de Fiducie Peoples, SPP se spécialise dans la prestation de programmes de parrainage NIB pour les commerçants, afin de les aider à accepter et à traiter les paiements des clients. Nous proposons une approche « à guichet unique » aux commerçants du Canada avec des organisations de vente indépendante (OVI), des entreprises de traitement de paiements et des organismes de traitement associés à Visa, MasterCard, Discover et Interac. Offrir des services de paiements et de virement de fonds novateurs aux commerçants tout en les aidant à garantir des pratiques commerciales justes et responsables est ce qui définit les Solutions de paiement Peoples. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.peoplespayments.com.

___________________________ i Aite Group disbursements research, T4 2017 ii Étude d'Aite Group effectuée auprès de 2 379 consommateurs en Amérique du Nord, T4 2017 iii Étude d'Aite Group effectuée auprès de 154 marchands Amérique du Nord, T4 2017

