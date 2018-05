VillaNova : trois nouvelles tours au projet de Lachine







MONTRÉAL, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Développement Lachine Est Inc. - VillaNova annonce aujourd'hui la construction de trois tours de 10 étages qui offriront 177 condos et un rez-de-chaussée commercial de 22 000 pi2. Le projet propose une nouvelle ville de plus de 4 000 habitations à la croisée des écluses historiques du Canal-de-Lachine et de la gare à Lachine Est offrant un trajet rapide au centre-ville en moins de 20 minutes.

Ces habitations seront modernes et conviviales en joignant les meilleures technologies de maison intelligente, lumières d'ambiance, électroménagers haut de gamme et les matériaux les plus fins. Toutes les unités seront livrées avec un seul standard : le nec plus ultra.

Avec une date de livraison aux premiers clients en septembre 2019, ces tours encourageront la culture locale avec un restaurant « de la ferme à l'assiette » qui servira les fruits et légumes cultivés dans les 15 000 pi2 de jardin dédié à l'agriculture urbaine sur les toits et terrasses du projet. Les tours de 75 millions $ miseront sur le jardinage sur les terrasses pour encourager un mode de vie urbain au bord de l'eau où les résidents participent à une économie circulaire.

Les aires communes contribueront à créer une nouvelle ville où les propriétaires pourront fréquemment se croiser. Les futurs propriétaires auront accès à un studio de yoga, un gym intérieur et extérieur, une piscine et une terrasse sur le toit. « Ce projet cible des besoins réels. Il réconcilie la forte demande à l'accès rapide au transport collectif et celle d'habitations plus grandes afin d'offrir des milieux de vie mieux adaptés aux besoins des personnes qui désirent s'installer à Montréal. » a déclaré Didier Heckel, directeur planification et développement immobilier, Les Développements Lachine Est Inc.

Faits marquants :

3 nouvelles tours s'ajoutent au projet VillaNova qui représente plus d'un milliard de dollars en investissements

qui représente plus d'un milliard de dollars en investissements Près de 4 000 nouvelles unités d'habitation, allant de la maison de ville au condo urbain.

Axé sur le commerce de proximité (pharmacie, épicerie, succursales bancaires, etc)

Les unités d'habitation seront à 5 minutes de marche, en moyenne, de la gare de train du canal

Réutilisation d'articles architecturaux provenant de l'histoire industrielle du quartier afin d'agrémenter les espaces extérieurs

Prix d'excellence de l'Association des architectes paysagistes du Canada pour l'aménagement extérieur - Édition 2015 - Prix régionaux

À propos de Les Développements Lachine Est Inc.

Les Développements Lachine Est Inc. sont les leaders et cerveaux du projet novateur VillaNova. Ils ont minutieusement choisi une équipe de partenaires de haut rang, tous spécialiste dans leurs domaines, personnes et entreprises ayant la passion, les compétences et l'expérience nécessaires pour que VillaNova se concrétise avec brio.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2?300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 200 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 47?000 professionnels dans au-delà de 130 pays.

À propos des Immeubles High Rise Montréal

Basé à Montréal, High Rise Montréal (HRM) développe et construit des propriétés résidentielles de luxe en centre-ville. HRM se spécialise dans le développement immobilier résidentiel par l'investissement en capital et / ou la construction à neuf. Avec plus de 80 ans d'expérience combinée dans la construction, HRM est presque inégalée dans le développement résidentiel.

