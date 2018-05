/R E P R I S E -- Avis de convocation - Boralex - diffusion des résultats financiers du premier trimestre 2018/







MONTRÉAL, le 9 avril 2018 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce que la divulgation des résultats financiers du premier trimestre 2018 aura lieu le 9 mai 2018.

Les analystes financiers sont invités à assister à une conférence téléphonique au cours de laquelle ces résultats seront présentés.

Date et heure : Mercredi le 9 mai 2018 à 9 h HE



Numéros de téléphone à composer : 1-888-231-8191 ou 647-427-7450

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence et à visualiser une présentation qui sera diffusée en direct et en différé sur le site Internet de Boralex à l'adresse suivante : www.boralex.com. La rediffusion complète de la conférence sera disponible en composant sans frais le 1-855-859-2056 jusqu'au 16 mai 2018. Le code d'accès à composer est le 50657451 suivi de la touche dièse (#).

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

Les informations financières seront diffusées par voie de communiqué et sur le site Internet de Boralex le 9 mai 2018 à 7 h. La diffusion des résultats financiers sera suivie de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 9 mai à 11 h à la Maison Manuvie située au 900, boulevard de Maisonneuve Ouest, au 8e étage à Montréal (station de métro Peel).

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

SOURCE Boralex inc.

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 07:00 et diffusé par :