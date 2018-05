Jeff Kinnaird de Home Depot Canada, lauréat du Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2018 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD







Un dévouement sans faille envers les Canadiens à la base de la présence et de la réussite du détaillant

TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est très heureux de rendre hommage au président de Home Depot Canada, Jeff Kinnaird, et à son équipe en leur remettant le prestigieux Prix du détaillant canadien par excellence de l'année 2018 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail.

Le Prix du détaillant canadien par excellence de l'année rend honneur à un chef de file dans le commerce de détail qui a mené son entreprise à une réussite et à une innovation commerciales exceptionnelles et qui a toujours fait preuve d'engagement et de soutien envers la communauté. Le lauréat est un exemple à suivre en raison du leadership exceptionnel dont il fait preuve dans sa propre organisation, dans le secteur du commerce de détail au Canada et dans l'ensemble de la communauté, que ce soit dans le cadre d'activités philanthropiques personnelles ou d'entreprise.

Jeff Kinnaird est responsable de la supervision des ventes et de l'exploitation de 182 magasins et d'environ 30 000 associés. Il s'est joint à Home Depot en 1996 à titre d'associé du rayon Bois d'oeuvre et a ensuite gravi les échelons en occupant divers postes, dont ceux de directeur de magasin et de directeur de district. En 2005, il est devenu vice-président régional de l'Exploitation, puis a supervisé la stratégie d'innovation et l'assortiment de produits à titre de vice-président, Marchandisage pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit nommé président de Home Depot Canada en 2016.

M. Kinnaird et Home Depot Canada sont reconnus par leurs pairs dans l'industrie canadienne du commerce de détail pour leur succès commercial, leur approche axée sur le client en matière de ventes tant en magasin qu'en ligne, leur engagement continu envers les collectivités qu'ils desservent ainsi que l'incarnation de leurs valeurs au quotidien.

En tant que chef de file de la rénovation résidentielle, Home Depot Canada est reconnue comme entreprise qui prend soin de ses employés, et qui embauche et forme des associés passionnés qui se surpassent pour combler les attentes des clients. Soixante-dix pour cent des dirigeants de magasins ont commencé en tant qu'associés rémunérés à l'heure.

« Le CCCD est très heureux de rendre honneur à Jeff Kinnaird et à Home Depot Canada non seulement pour la constance de leur excellence et de leur succès dans le domaine de la rénovation résidentielle, mais également pour leur leadership et le travail exceptionnel qu'ils accomplissent au sein des collectivités », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

Home Depot Canada s'ajoute à une liste d'éminents lauréats de partout au pays, dont le Groupe Dynamite, Meubles Léon, Harry Rosen, Canadian Tire, Aritzia, Indigo Books & Music, Bureau en gros Canada, Costco Wholesale Canada, La Senza et, plus récemment, London Drugs Limited.

Le Prix du détaillant canadien par excellence de l'année sera remis à Jeff Kinnaird et à Home Depot Canada au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD qui se déroulera le 29 mai 2018 au Centre des congrès de Toronto de 17 h 30 à 20 h 30 (HE). Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour acheter des billets, veuillez consulter la page http://www.retailawards.ca/fr/content/inscription-gala.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de la conférence STORE 2018, le plus grand événement de commerce de détail au Canada, qui accueillera plus de 80 conférenciers et plus de 2 500 leaders du commerce de détail de partout en Amérique du Nord. Les médias sont aussi conviés à la conférence STORE 2018, les 29 et 30 mai 2018. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour acheter des billets, consultez la page www.storeconference.ca/tickets.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. L'entreprise compte 2 285 magasins de détail dans 50 États, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l'exercice financier de 2017, Home Depot a enregistré des ventes totalisant 100,9 milliards de dollars ainsi qu'un bénéfice de 8,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie plus de 400 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE:HD) et font partie des indices Dow Jones des valeurs industrielles et Standard & Poor's 500.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail :

Le commerce de détail est le plus important employeur au Canada. Les 2,1 millions de Canadiens qui travaillent dans notre industrie perçoivent des salaires et des avantages sociaux évalués à plus de 76 milliards de dollars. Les ventes au détail de base (à l'exception des véhicules et de l'essence) se sont chiffrées à 369 milliards de dollars en 2017. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie qui représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD représente avec fierté plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. Retailcouncil.org/fr

