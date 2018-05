/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pour une loi sur le droit d'auteur juste et équitable envers les créateurs/







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la tournée nationale du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes sur le l'examen quinquennal de la Loi sur le droit d'auteur, la Coalition pour la culture et les médias invite les journalistes à assister à la présentation de son mémoire.

Réclamée depuis longtemps par le milieu culturel, la refonte de la Loi sur le droit d'auteur est cruciale pour de nombreux créateurs, éditeurs et producteurs. Certains d'entre eux seront d'ailleurs présents pour expliquer l'importance du droit d'auteur ainsi que pour répondre aux questions des membres du comité et des médias.

QUI : La Coalition pour la culture et les médias



QUOI : Audience du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie



QUAND : Le mardi 8 mai 2018, à 16 h 45



OÙ : Hôtel Delta Montréal, 475, avenue du Président-Kennedy, Montréal, Québec, H3A 1J7

La coalition regroupe une quarantaine d'organisations actives dans le milieu culturel et médiatique qui représentent des centaines de milliers de personnes, tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Elle est à l'origine du Manifeste pour la pérennité et le rayonnement de la culture et des médias nationaux à l'ère numérique. Le manifeste peut être consulté sur le site manifestepourlaculture.info.

