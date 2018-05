/R E P R I S E -- Invitation aux médias - BMO reçoit l'Institut du Nouveau Monde (INM) pour une annonce conjointe/







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - BMO et l'Institut du Nouveau Monde (INM) invitent les médias au lancement d'un projet d'envergure, dont l'objectif est de contrer le déclin de la participation électorale des jeunes en vue des élections générales provinciales 2018.

Vous y entendrez le président, opérations, de BMO Groupe financier pour le Québec, Claude Gagnon, et la directrice générale de l'INM, Julie Caron-Malenfant.

Date Mardi 8 mai 2018 Heure 10 h (café et biscuits seront servis) Lieu BMO Montréal, Salon McGill (14e étage)

129, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec) H2Y 1L6

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 728 milliards de dollars au 31 janvier 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

