MON PANIER.CA - Un nouveau site de commerce en ligne pour les marchands d'ici !







QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Groupe Capitales Médias est heureux d'annoncer la création du nouveau site de commerce en ligne MONPANIER.CA.

MONPANIER.CA se veut le plus grand centre d'achats en ligne regroupant des détaillants du Québec et de l'Ontario francophone. On y retrouve de tout : mode, sport, produits de beauté, électronique, décoration, articles pour bébés et bien d'autres catégories. Toutes les semaines, le site sera animé par un blogue qui sera consacré à faire découvrir des nouveautés et des trouvailles pratiques ou inusitées offertes par des marchands de nos régions.

Claude Gagnon, président de Groupe Capitales Médias mentionne : «Le commerce électronique modifie profondément nos façons de faire et celles de nombreux commerces d'un peu partout dans le monde. Nous nous sommes donc posé la question suivante : dans ce nouvel univers, quelle serait la meilleure façon d'aider nos commerces locaux à rapatrier une portion des achats réalisés à l'étranger tout en offrant une alternative d'achat de qualité à nos concitoyens ? MONPANIER.CA est donc né ».

Le site MONPANIER.CA, réalisé en collaboration avec François Charron et son équipe, présente les marchands qui exploitent leur commerce en ligne par l'intermédiaire de votresite.ca. MONPANIER.CA offre la possibilité d'acheter directement de chacun des marchands participants, ce qui contribue à faire fonctionner l'économie locale. Le site sera en constante évolution afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

MONPANIER.CA présente déjà plus de 150 000 produits de marchands d'ici accessibles au bout des doigts !

À propos de Groupe Capitales Médias

Basé à Québec, le Groupe Capitales Médias est une société de médias fondée en 2015 et propriétaire des quotidiens de langue française Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien / Le Progrès, La Voix de l'Est, l'hebdomadaire Le Plus ainsi que de deux imprimeries et d'Omerlo Technologies, une société spécialisée dans les communications multiplateformes pour les éditeurs et les entreprises.

SOURCE Monpanier.ca

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 06:00 et diffusé par :