Inter Lubric China 2018 se tiendra à Shanghai, du 7 au 9 novembre

SHANGHAI, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Après la réussite de Beijing 2017, Inter Lubric China fête ses 19 ans d'existence. La 19e exposition internationale des lubrifiants et technologies de Chine (Inter Lubric China) se tiendra au Shanghai New International Expo Center (SNIEC), à Shanghai, du 7 au 9 novembre 2018.

Inter Lubric China - parrainée par SINOPEC Lubricant Company, PetroChina Lubricant Company et CCPIT Shanghai, et organisée par Shanghai Intex -, s'est tenue chaque année à Beijing, Guangzhou, Shanghai ces 18 dernières années, attirant plus de 25 000 exposants, dont SINOPEC, PetroChina, CNOOC, ExxonMobil Chemical, Shell, Fuchs, Caltex, GS Oil, INEOS, G-Energy, BASF, Chemtura, Dow, Lubrizol, HUNTSMAN, Croda, Henkel, LUKOIL, ENI,SK, Afton, Valvoline, Total, WD-40, ENEOS, AMALIE, Emery, Petromin, Sephan Oil, SASOL, MicRos, LOPAL, HANDI, NACO, Jama, LiuGong, etc., et plus de 200 000 visiteurs professionnels couvrant les fabricants, les négociants, les distributeurs et les utilisateurs finaux. Inter Lubric China est considérée comme l'exposition faisant le plus autorité, la plus vaste, internationale et professionnelle du secteur des lubrifiants.

L'exposition comprend des produits lubrifiants pour automobiles et des produits chimiques pour la maintenance automobile, des huiles et graisses lubrifiantes industrielles, des lubrifiants et fluides pour le travail des métaux, des matériaux antirouille, des additifs lubrifiants et huile de base, des systèmes et machines lubrifiants, des emballages, des installations de chargement et de mélange pour la production de lubrifiants, des technologies et équipements de test, de contrôle qualité et d'évaluation du recyclage pour les produits lubrifiants, des ressources humaines liées aux lubrifiants, des conseils, des médias et bien plus encore.

Inter Lubric China compte également divers programmes de qualité en marge de l'exposition, sur les tendances, les technologies et le marketing du secteur. Au cours des 18 dernières années, plus de 120 séminaires et conférences se sont déroulés pendant l'exposition. Inter Lubric China 2018 offrira davantage d'événements premiums, dont :

1. Conférence internationale de Chine 2018 sur les lubrifiants, l'huile de base et les additifs

2. Programme 2018 pour les négociants et distributeurs de lubrifiants locaux

3. Sessions internationales de formation sur les lubrifiants

4. Forum de développement chinois des technologies pour le travail des métaux

5. Session internationale de formation sur les fluides pour le travail des métaux

Nous contacter ?

Mlle Apple Gu

TÉL. +86 21 62951395

TÉLÉCOPIE : +86 21 62780038

COURRIEL : guyuan@shanghai-intex.com

Site Web : www.interlubric.com

