Ultrafabrics® lancera la première salle d'exposition internationale lors de la Semaine du design de Clerkenwell







Le nouvel avant-poste britannique est une destination créative pour les clients et designers du monde entier

NEW YORK, 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- En mai 2018, Ultrafabrics®, fabricant de tissus de performance intelligents sans matière animale, lance sa première salle d'exposition internationale dans le quartier londonien de Clerkenwell, centre majeur d'innovation et de design au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde.

La salle d'exposition d'Ultrafabrics servira de destination innovante, stimulante et inspirante pour les clients, les designers, et le grand public, ainsi que de siège social de l'équipe d'Ultrafabrics Europe.

Ce nouvel espace situé au 6 Northburgh Street ouvrira officiellement à l'occasion de la Semaine du design de Clerkenwell, festival indépendant de design leader au Royaume-Uni, qui attire chaque année dans le quartier la communauté internationale du design pour trois jours d'événements passionnants.

La salle d'exposition est conçue par OeO Studios, agence de design d'intérieur primée basée à Copenhague et à Tokyo, et sera axée sur une combinaison de la rencontre entre le Japon et l'Occident en termes d'artisanat, de qualité, de style, de fonctionnalité et de sens du détail, qui sont synonymes d'Ultrafabrics.

Clay Rosenberg, PDG d'Ultrafabrics, a déclaré :

« L'objectif de notre salle d'exposition consiste à stimuler et à inspirer les clients, tout en servant de nouvelle destination créative pour la communauté internationale du design. Clerkenwell accueille plusieurs des meilleures marques de design au monde, et nous sommes ravis de rejoindre la communauté. »

À propos d'Ultrafabrics :

Grâce à plusieurs décennies de savoir-faire dans le domaine du polyuréthane, Ultrafabrics refaçonne l'univers des tissus de performance - une surface après l'autre. Conçue par des humains, pour les humains, notre passion consiste à créer des expériences sensorielles inégalées, ainsi qu'à révolutionner la définition et les attentes autour du potentiel, de la fonctionnalité et de l'effet des tissus de performance.

