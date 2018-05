Supernova confie la gestion des paiements dans plus de 160 pays à Worldpay







May 8, 2018

Grâce à Worldpay, cette enseigne émergente axée sur l'art de vivre voit ses taux d'acceptation grimper à 95 %

Supernova, une entreprise de commerce électronique en pleine croissance proposant des produits innovants en matière de santé, de bien-être et de beauté, a sélectionné Worldpay, Inc., leader mondial en paiements, pour l'aider à optimiser son expérience utilisateurs et renforcer l'expansion mondiale de ses quatre marques principales : BodyBoss, Sand & Sky, SkinnyMint et Coco & Eve.

Pour soutenir cette croissance, Supernova avait besoin d'un partenaire expérimenté, capable de gérer les complexités du commerce transfrontalier et d'optimiser la protection contre la fraude sur leurs produits à forte valeur ajoutée. En collaborant avec Worldpay, Supernova bénéficie ainsi d'un point d'intégration unique pour les cartes de débit, de crédit et autres moyens de paiements (y compris un portail de paiement en ligne), ainsi que de services de gestion des fraudes, des risques et de trésorerie.

Les pages de paiement de Worldpay permettent à Supernova d'avoir accès aux moyens de paiement les plus utilisés à travers le monde et en plus de 30 langues. La vaste gamme de supports sur lesquels ces paiements sont disponibles permet également d'atteindre des taux de conversion plus élevés. Ce détaillant novateur offre dorénavant à ses clients plus de 10 moyens de paiements alternatifs, notamment Alipay, UnionPay, JCB, POLi, SOFORT et iDEAL, et prévoit d'offrir une gamme d'options de paiement encore plus large dans le futur.

Depuis son association avec Worldpay, l'enseigne « lifestyle » a vu ses taux d'acceptation en ligne passer de 72 % à 95 %, en plus de voir une augmentation considérable du nombre de ventes. C'est en intégrant la présence internationale de cette boutique innovante au réseau mondial de Worldpay que de tels résultats ont pu être réalisés, l'entreprise pouvant dorénavant traiter les opérations de paiement rapidement et avec fluidité, quel que soit le pays d'origine.

« Nous sommes une entreprise ambitieuse résolument engagée à fournir les meilleurs produits et services possible pour améliorer la vie de nos clients à travers le monde, déclare Alex Ostrowski, cofondateur de Supernova. Nous avons besoin d'un partenaire en paiement qui nous accompagne dans notre plan de croissance et comprenne nos clients, qui puisse créer pour eux la meilleure expérience d'achat et de suivi possible, où qu'ils soient. Worldpay nous donne la possibilité d'offrir un nombre croissant d'options de paiement en émergence, permettant à nos clients d'acheter nos produits et à nous d'offrir une expérience d'achat personnelle et cohérente, dans tous les marchés où nous sommes présents. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Supernova, ajoute Phil Pomford, Directeur général pour l'Asie-Pacifique, Global Enterprise eCommerce chez Worldpay. C'est une entreprise Art de vivre dynamique et en forte croissance qui bénéficiera pleinement d'ouvrir son portefeuille de marques à des options de paiements en ligne transfrontaliers qui sont fiables et rentables. En utilisant un fournisseur de paiements unique, les entreprises cherchant à étendre leur marché sur la scène internationale verront leurs opérations traitées plus rapidement et simplement, l'éventail de moyens de paiement et de devises que nous offrons éliminant les difficultés associées au commerce international. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Supernova et de voir cette entreprise gagner en ampleur et en influence. »

À propos de Worldpay

Worldpay, Inc. (NYSE : WP ; LSE : WPY) est un des leaders mondiaux des services de paiement doté de la capacité unique de dynamiser le commerce mondial en ligne et en point de vente, quels que soient le moyen de paiement et le lieu. Bénéficiant d'une portée unique dans l'industrie et d'une plateforme technologique intégrée sans pareil, Worldpay offre à ses clients une gamme complète de produits et de services à travers le monde.

Chaque année, Worldpay traite plus de 40 milliards de transactions effectuées via plus de 300 modes de paiement, en 126 devises et dans 146 pays. La stratégie de développement de l'entreprise comprend une expansion vers des marchés à forte croissance, les secteurs et les segments de clientèle, y compris le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le B2B.

Worldpay, Inc. a été créé en 2018 suite à la fusion des premiers acquéreurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, Vantiv, Inc. et Worldpay Group plc. Worldpay, Inc est inscrite à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole « WP » et à la bourse de Londres (LSE) sous le symbole « WPY ». Vous pouvez consulter notre site à http://www.worldpay.com/global

À propos de Supernova

Supernova est un bâtisseur de marques « digital native » qui tire parti de l'influence du commerce électronique et du D2C en suivant des modèles commerciaux éprouvés et évolutifs. Supernova englobe des marques internationales de produits de beauté, de bien-être et d'art de vivre telles que Sand & Sky, Coco & Eve, SkinnyMint et BodyBoss, qui sont suivies chaque jour par des millions de femmes dans le monde. Supernova est présent mondialement avec des bureaux en Australie, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et un siège social situé à Singapour. Apprenez-en davantage sur http://www.supernova.xyz

