TASAKI et le directeur artistique Prabal Gurung accueillent les vedettes féminines des quatre coins du globe au MET Gala 2018







- Éloge des « Corps célestes : la mode et l'imagination catholique »

NEW YORK, 8 mai 2018 /CNW/ - Le 7 mai 2018, lors du plus grand événement de mode au monde, le MET Gala 2018, qui se tient au Metropolitan Museum of Art de New York, l'actrice et mannequin Diane Kruger, l'actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, le mannequin Ashley Graham, l'actrice Gabrielle Union, l'actrice et mannequin Deepika Padukone, l'actrice et chanteuse Eiza Gonzalez, le mannequin Ming Xi et le mannequin Hikari Mori, portaient des bijoux conçus par le haut joaillier japonais TASAKI et des tenues Atelier Prabal Gurung, conçues par Prabal Gurung, le directeur artistique de TASAKI et de la marque Prabal Gurung.

TASAKI est le haut joaillier qui continue d'apporter des créations innovantes et perfectionnées à travers le monde. Sur le thème des « Corps célestes : la mode et l'imagination catholique », la haute joaillerie moderne et de luxe TASAKI, notamment la collection « TASAKI Atelier » du directeur artistique Prabal Gurung, a illuminé le tapis rouge.

Lien pour télécharger les photos à haute résolution de Getty Images : www.image.net/tasaki_prabalgurung_metgala2018

TASAKI JAPAN : http://www.tasaki-global.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/688234/TASAKI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/688235/Getty_Images.jpg



SOURCE TASAKI & Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 8 mai 2018 à 04:00 et diffusé par :