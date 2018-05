Wajax présente ses résultats du premier trimestre de 2018







Symbole à la TSX : WJX

TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui des résultats encourageants pour le premier trimestre de 2018 par rapport à l'exercice précédent.





(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars

2018

20171) (données

retraitées)

RÉSULTATS CONSOLIDÉS







Produits 342,7 $ 319,4 $

Ventes d'équipement 122,4 $ 97,4 $

Location d'équipement 7,9 $ 8,4 $

Pièces industrielles 88,9 $ 89,6 $

Service après-vente 106,9 $ 111,4 $

Autres 16,6 $ 12,7 $









Bénéfice net 9,9 $ 6,3 $ Bénéfice de base par action 0,51 $ 0,32 $ Bénéfice net ajusté2), 3) 10,4 $ 6,3 $ Bénéfice de base par action ajusté2), 3), 4) 0,53 $ 0,32 $

Faits saillants du premier trimestre

Les produits du premier trimestre de 2018 se sont élevés à 342,7 millions de dollars, ce qui représente une progression de 23,3 millions de dollars, ou 7,3 %, comparativement à 319,4 millions de dollars au premier trimestre de 2017. 1) Les facteurs suivants ont contribué à la hausse des produits :





Les facteurs suivants ont contribué à la hausse des produits : D'un point de vue régional, les produits ont augmenté de 12 % tant dans l'Ouest que dans l'Est du Canada et ont diminué de 8 % dans le centre du Canada . Les tendances dans le centre du Canada s'expliquent en partie par les circonstances opportunes et par les conditions de marché et devraient s'améliorer au cours de l'exercice.





et ont diminué de 8 % dans le centre du . Les tendances dans le centre du s'expliquent en partie par les circonstances opportunes et par les conditions de marché et devraient s'améliorer au cours de l'exercice.

Les ventes d'équipement ont progressé en raison surtout de la hausse des ventes dans les secteurs de la construction et de la manutention de matériaux dans toutes les régions, contrebalancée en partie par la diminution des ventes du secteur de l'exploitation minière dans l'Ouest du Canada .





.

Les ventes du service après-vente ont reculé du fait essentiellement de la diminution des ventes dans le secteur de la construction dans toutes les régions et de la baisse des ventes aux clients exerçant des activités de transport sur de grandes routes dans le centre du Canada , modérées par des ventes en hausse dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions. Le recul du service après-vente dans le secteur de la construction s'explique par le fait que Wajax a éliminé la gamme de produits JCB dans la plupart des marchés et par certains projets importants de service après?vente dans l'Ouest du Canada qui ont été réalisés au premier trimestre de 2017, mais qui ne se sont pas reproduits au cours de l'exercice à l'étude.





, modérées par des ventes en hausse dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions. Le recul du service après-vente dans le secteur de la construction s'explique par le fait que Wajax a éliminé la gamme de produits JCB dans la plupart des marchés et par certains projets importants de service après?vente dans l'Ouest du qui ont été réalisés au premier trimestre de 2017, mais qui ne se sont pas reproduits au cours de l'exercice à l'étude.

Les ventes « autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans l'Ouest et l'Est du Canada .





. Le BAII a augmenté de 4,1 millions de dollars, ou 35,7 %, pour s'établir à 15,4 millions de dollars au premier trimestre de 2018, contre 11,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2017. 1) 2) L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable à la hausse des produits, à la progression des marges sur les ventes d'équipement et de SRT et à la baisse des frais de vente et d'administration, y compris un profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens, contrebalancées en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 2,0 millions de dollars pour la période à l'étude.





L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable à la hausse des produits, à la progression des marges sur les ventes d'équipement et de SRT et à la baisse des frais de vente et d'administration, y compris un profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens, contrebalancées en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 2,0 millions de dollars pour la période à l'étude. La Société a dégagé un bénéfice net de 9,9 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, au premier trimestre de 2018, contre 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, pour la période correspondante de 2017. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 10,4 millions de dollars, ou 0,53 $ par action, au premier trimestre de 2018, contre 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, pour la période correspondante de 2017. Le bénéfice net ajusté du premier trimestre de 2018 exclut les coûts de restructuration et d'autres coûts connexes après impôt et le profit comptabilisé sur la vente de biens. 1) 2)





Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 205,4 millions de dollars au 31 mars 2018, en hausse de 26,5 millions de dollars, ou 15 %, par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2017, en raison surtout de l'augmentation des commandes dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles. Le carnet de commandes de la Société s'est apprécié de 45,4 millions de dollars, ou 28 %, par rapport au premier trimestre de 2017, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes d'équipement dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles. 2)





Les stocks, d'un montant de 339,6 millions de dollars au 31 mars 2018, ont augmenté de 26,4 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, en raison essentiellement de la hausse des stocks d'équipement dans le secteur de la construction. 1)





Le ratio de levier financier de la Société a augmenté légèrement pour s'établir à 2,12 fois au 31 mars 2018, comparativement à 2,08 fois au 31 décembre 2017. 1) 2) Cette augmentation du ratio de levier financier s'explique avant tout par le niveau de la dette plus élevé du fait de l'accroissement des stocks et de la baisse des créditeurs et charges à payer, atténués par une hausse du BAIIA ajusté des douze derniers mois.





Cette augmentation du ratio de levier financier s'explique avant tout par le niveau de la dette plus élevé du fait de l'accroissement des stocks et de la baisse des créditeurs et charges à payer, atténués par une hausse du BAIIA ajusté des douze derniers mois. La Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le deuxième trimestre de 2018, payable le 4 juillet 2018 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2018.

Mark Foote, président et chef de la direction, a commenté les résultats de la Société au premier trimestre : « Nous nous réjouissons de constater une forte amélioration d'un exercice à l'autre des résultats financiers du premier trimestre. Si l'on compare les résultats à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, on observe une progression des catégories du groupe Croissance ciblée, soit la construction, la manutention de matériaux et les services de réparation technique. De plus, la vigueur des régions de l'Est et de l'Ouest du Canada a largement contrebalancé la baisse dans le centre du Canada, où nous prévoyons que les tendances devraient s'améliorer. Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que notre bilan en matière de sécurité continue de s'améliorer. En effet, les blessures déclarées affichent une diminution de 33 % et le taux de fréquence des blessures déclarées s'établit maintenant à 1,05. Nous nous engageons à ce que tous les membres du personnel retournent sains et saufs à la maison à la fin de leur période de travail et nous y consacrerons tous le temps et les ressources nécessaires pour y arriver. »5)

« En 2018, Wajax prévoit une augmentation du bénéfice net ajusté d'un exercice à l'autre, grâce surtout à la croissance interne des produits. Compte tenu des intentions de la Société d'accroître ses parts de marché dans des catégories hautement concurrentielles, on s'attend à ce que ses marges brutes subissent des pressions. Bien que Wajax procédera à des investissements planifiés dans des programmes qui feront progresser la stratégie de la Société, une attention constante sera portée au rapport coût-efficacité en général afin de l'aider à gérer la pression attendue sur les marges. Pour l'exercice dans son ensemble, les conditions de marché dans le centre et l'Est du Canada devraient demeurer stables et, même si les conditions dans l'Ouest du Canada peuvent encore s'améliorer en 2018, les progrès d'un exercice à l'autre ne devraient pas être aussi importants qu'en 2017 »1), a poursuivi M. Foote.

« Nos priorités en matière de croissance interne ont été recadrées afin de concentrer les efforts sur les catégories de produits et services qui pourraient permettre à Wajax d'accroître ses parts de marché et pour lesquelles les clients sont moins touchés par les prix des produits de base. Nous avons pleine confiance en notre potentiel de croissance à long terme et je suis persuadé que nous pouvons tirer profit d'occasions pour améliorer la productivité, ce qui sera renforcé par les avantages obtenus de la réorganisation stratégique achevée au premier trimestre de 2017. », a conclu M. Foote.

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du premier trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 8 mai 2018 à 13 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la conférence Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Webcasts » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Conférences Web »).

Notes

1) La Société a retraité les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique « Changement de méthodes comptables » du rapport de gestion du premier trimestre de 2018. 2) Le « bénéfice net ajusté », le « bénéfice net ajusté de base par action », le « carnet de commandes » et le « ratio de levier financier » sont des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le « BAII » est une mesure conforme aux PCGR additionnelle. Le rapport de gestion de la Société comprend des renseignements additionnels à l'égard de ces mesures financières, y compris des définitions et des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables, à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 3) Bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2018 : bénéfice net, compte non tenu du profit après impôt de 0,9 million de dollars (néant en 2017) comptabilisé sur la vente de biens ni des coûts de restructuration ni des autres coûts connexes après impôt de 1,4 million de dollars (néant en 2017), ou bénéfice de base par action de 0,02 $ (néant en 2017). 4) Pour le trimestre clos le 31 mars 2018, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du bénéfice de base par action était de 19 504 107 (19 818 629 en 2017), déduction faite des actions détenues dans les fiducies liées au régime d'avantages du personnel. 5) Le taux de fréquence des blessures déclarées est une méthode de calcul de la fréquence des blessures couramment utilisée par les sociétés industrielles. Il représente le nombre total d'incidents déclarés multiplié par 200 000 heures de travail et divisé par le nombre réel d'heures travaillées. Un incident déclaré est un incident qui nécessite un traitement médical autre que les premiers soins.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'en date du présent communiqué de presse, ils reflètent les opinions actuelles de la direction et ils sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ont notamment trait à nos attentes et à nos perspectives pour 2018, y compris celles à l'égard du bénéfice net ajusté et des marges brutes, de même que nos attentes selon lesquelles l'attention que nous portons au rapport coût?efficacité nous permettra de compenser les investissements planifiés dans notre stratégie et notre gestion de la pression attendue sur les marges; à nos perspectives quant aux conditions régionales des marchés au Canada pour 2018, y compris nos attentes selon lesquelles, bien que les conditions de marché dans l'Ouest du Canada puissent continuer de s'améliorer en 2018, les progrès d'un exercice à l'autre ne devraient pas être aussi importants qu'en 2017; à notre confiance à l'égard de notre potentiel de croissance à long terme et aux occasions d'améliorer la productivité; aux avantages de notre réorganisation stratégique entreprise en 2016 et achevée au premier trimestre de 2017; à notre ambition de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels au Canada, en se distinguant au moyen de nos capacités de base; et à notre conviction qu'en atteignant l'excellence dans nos champs de capacités de base, Wajax créera de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, des hypothèses formulées à l'égard de la conjoncture économique commerciale en général; l'offre et la demande pour le pétrole, le gaz naturel et d'autres marchandises ainsi que le cours du pétrole et des autres marchandises et leur volatilité; les conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; notre capacité à mettre la version actualisée de notre plan stratégique, y compris le perfectionnement de nos capacités de base, l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels; notre capacité à tirer parti de tous les avantages découlant de notre réorganisation stratégique de 2016, notamment des économies de coûts et des gains de productivité; la performance financière future de la Société; la performance financière future de la Société; les coûts de cette dernière; la concurrence sur ses marchés; l'aptitude de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration de la conjoncture économique et commerciale en général, la volatilité de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et les autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel, la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services que nous offrons et leurs prix; le niveau de confiance et les dépenses des clients; l'acceptation de nos produits sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); notre aptitude à attirer et à conserver le personnel compétent et notre capacité à entretenir les relations avec nos fournisseurs, nos employés et nos clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui est déposée dans SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour un complément d'information, consulter notamment le rapport annuel de Wajax dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Corporation Wajax

Rapport de gestion - T1 2018

Le rapport de gestion qui suit traite de la situation financière et des résultats d'exploitation consolidés de Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») pour le trimestre clos le 31 mars 2018. Ce rapport de gestion doit être lu à la lumière de l'information contenue dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et les notes y afférentes du trimestre clos le 31 mars 2018, les états financiers consolidés audités annuels de la Société et les notes y afférentes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion connexe. Les renseignements contenus dans le présent rapport de gestion sont fondés sur l'information dont disposait la direction en date du 7 mai 2018.

La direction est responsable de l'information communiquée dans ce rapport de gestion ainsi que dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes, et a mis en place des systèmes d'information, des procédures et des contrôles appropriés visant à assurer que l'information utilisée en interne par la direction et communiquée en externe est essentiellement complète et fiable. Le conseil d'administration de Wajax a approuvé ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes. En outre, le comité d'audit de Wajax joue, au nom du conseil d'administration, un rôle de surveillance à l'égard de la communication de toute l'information financière faite au public par Wajax et a passé en revue ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes.

Sauf indication contraire, toute l'information financière comprise dans le présent rapport de gestion est exprimée en millions de dollars canadiens, sauf les données sur les calculs des ratios, les actions et les droits visant des actions et les données par action. On peut obtenir de l'information supplémentaire, notamment dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Wajax, dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Vue d'ensemble de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficacité de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

Orientation stratégique et perspectives

En 2017, la Société a réalisé un examen et une mise à jour approfondis de son plan stratégique, lequel établit les objectifs à l'égard de la croissance interne, des acquisitions et de l'exploitation. Les principaux points de la version actualisée du plan stratégique sont les suivants :

Les priorités en matière de croissance interne ont été recadrées afin de concentrer les efforts sur les catégories de produits et services qui pourraient permettre à Wajax d'accroître ses parts de marché et pour lesquelles les clients sont moins touchés par les prix des produits de base. Par le passé, les meilleurs et les pires résultats financiers de Wajax ont été directement liés à des catégories sensibles aux prix des produits de base. Sans toutefois faire abstraction du potentiel de croissance de ces importants secteurs d'activité, la stratégie actualisée met l'accent sur les investissements dans les catégories de produits et services qui résistent mieux aux cycles.





Wajax poursuit l'intégration de son infrastructure, qui était par le passé décentralisée, et elle augmentera les investissements en technologie nécessaires pour réduire le coût de ses services, améliorer l'accès de ses clients à son éventail complet de produits et services et ouvrir de nouveaux circuits de vente. Wajax continuera également de consolider son réseau de succursales physiques qui offrent des perspectives intéressantes et elle maintiendra les investissements dans des installations polyvalentes qui ont le potentiel de fournir plus de services aux clients régionaux.





Les équipes qui interagissent avec les clients bénéficieront d'investissements accrus, principalement les professionnels des ventes et les techniciens. La réorganisation de la Société a permis de la redimensionner de manière efficace pour l'adapter aux conditions du marché tout en contribuant à mettre en place de meilleures pratiques de vente et de gestion. Maintenant que les bases sont établies, la Société prévoit accroître le recrutement au sein de ses équipes de ventes et de services tout en maintenant le cap sur les économies de coûts liés au personnel des unités de soutien.





La majeure partie de la croissance de Wajax devrait découler de programmes internes. Ceci dit, Wajax continuera de surveiller les possibilités de réaliser des acquisitions intéressantes qui lui permettraient de mieux servir ses clients actuels et futurs, que ce soit au moyen de l'expansion de son empreinte géographique ou d'une bonification de son portefeuille de produits et services.

En 2018, Wajax prévoit une augmentation du bénéfice net ajusté d'un exercice à l'autre, grâce surtout à la croissance interne des produits1). Compte tenu des intentions de la Société d'accroître ses parts de marché dans des catégories hautement concurrentielles, on s'attend à ce que ses marges brutes subissent des pressions. Bien que Wajax procédera à des investissements planifiés dans des programmes qui feront progresser la stratégie de la Société, une attention constante sera portée au rapport coût-efficacité en général afin de l'aider à gérer la pression attendue sur les marges. Pour l'exercice dans son ensemble, les conditions de marché dans le centre et l'Est du Canada devraient demeurer stables et, même si les conditions dans l'Ouest du Canada peuvent encore s'améliorer en 2018, les progrès d'un exercice à l'autre ne devraient pas être aussi importants qu'en 2017. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » et « Mise en garde concernant l'information prospective ».

Faits saillants du trimester

Les produits ont augmenté de 23,3 millions de dollars, ou 7 %, pour s'établir à 342,7 millions de dollars au premier trimestre de 2018, contre 319,4 millions de dollars au premier trimestre de 2017. 2) D'un point de vue régional :

D'un point de vue régional : Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 158,3 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes ont progressé dans la plupart des catégories de produits, y compris dans les secteurs de la construction, des moteurs et transmissions, des services de réparation technique (« SRT ») et de la manutention de matériaux. Les ventes ont reculé dans le secteur de l'exploitation minière.



Les produits dans le centre du Canada se sont chiffrés à 72,1 millions de dollars, soit une diminution de 8 % par rapport à l'exercice précédent. Les baisses, attribuables en partie aux circonstances opportunes et aux conditions de marché, ont surtout été ressenties dans les catégories de l'exploitation forestière, des activités de transport sur de grandes routes, des grues et services publics et des produits liés aux groupes électrogènes, ont été atténuées par des ventes d'équipement de manutention de matériaux plus élevées. Les ventes dans le secteur de la construction ont légèrement augmenté.

se sont chiffrés à 72,1 millions de dollars, soit une diminution de 8 % par rapport à l'exercice précédent. Les baisses, attribuables en partie aux circonstances opportunes et aux conditions de marché, ont surtout été ressenties dans les catégories de l'exploitation forestière, des activités de transport sur de grandes routes, des grues et services publics et des produits liés aux groupes électrogènes, ont été atténuées par des ventes d'équipement de manutention de matériaux plus élevées. Les ventes dans le secteur de la construction ont légèrement augmenté.

Les produits dans l'Est canadien se sont élevés à 113,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport à l'exercice précédent, attribuable à une croissance au chapitre des ventes dans la plupart des catégories de produits, notamment les secteurs de la manutention de matériaux, des groupes électrogènes, des SRT et de l'exploitation minière. Les ventes dans le secteur de la construction sont demeurées stables.





Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué de 120 points de base pour s'établir à 14,3 % au premier trimestre de 2018, en comparaison de 15,5 % pour la période correspondante de 2017. Les frais de vente et d'administration ont diminué de 0,5 million de dollars par rapport au premier trimestre de 2017, du fait principalement du profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens inscrit au premier trimestre de 2018, contrebalancé en partie par une hausse des coûts liés au personnel.





La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 6,3 % au premier trimestre de 2018, comparativement à 5,2 % pour la période correspondante de 2017. Le BAIIA ajusté exclut les coûts de restructuration et les autres coûts connexes et le profit comptabilisé sur la vente de biens. 1) 2)





Le BAII a augmenté de 4,1 millions de dollars, ou 35,7 %, pour s'établir à 15,4 millions de dollars au premier trimestre de 2018, contre 11,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2017. 1) 2) L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable à la hausse des produits, à la progression des marges sur les ventes d'équipement et de SRT et à la baisse des frais de vente et d'administration, y compris un profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens, contrebalancées en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 2,0 millions de dollars pour la période à l'étude.





L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable à la hausse des produits, à la progression des marges sur les ventes d'équipement et de SRT et à la baisse des frais de vente et d'administration, y compris un profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens, contrebalancées en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 2,0 millions de dollars pour la période à l'étude. Selon l'amélioration des résultats au chapitre du BAII, la Société a dégagé un bénéfice net de 9,9 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, au premier trimestre de 2018, contre 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, pour la période correspondante de 2017. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 10,4 millions de dollars, ou 0,53 $ par action, au premier trimestre de 2018, contre 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, pour la période correspondante de 2017. Le bénéfice net ajusté du premier trimestre de 2018 exclut les coûts de restructuration et les autres coûts connexes après impôt et le profit comptabilisé sur la vente de biens. 1) 2)





Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 205,4 millions de dollars au 31 mars 2018, en hausse de 26,5 millions de dollars, ou 15 %, par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2017, en raison surtout de l'augmentation des commandes dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles. Le carnet de commandes de la Société s'est apprécié de 45,4 millions de dollars, ou 28 %, par rapport au premier trimestre de 2017, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes d'équipement dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles. 1)





Les stocks, d'un montant de 339,6 millions de dollars au 31 mars 2018, ont augmenté de 26,4 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, en raison essentiellement de la hausse des stocks dans le secteur de la construction. 2)





Les fonds de roulement de 312,2 millions de dollars au 31 mars 2018 ont augmenté de 11,4 millions de dollars du fait essentiellement de l'accroissement des niveaux de stocks et de la diminution des créditeurs et charges à payer. Au 31 mars 2018, les fonds de roulement en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 22,0 %, ce qui représente une progression de 40 points de base par rapport au 31 décembre 2017. 1) 2)





Le ratio de levier financier de la Société a augmenté légèrement pour s'établir à 2,12 fois au 31 mars 2018, comparativement à 2,08 fois au 31 décembre 2017.1) 2) Cette augmentation du ratio de levier financier s'explique avant tout par le niveau de la dette plus élevé du fait de l'accroissement des stocks et de la baisse des créditeurs et charges à payer, atténués par une hausse du BAIIA ajusté des douze derniers mois.





1) Le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier », le « bénéfice net ajusté », la « marge du BAIIA », le « BAIIA ajusté » et la « marge du BAIIA ajusté » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) La Société a retraité les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique « Changement de méthodes comptables ».

Sommaire des résultats d'exploitation

Faits saillants de l'état du résultat net

Pour les trimestres clos les 31 mars 2018

2017

(données

retraitées)4)

Variation

(en %)

Produits 342,7 $ 319,4 $ 7,3 % Marge brute 66,4 $ 60,8 $ 9,1 % Frais de vente et d'administration 49,0 $ 49,5 $ (1,0) % Coûts de restructuration et autres coûts connexes 2,0 $ -

-

Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat 15,4 $ 11,3 $ 35,7 % Charges financières 1,7 $ 2,5 $ (32,1) % Bénéfice avant impôt sur le résultat 13,6 $ 8,8 $ 55,3 % Charge d'impôt sur le résultat 3,8 $ 2,5 $ 52,4 % Bénéfice net 9,9 $ 6,3 $ 56,4 %













- Bénéfice de base par action2) 0,51 $ 0,32 $ 59,4 % - Bénéfice dilué par action2) 0,49 $ 0,31 $ 58,1 % Bénéfice net ajusté1), 3) 10,4 $ 6,3 $ 64,8 %













- Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,53 $ 0,32 $ 65,6 % - Résultat dilué par action ajusté1), 2), 3) 0,52 $ 0,31 $ 67,7 % BAIIA ajusté1) 21,7 $ 16,7 $ 30,0 % Principaux ratios













Marge bénéficiaire brute 19,4 % 19,0 %





Frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits 14,3 % 15,5 %





Marge du BAII1) 4,5 % 3,5 %





Marge du BAIIA ajusté1) 6,3 % 5,2 %





Taux d'impôt effectif 27,6 % 28,1 %



















Faits saillants de l'état de la situation financière Aux 31 mars

2018

31 décembre

2017

(données

retraitées)

Variation

(en %)

Clients et autres débiteurs 200,3 $ 203,9 $ (1,8) % Stocks 339,6 $ 313,2 $ 8,4 % Créditeurs et charges à payer (225,5) $ (229,5) $ (1,7) % Autres montants liés au fonds de roulement1) (2,2) $ 13,0 $ (116,6) % Fonds de roulement1) 312,2 $ 300,8 $ 3,8 % Équipement de location 58,9 $ 61,3 $ (3,8) % Immobilisations corporelles 43,8 $ 44,8 $ (2,3) % Dette à long terme nette1) 170,1 $ 154,9 $ 9,8 % Principal ratio











Ratio de levier financier1) 2,12 fois

2,08 fois











1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre clos le 31 mars 2018 s'est établi respectivement à 19 504 107 (19 818 629 en 2017) et à 20 177 396 (20 188 117 en 2017). 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 1,4 million de dollars (néant en 2017) après impôt, ou résultat de base et dilué par action de 0,07 $, pour le trimestre clos le 31 mars 2018 (néant en 2017).

b. profit de 0,9 million de dollars (néant en 2017) après impôt comptabilisé sur la vente de biens, ou résultat de base et dilué par action de (0,05) $ (néant en 2017) pour le trimestre clos le 31 mars 2018. 4) La Société a retraité les chiffres des périodes comparatives de ses états du résultat net et de la situation financière de 2017 en raison de l'adoption au 1er janvier 2018 de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Se reporter à la rubrique « Changement de méthodes comptables ».

Résultats d'exploitation

Produits

Trimestres clos les 31 mars 2018

2017

(données

retraitées)

Ventes d'équipement 122,4 $ 97,4 $ Pièces industrielles 88,9

89,6

Service après-vente 106,9

111,4

Autres 16,6

12,7

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 334,9

311,0

Location d'équipement 7,9

8,4

Total des produits 342,7 $ 319,4 $

Au premier trimestre de 2018, les produits ont augmenté de 7,3 %, ou 23,3 millions de dollars, pour s'établir à 342,7 millions de dollars, contre 319,4 millions de dollars au premier trimestre de 2017. Cette augmentation des produits s'explique notamment par les facteurs énumérés précédemment concernant les résultats régionaux, ainsi que par les facteurs suivants :

les ventes d'équipement ont progressé en raison surtout de la hausse des ventes dans le secteur de la construction et de la manutention de matériaux dans toutes les régions, contrebalancée en partie par la diminution des ventes du secteur de l'exploitation minière dans l'Ouest canadien;





les ventes du service après-vente ont reculé du fait essentiellement de la diminution des ventes dans le secteur de la construction dans toutes les régions et de la baisse des ventes aux clients exerçant des activités de transport sur de grandes routes dans le centre du Canada , modérées par des ventes en hausse dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions. Le recul du service après-vente dans le secteur de la construction s'explique par le fait que Wajax a éliminé la gamme de produits JCB dans la plupart des marchés et par certains projets importants de service après?vente dans l'Ouest du Canada qui ont été réalisés au premier trimestre de 2017, mais qui ne se sont pas reproduits au cours de l'exercice à l'étude;





, modérées par des ventes en hausse dans le secteur de l'exploitation minière dans toutes les régions. Le recul du service après-vente dans le secteur de la construction s'explique par le fait que Wajax a éliminé la gamme de produits JCB dans la plupart des marchés et par certains projets importants de service après?vente dans l'Ouest du qui ont été réalisés au premier trimestre de 2017, mais qui ne se sont pas reproduits au cours de l'exercice à l'étude; les ventes « autres » ont augmenté en raison d'une hausse des produits tirés des SRT dans l'Ouest et l'Est du Canada .

Carnet de commandes

Au 31 mars 2018, le carnet de commandes s'établissait à 205,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 26,5 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, attribuable essentiellement à l'augmentation des commandes dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles. Le carnet de commandes a augmenté de 45,4 millions de dollars par rapport au 31 mars 2017, du fait avant tout de la hausse des commandes dans les secteurs des groupes électrogènes et des pièces industrielles.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 5,5 millions de dollars, ou 9,1 %, au premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de l'accroissement des volumes et de l'augmentation des marges bénéficiaires brutes. Le pourcentage de la marge bénéficiaire brute a augmenté, s'établissant à 19,4 % au premier trimestre de 2018 alors qu'il était de 19,0 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, grâce à une amélioration des marges sur les ventes d'équipement et de SRT.

Frais de vente et d'administration

Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué, passant de 15,5 % au premier trimestre de 2017 à 14,3 % au premier trimestre de 2018. Les frais de vente et d'administration ont diminué de 0,5 million de dollars au premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait principalement du profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens inscrit au premier trimestre de 2018, contrebalancé en partie par des coûts liés au personnel plus élevés.

Coûts de restructuration et autres coûts connexes

Au premier trimestre de 2018, la Société a entrepris une révision de sa fonction finance afin de mieux l'harmoniser à la structure organisationnelle d'une Wajax unifiée. La révision devrait donner lieu à des coûts d'environ 5,6 millions de dollars, ce qui inclut les indemnités de départ, les coûts de gestion de projet et les coûts liés à la main d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire. La Société a constitué une provision de 1,7 million de dollars au premier trimestre de 2018 pour couvrir les indemnités de départ prévues pour le reste de l'exercice 2018. Le solde de 3,9 millions de dollars au titre des coûts prévus, se rapportant essentiellement à la gestion de projet et aux coûts liés à la main d'oeuvre qui fait double emploi de façon provisoire, sera passé en charges à mesure que les coûts sont engagés sur la durée du projet. La direction prévoit la réalisation quasi complète du projet pour le premier semestre de 2019.

Au cours du trimestre, la Société a également entrepris une réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT afin qu'elle cadre mieux elle aussi avec la structure organisationnelle d'une Wajax unifiée. Les coûts liés à la réévaluation sont estimés à 0,5 million de dollars dont une tranche de 0,3 million de dollars a été prise en compte dans la provision prévue au premier trimestre de 2018. La direction prévoit que la quasi-totalité des coûts estimés sera engagée d'ici le deuxième trimestre de 2018.

Charges financières

Les charges financières de 1,7 million de dollars au premier trimestre de 2018 ont diminué de 0,8 million de dollars par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait surtout de la réduction des taux d'intérêt moyens liée au rachat des billets de premier rang au quatrième trimestre de 2017, atténuée par la hausse de la dette moyenne. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif de la Société s'est établi à 27,6 % au premier trimestre de 2018 (28,1 % en 2017), un taux plus élevé que le taux d'impôt prévu par la loi de 26,9 % (26,9 % en 2017), ce qui s'explique par l'incidence de charges non déductibles fiscalement.

Bénéfice net

Au premier trimestre de 2018, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 9,9 millions de dollars, ou 0,51 $ par action, comparativement à 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, au premier trimestre de 2017. L'augmentation de 3,6 millions de dollars du bénéfice net découle surtout d'une hausse des volumes, de l'amélioration des marges bénéficiaires brutes, de la diminution des frais de vente et d'administration et du profit comptabilisé sur la vente de biens de 0,9 million de dollars après impôt. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 1,4 million de dollars après impôt par rapport à l'exercice précédent.

Bénéfice net ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)

Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 1,4 million de dollars après impôt, ou 0,07 $ par action (néant en 2017) et du profit de 0,9 million de dollars, ou 0,05 $ par action (néant en 2017), après impôt comptabilisé sur la vente de biens au premier trimestre de 2018.

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 10,4 millions de dollars, ou 0,53 $ par action, au premier trimestre de 2018, ce qui représente une hausse de 4,1 millions de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 6,3 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, inscrit à la période correspondante de 2017. L'augmentation de 4,1 millions de dollars du bénéfice net ajusté découle surtout d'une hausse des volumes et de l'amélioration des marges bénéficiaires brutes, de la réduction des frais de vente et d'administration et de la diminution des charges financières.

Résultat global

Le résultat global total de 10,6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2018 tient compte d'un bénéfice net de 9,9 millions de dollars et d'un montant de 0,8 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global. Au premier trimestre de 2017, le résultat global, établi à 6,2 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 6,3 millions de dollars et d'une perte de 0,1 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global.

Principales informations trimestrielles

Le tableau qui suit présente les principales données financières trimestrielles consolidées non auditées pour les huit derniers trimestres. Bien qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un audit, ces informations trimestrielles ont été préparées à l'aide des mêmes méthodes que celles utilisées pour l'établissement des états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2017.



2018 2017 (données retraitées) 2016

T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 Produits 342,7 $ 375,5 $ 297,9 $ 325,9 $ 319,4 $ 313,7 $ 286,6 $ 336,6 $ Bénéfice net 9,9 $ 7,7 $ 8,7 $ 7,7 $ 6,3 $ 8,9 $ 7,6 $ 4,3 $

































Bénéfice net par action

































- de base 0,51 $ 0,39 $ 0,44 $ 0,40 $ 0,32 $ 0,45 $ 0,38 $ 0,22 $

- dilué(e) 0,49 $ 0,38 $ 0,43 $ 0,38 $ 0,31 $ 0,44 $ 0,37 $ 0,21 $

Bien qu'il soit difficile de prévoir les fluctuations trimestrielles des produits et du bénéfice net pendant les périodes de ralentissement des activités du secteur de l'énergie, les résultats du premier trimestre devraient subir l'incidence de la baisse saisonnière. De plus, d'importantes livraisons de tombereaux de chantier et de pelles excavatrices ainsi que d'ensembles de groupes électrogènes sont susceptibles de faire fluctuer les produits et le bénéfice net tout au long de l'exercice.

Pour le quatrième trimestre de 2017, le bénéfice net de 7,7 millions de dollars comprenait un profit de 1,2 million de dollars après impôt comptabilisé sur la vente de biens et des frais de rachat des billets de premier rang de 4,0 millions de dollars après impôt. Compte non tenu du profit comptabilisé sur la vente de biens et des frais de rachat des billets de premier rang, le bénéfice net ajusté s'est établi à 10,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. Pour le premier trimestre de 2018, le bénéfice net de 9,9 millions de dollars tient compte de coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 1,4 million de dollars après impôt et d'un profit comptabilisé sur la vente de biens de 0,9 million de dollars après impôt. Compte non tenu des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes et du profit comptabilisé sur la vente de biens, le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2018 s'est élevé à 10,4 millions de dollars. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Pour une analyse des résultats trimestriels précédents de Wajax, consulter les rapports de gestion trimestriels de Wajax déposés dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Situation financière consolidée

Structure du capital et principales mesures de la situation financière



31 mars

2018

31 décembre

2017

(données

retraitées)

Capitaux propres 292,0 $ 285,3 $ Dette à long terme nette1) 170,1

154,9

Capital total 462,1 $ 440,2 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total1) 36,8 % 35,2 % Ratio de levier financier1) 2,12

2,08



1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier entre 1,5 fois et 2,0 fois. Cependant, dans certains cas, la Société peut être disposée à maintenir un ratio de levier financier supérieur ou inférieur à cette fourchette pour soutenir des projets de croissance clé ou faire fluctuer les niveaux du fonds de roulement pendant les variations des cycles économiques. Se reporter à la rubrique « Dette à long terme nette » ci-après.

Capitaux propres

Au 31 mars 2018, les capitaux propres de la Société s'élevaient à 292,0 millions de dollars, en hausse de 6,7 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2017, étant donné que le bénéfice de 9,9 millions de dollars a été supérieur aux dividendes déclarés de 4,9 millions de dollars

Le capital social de la Société est compris dans les capitaux propres au bilan, et se résume comme suit :



Nombre

d'actions

ordinaires Montant

Actions émises et en circulation au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018 20 026 819 180,6 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018 (522 712) (4,7) $ Actions émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 31 mars 2018 19 504 107 175,9 $

À la date du présent rapport de gestion, la Société avait 19 504 107 actions ordinaires émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie.

Au 31 mars 2018, Wajax comptait quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »).

Au 31 mars 2018, le nombre de droits en cours était de 399 135 (356 522 en 2017) aux termes du RA et du RUADA (actions propres réglées) et de 685 311 (519 464 droits en 2017) aux termes du REMT et du RUAD (actions acquises sur le marché réglées). Au 31 mars 2018, la totalité des droits aux termes du RA et du RUADA étaient acquis (70 385 droits étaient acquis aux termes du RA et 280 119 droits aux termes du RUADA en 2017). Au 31 mars 2018, le nombre d'actions détenues en fiducie se rapprochait du nombre de droits au moyen d'actions acquises sur le marché réglées en circulation. Selon le niveau de réalisation réel des cibles de performance relatives aux attributions liées au REMT et au RUAD en cours, le nombre d'actions acquises sur le marché nécessaires pour satisfaire les obligations de la Société pourrait être plus ou moins élevé.

Wajax a comptabilisé une charge de rémunération de 1,0 million de dollars pour le trimestre (0,9 million de dollars en 2017) à l'égard de ces régimes.

Dette à long terme nette (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR

et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)



31 mars

2018

31 décembre

2017

Dette bancaire (trésorerie) 13,4 $ 1,7 $ Obligations au titre du contrat de location-financement 8,9

9,5

Dette à long terme 147,8

143,7

Dette à long terme nette1) 170,1 $ 154,9 $

1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 170,1 millions de dollars au 31 mars 2018, a augmenté de 15,2 millions de dollars par rapport à celle de 154,9 millions de dollars inscrite au 31 décembre 2017. L'augmentation au cours du trimestre s'explique principalement par des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 9,2 millions de dollars, des versements de dividendes de 4,9 millions de dollars et par des paiements au titre des contrats de location-financement de 0,9 million de dollars.

Le ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société a augmenté, passant de 35,2 % au 31 décembre 2017 à 36,8 % au 31 mars 2018, ce qui s'explique essentiellement par la dette à long terme nette plus élevée au cours de la période à l'étude.

Le ratio de levier financier de la Société s'établissait à 2,12 fois au 31 mars 2018, ce qui représente une augmentation par rapport à celui de 2,08 fois enregistré au 31 décembre 2017, du fait d'une hausse de la dette atténuée par un BAIIA ajusté des douze derniers mois plus élevé. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Instruments financiers

Wajax a recours à des instruments financiers dérivés dans la gestion de ses risques de change et de taux d'intérêt. La Société a pour principe de défendre l'utilisation d'instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.

Wajax surveille la proportion qu'occupe la dette à taux variable dans l'ensemble de son portefeuille de dette et pourrait conclure des contrats de couverture de taux d'intérêt pour atténuer une partie du risque de taux d'intérêt sur sa dette à taux variable. Une variation des taux d'intérêt, notamment liée à la dette à taux variable non couverte de la Société, ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de la Société à long terme.

Wajax a conclu des contrats de couverture des taux d'intérêt visant à réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt s'appliquant à sa dette à taux variable. Tous les contrats de couverture des taux d'intérêt sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires. Au 31 mars 2018, Wajax avait les contrats de couverture de taux d'intérêt en cours suivants :

Contrats d'un montant de 64,0 millions de dollars qui viennent à échéance entre novembre 2019 et janvier 2023, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,15 %.

Dans le cours normal de ses activités, Wajax conclut des contrats de change à court terme de gré à gré afin de couvrir le cours de change à l'égard du coût de certains stocks entrants et de couvrir une certaine partie des ventes aux clients réalisées en monnaies étrangères et des créances qui y sont associées. Au 31 mars 2018, Wajax avait les contrats suivants en vigueur :

contrats visant l'achat de 48,5 millions de dollars américains (l'achat de 48,5 millions de dollars américains au 31 décembre 2017);

contrats visant la vente de 13,2 millions de dollars américains (la vente de 13,8 millions de dollars américains au 31 décembre 2017).

Les contrats de change en dollars américains, prévoyant un cours de change moyen pondéré $ US/$ CA de 1,2713, viennent à expiration entre avril 2018 et décembre 2018.

Obligations contractuelles

Aucun changement significatif n'a été apporté aux obligations contractuelles de la Société depuis le 31 décembre 2017. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Financement hors bilan

Les ententes de financement hors bilan comprennent des contrats de location simple visant des établissements conclus auprès de différents propriétaires et d'autre matériel, principalement du matériel de bureau. Aucun changement significatif n'a été apporté aux obligations totales de la Société pour l'ensemble des contrats de location simple depuis le 31 décembre 2017. Se reporter à la rubrique « Obligations contractuelles » ci-dessus.

Bien que les engagements annuels consolidés aux termes des contrats de location de Wajax baissent d'un exercice à l'autre, les contrats de location en vigueur devraient être renouvelés ou remplacés, ce qui aura pour effet de maintenir les engagements contractuels à leurs niveaux actuels. Wajax pourrait également engager des dépenses d'investissement pour acquérir une capacité équivalente.

Au 31 mars 2018, la Société disposait de 86,0 millions de dollars (90,6 millions de dollars au 31 décembre 2017) de stocks en consignation d'un grand fabricant, après des dépôts de 5,9 millions de dollars (6,4 millions de dollars au 31 décembre 2017). Dans le cours normal de ses activités, Wajax reçoit des marchandises en consignation de la part de ce fabricant, lesquelles sont habituellement vendues ou louées à des clients ou achetées par Wajax. Aux termes du programme de consignation, la Société doit faire des dépôts périodiques au fabricant pour les marchandises en consignation qui sont louées aux clients ou disponibles depuis plus de neuf mois. Ces marchandises en consignation ne sont pas incluses dans les stocks de Wajax puisque le fabricant demeure le propriétaire des biens. Si le programme de consignation de stocks prenait fin, Wajax aurait recours au financement sans intérêt si cette option lui était offerte par le fabricant et (ou) utiliserait sa facilité de crédit pour financer l'achat des stocks.

Bien que la direction estime actuellement que Wajax dispose d'une capacité d'emprunt suffisante, cette dernière pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou réduire ses dividendes pour remédier à toute insuffisance aux termes de sa facilité de crédit. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Situation de trésorerie et ressources en capital

Les liquidités de la Société proviennent de diverses sources, notamment les facilités de crédit bancaires et non bancaires et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation.

Facilités de crédit bancaires et non bancaires

Au 31 mars 2018, Wajax avait emprunté 149,0 millions de dollars et émis 6,1 millions de dollars de lettres de crédit, ce qui portait à 155,1 millions de dollars l'utilisation de sa facilité de crédit bancaire de 300 millions de dollars. La capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire dépend du niveau des stocks disponibles et des créances clients impayées. Au 31 mars 2018, la capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire correspondait à 300 millions de dollars.

La facilité est assortie des clauses restrictives habituelles, y compris des restrictions sur le versement des dividendes en espèces et sur le maintien du ratio de couverture des intérêts, qui étaient toutes satisfaites au 31 mars 2018. En particulier, la Société ne peut pas déclarer de dividendes si son ratio de levier financier, tel qu'il est défini dans la convention de la facilité de crédit bancaire, est supérieur à 4,0.

Aux termes de la facilité de crédit bancaire, Wajax est autorisée à contracter des emprunts additionnels portant intérêt de 25 millions de dollars. Elle dispose ainsi d'une facilité de financement sur stocks remboursable à vue pouvant atteindre 25 millions de dollars conclue avec deux prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires. Au 31 mars 2018, Wajax n'avait prélevé aucune somme sur la facilité de financement d'équipement portant intérêt.

Au 7 mai 2018, Wajax disposait d'une facilité de crédit bancaire de 300 millions de dollars en plus de facilités de crédit additionnelles de 25 millions de dollars auprès de prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires, ce qui est autorisé aux termes de la facilité de crédit bancaire. Au 31 mars 2018, une tranche de 144,9 millions de dollars était disponible aux termes de la facilité de crédit bancaire et 25 millions de dollars étaient disponibles aux termes des facilités de crédit non bancaires. Wajax maintient des liquidités suffisantes pour satisfaire aux besoins à court terme en fonds de roulement et en dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques. Toutefois, Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes.

De plus, la tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue ou augmente à mesure que son ratio de levier financier s'accroît ou fléchit. Au 31 mars 2018, une tranche de 64 millions de dollars de la dette à long terme nette de la Société, ou 38 %, portait intérêt à un taux fixe, ce qui est conforme à la politique relative au risque de taux d'intérêt de la Société.

Flux de trésorerie

Le tableau qui suit présente les principales composantes des flux de trésorerie telles qu'elles sont présentées dans les tableaux des flux de trésorerie consolidés résumés des trimestres clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017 :

Pour les trimestres clos les 31 mars 2018

2017

(données

retraitées)

Variation

Bénéfice net 9,9 $ 6,3 $ 3,6 $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie 10,8

11,5

(0,7)

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

lié aux activités d'exploitation (21,0)

(10,1)

(10,9)

Charges financières payées (1,6)

(0,5)

(1,1)

Impôt sur le résultat payé (1,7)

(3,2)

1,5

Entrées d'équipement de location (5,4)

(3,4)

(2,0)

Autres passifs non courants (0,1)

(0,6)

0,5

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation (9,2) $ 0,1 $ (9,3) $ Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (0,7) $ (0,4) $ (0,3) $ Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (1,8) $ (8,1) $ 6,3 $

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

Les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont élevées à 9,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2018, comparativement à des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 0,1 million de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution de 9,3 millions de dollars est essentiellement attribuable à une baisse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 10,9 millions de dollars et à une augmentation de 2,0 millions de dollars des entrées d'équipement de location, contrebalancées en partie par une hausse du bénéfice net de 3,6 millions de dollars et une réduction de l'impôt sur le résultat payé de 1,5 million de dollars.

Les entrées d'équipement de location se sont établies à 5,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2018 (3,4 millions de dollars en 2017) et se rapportent principalement aux chariots élévateurs.

Les principaux éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation, ainsi que leurs variations pour les trimestres clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, se présentent comme suit :

Variations des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation1)

Pour les trimestres clos les 31 mars 2018

2017

(données

retraitées)

Clients et autres débiteurs 3,7 $ 0,4 $ Actifs sur contrat 2,6

2,5

Stocks (21,9)

(5,0)

Dépôts sur les stocks 0,5

6,3

Charges payées d'avance (0,7)

(0,8)

Créditeurs et charges à payer (4,6)

(13,3)

Provisions (0,7)

(0,4)

Total des variations des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation (21,0) $ (10,1) $

1) Augmentation (diminution) des flux de trésorerie.

Les principales composantes des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2018 comparativement au trimestre clos le 31 mars 2017 sont les suivantes :

Les clients et autres débiteurs ont diminué de 3,7 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient diminué de 0,4 million de dollars en 2017.





Les stocks ont augmenté de 21,9 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient augmenté de 5,0 millions de dollars en 2017. L'augmentation en 2018 découle essentiellement de l'accroissement des stocks pour le secteur de la construction. L'augmentation en 2017 découlait essentiellement de la hausse des stocks d'équipement, atténuée par une diminution des pièces industrielles attribuable aux mesures de réduction des stocks.





Les créditeurs et charges à payer ont diminué de 4,6 millions de dollars en 2018, tandis qu'ils avaient connu une baisse de 13,3 millions de dollars en 2017. La diminution en 2018 s'explique principalement par une réduction des comptes fournisseurs se rapportant aux stocks d'équipement d'exploitation minière, atténuée par le paiement des primes incitatives annuelles de 2017. La diminution en 2017 s'expliquait principalement par une réduction des comptes fournisseurs en raison notamment du paiement des stocks d'équipement.

Activités d'investissement

Au cours du premier trimestre de 2018, Wajax a investi 1,0 million de dollars au titre des entrées d'immobilisations corporelles, comparativement à 0,5 million de dollars pour le premier trimestre de 2017. Les produits sur la sortie d'immobilisations corporelles, constitués essentiellement de produits sur la sortie de biens, se sont élevés à 1,6 million de dollars au premier trimestre de 2018, contre 0,1 million de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les entrées d'immobilisations incorporelles se sont établies à 1,3 million de dollars au premier trimestre de 2018 (néant en 2017) et s'expliquent avant tout par les entrées au titre des logiciels du nouveau système d'exploitation d'entreprise qui est actuellement mis en place.

Activités de financement

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018, la Société a inscrit des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 1,8 million de dollars, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 8,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2017. Les activités de financement réalisées au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 comprennent des emprunts nets sur la facilité de crédit bancaire de 4,0 millions de dollars (néant en 2017), contrebalancés par des versements de dividendes aux actionnaires de 4,9 millions de dollars (5,0 millions de dollars en 2017) et des paiements au titre des contrats de location-financement de 0,9 million de dollars (1,0 million de dollars en 2017).

Dividendes

Les dividendes aux actionnaires ont été déclarés comme suit :

Date de clôture des registres Date de versement

Par action



Montant

15 mars 2018 4 avril 2018

0,25 $

4,9 $ Trimestre clos le 31 mars 2018



0,25 $

4,9 $

Le 7 mai 2018, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le deuxième trimestre de 2018, payable le 4 juillet 2018 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2018.

Estimations comptables critiques

La préparation d'états financiers consolidés conformément aux IFRS impose à la direction d'exercer son jugement, de faire des estimations et de poser des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables et sur les montants déclarés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats réels pourraient être différents de ces jugements, estimations et hypothèses. La Société fonde ses estimations sur l'expérience passée et sur diverses autres hypothèses qui sont considérées comme raisonnables dans les circonstances.

Les éléments à l'égard desquels la direction porte des jugements et pose des hypothèses importants pour déterminer les montants à présenter dans les états financiers comprennent le compte de correction de valeur pour créances douteuses, l'obsolescence des stocks et le goodwill et les immobilisations incorporelles.

Les hypothèses clés formulées pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l'exercice suivant s'établissent comme suit :

Compte de correction de valeur pour créances douteuses

La Société est exposée à un risque de crédit relativement à ses clients et autres débiteurs. Toutefois, ce risque est en quelque sorte réduit au minimum par la diversité de la clientèle de la Société, qui compte plus de 30 000 clients sans qu'aucun d'eux ne représente plus de 10 % des ventes consolidées annuelles de la Société, et qui est active dans bon nombre de secteurs d'activité partout au Canada. En outre, la clientèle de la Société comprend d'importantes sociétés ouvertes, de petits entrepreneurs indépendants, des équipementiers et différents ordres de gouvernement. La Société a mis en place un programme d'évaluation du crédit des clients, et elle limite le montant du crédit accordé quand elle le juge approprié. Elle maintient des comptes de correction de valeur pour pertes de crédit et, à ce jour, les pertes subies ont été conformes aux attentes de la direction. Les provisions pour créances douteuses sont établies selon un modèle fondé sur les pertes sur créances attendues. La provision pour créances douteuses de 1,0 million de dollars au 31 mars 2018 a augmenté de 0,2 million de dollars par rapport à celle de 0,8 million de dollars inscrite au 31 décembre 2017. Selon les variations de la conjoncture économique, il existe un risque que la Société soit confrontée à un nombre de cas de défaut plus élevés par rapport à 2017, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Obsolescence des stocks

La direction procède à l'évaluation pièce par pièce de la valeur de l'équipement neuf et d'occasion ainsi que des pièces de valeur élevée de la Société tout au long de l'exercice. Au besoin, des provisions sont constituées pour s'assurer que la valeur comptable de l'équipement et des pièces est évaluée au coût ou à la valeur de réalisation nette estimative, suivant le montant le plus bas. La Société effectue une analyse de l'âge des stocks afin de déterminer les stocks de pièces de valeur moindre difficiles à écouler ou obsolètes et évalue les provisions pour obsolescence adéquates s'y rapportant. La Société tire parti des programmes offerts par les fournisseurs qui permettent de retourner certaines pièces contre crédit pendant certaines périodes. La provision pour dépréciation des stocks obsolètes imputée aux résultats s'est établie à 1,3 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2018 (1,7 million de dollars en 2017). Selon les variations de la conjoncture économique, il est possible que la Société soit confrontée à un accroissement du risque d'obsolescence des stocks par rapport aux périodes précédentes, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Goodwill et immobilisations incorporelles

La valeur d'utilité du goodwill et des immobilisations incorporelles a été estimée à l'aide de prévisions portant sur les cinq prochaines années préparées par la direction. Les hypothèses clés de l'estimation ont trait aux produits bruts, à la marge brute, au taux d'actualisation et au fonds de roulement requis pour soutenir les activités. Les estimations se fondent sur les résultats passés et les attentes de la direction quant à l'évolution du marché ainsi que sur les mesures de croissance prévues.

La Société effectue un test de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles annuellement à moins qu'il existe un quelconque indice que ces actifs aient pu se déprécier, auquel cas le test de dépréciation serait effectué plus tôt. Il n'y a eu aucun indice de dépréciation précoce au cours du trimestre clos le 31 mars 2018.

Changement de méthodes comptables

Normes comptables adoptées au cours du trimestre

IFRS 15 Le 1er janvier 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. La norme fournit un modèle unique qui s'applique aux contrats conclus avec des clients et deux méthodes de comptabilisation des produits : à un moment précis ou au fil du temps. Le modèle comporte une analyse des transactions en cinq étapes sur une base contractuelle pour déterminer si les produits doivent être comptabilisés, ainsi que le montant et le moment de la comptabilisation. De nouvelles estimations et des seuils nécessitant l'exercice du jugement ont été présentés, ce qui peut avoir une incidence sur le calendrier des produits comptabilisés.

La Société a comptabilisé les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients selon les cinq étapes de l'IFRS 15 qui suivent :

indiquer le contrat conclu avec le client; indiquer les obligations de prestation prévues au contrat; déterminer le prix de la transaction, soit la contrepartie totale versée par le client; répartir le prix de la transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat sur la base de leurs justes valeurs relatives; comptabiliser les produits lorsque les critères de comptabilisation pertinents sont satisfaits pour chaque unité (à un moment précis ou au fil du temps).

Les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients sont comptabilisés pour chaque obligation de prestation à mesure que le contrôle est transféré au client comme suit :

Type de produits Détermination du moment où les obligations de prestation sont remplies Ventes d'équipement

? Ventes au détail À la date à laquelle il y a transfert du contrôle de l'équipement au client selon les conditions d'expédition. ? Contrats de construction Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat. Pièces industrielles À la date à laquelle il y a transfert du contrôle du produit au client selon les conditions d'expédition. Service après-vente Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat. Autres Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat.

Le prix de transaction est habituellement le montant stipulé au contrat. Certains contrats peuvent faire l'objet de remises, lesquelles sont estimées et comprises dans le prix de transaction.

La modification suivante a donné lieu à un ajustement attribuable à l'adoption de l'IFRS 15 :

la méthode de comptabilisation des produits au titre du service après-vente et des autres services changera pour une méthode au fil du temps, plutôt que la méthode à un moment précis qui était utilisée par le passé, afin de mieux refléter la performance lors du transfert du contrôle des services de réparation. La comptabilisation des produits au titre des commandes de services incomplètes exige d'exercer un jugement pour estimer le prix de transaction et la marge qui seront ultérieurement réalisés.

La Société a choisi d'utiliser la méthode de l'application rétrospective et elle a comptabilisé l'ajustement cumulatif du changement comptable dans les résultats non distribués au 1er janvier 2017 et elle a retraité les chiffres des périodes comparatives des états du résultat net et des états de la situation financière de 2017. La Société a choisi d'utiliser une mesure de simplification au moment de retraiter ses résultats annuels, de ne pas présenter le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qu'il reste à remplir et de ne pas fournir d'explication précisant quand elle s'attend à comptabiliser ce montant en produits.

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés résumés de la situation financière est la suivante :



Données présentées

initialement au

31 décembre 2016

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées au

1er janvier 2017

Clients et autres débiteurs 194,6 $ (2,9) $ 191,7 $ Actifs sur contrat 7,1 $ 15,2 $ 22,3 $ Stocks 283,4 $ (9,5) $ 273,9 $ Actifs d'impôt différé 4,6 $ (0,8) $ 3,8 $ Résultats non distribués 90,8 $ 2,1 $ 92,9 $















Données présentées

initialement au

31 décembre 2017

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées au

31 décembre 2017

Clients et autres débiteurs 207,4 $ (3,4) $ 203,9 $ Actifs sur contrat 4,1 $ 15,2

19,3 $ Stocks 322,8 $ (9,5) $ 313,2 $ Passifs d'impôt différé 1,4 $ 0,6 $ 2,0 $ Résultats non distribués 97,7 $ 1,7 $ 99,3 $

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés résumés du résultat net pour le trimestre clos le 31 mars 2017 est la suivante :



Données présentées

initialement

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées

Produits 318,4 $ 1,0 $ 319,4 $ Coût des ventes 257,7 $ 0,9 $ 258,6 $ Charge d'impôt sur le résultat 2,4 $ 0,1 $ 2,5 $ Résultat net 6,2 $ 0,1 $ 6,3 $ Résultat de base par action 0,31 $ 0,01 $ 0,32 $ Résultat dilué par action 0,31 $ - $ 0,31 $

IFRS 9 Le 1er janvier 2018, la Société a adopté l'IFRS 9, Instruments financiers de manière rétrospective et elle n'a pas retraité les chiffres des périodes comparatives. La norme comprend des directives révisées sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, y compris la dépréciation et un nouveau modèle relativement aux règles générales de comptabilité de couverture. L'IFRS 9 conserve en grande partie les exigences de comptabilisation actuelles des passifs financiers, à l'exception de la comptabilisation des modifications non considérables des passifs financiers et du traitement comptable de la variation de la juste valeur attribuable aux modifications de son propre risque de crédit au titre des passifs financiers qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Classement et évaluation L'IFRS 9 comprend une nouvelle approche à l'égard du classement et de l'évaluation des actifs financiers qui tient compte du modèle économique au sein duquel les actifs sont gérés et des caractéristiques de leur flux de trésorerie. Les actifs financiers sont classés et évalués selon trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG ») et juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les passifs financiers sont classés et évalués selon deux catégories : coût amorti et JVRN. Aux termes de l'IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats avec des actifs financiers hôtes à l'intérieur du champ d'application de la nouvelle norme ne sont pas séparés, mais l'évaluation de l'instrument financier hybride dans son intégralité permet de déterminer son classement. L'application des nouvelles exigences de classement aux termes de l'IFRS 9 n'a donné lieu à aucune modification importante des évaluations ou des valeurs comptables des actifs et passifs financiers. Le tableau qui suit résume l'incidence sur le classement attribuable à l'adoption de l'IFRS 9.

Actif/passif Classement selon l'IAS 39 Classement selon l'IFRS 9 Trésorerie Prêts et créances Coût amorti Clients et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti Instruments dérivés JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou détenu à des fins de

transaction JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou à la JVRN de façon

obligatoire Dette bancaire Autres passifs Coût amorti Créditeurs et charges à payer Autres passifs Coût amorti Dividendes à payer Autres passifs Coût amorti Autres passifs Autres passifs Coût amorti Dette à long terme Autres passifs Coût amorti

Dépréciation L'IFRS 9 remplace le modèle fondé sur les pertes subies préconisé dans l'IAS 39 par un modèle prospectif fondé sur les pertes sur créances attendues. Le modèle fondé sur les pertes sur créances attendues exige l'exercice du jugement, y compris la prise en compte de l'incidence des changements intervenus dans les facteurs économiques sur les pertes sur créances attendues, qui sera déterminée selon des pondérations probabilistes. Le nouveau modèle de dépréciation s'applique, chaque date de clôture, aux actifs financiers de la Société évalués au coût amorti et aux actifs sur contrat.

La Société a appliqué une mesure de simplification pour déterminer les pertes sur créances attendues au titre des clients et autres débiteurs au moyen d'une matrice de calcul fondée sur son historique des pertes de crédit ajustée pour tenir compte de l'information sur la conjoncture économique et les prévisions de la conjoncture économique à venir visant à estimer la durée de vie des pertes sur créances attendues. Les modèles des pertes sur créances attendues appliqués aux autres actifs financiers et actifs sur contrat exigent également d'exercer un jugement, de poser des hypothèses et d'effectuer des estimations sur les variations des risques de crédit, les prévisions de la conjoncture économique à venir et l'information historique sur la qualité de crédit de l'actif financier. La matrice de calcul et les autres modèles fondés sur les pertes sur créances attendues appliqués lors de l'adoption de l'IFRS 9 n'ont eu aucune incidence significative sur les actifs financiers de la Société.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans les charges générales et administratives, la valeur comptable de l'actif financier ou de l'actif sur contrat étant réduite au moyen des comptes de correction de valeur.

Règles générales de comptabilité de couverture La Société a choisi d'appliquer les nouvelles règles générales de comptabilité de couverture de l'IFRS 9. L'IFRS 9 impose à la Société que ses relations de couverture soient harmonisées avec ses objectifs et stratégies de gestion des risques et qu'elle applique un modèle plus qualitatif et prospectif pour évaluer l'efficacité d'une couverture. La stratégie de gestion des risques de la Société est présentée dans son rapport annuel 2017. Toutes les relations de couverture désignées selon l'IAS 39 au 31 décembre 2017 respectaient les critères de comptabilité de couverture aux termes de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 et sont par conséquent considérées comme des relations de couverture maintenues. Aux termes de l'IFRS 9, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie liées au risque de change relativement aux achats de stocks prévus, les montants accumulés dans la réserve au titre des couvertures de flux de trésorerie sont compris directement dans le coût initial des stocks lorsqu'ils sont comptabilisés. L'adoption de la norme n'a pas eu d'autre incidence sur les ententes de couverture de la Société.

Nouvelles normes et interprétations n'ayant pas encore été adoptées

Les nouvelles normes pouvant être importantes pour la Société, énumérées ci-après, ne s'appliquent pas à l'exercice clos le 31 décembre 2018, et elles n'ont pas été appliquées lors de l'établissement des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.

Le 1er janvier 2019, la Société devra adopter l'IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme prescrit l'utilisation d'un modèle unique de comptabilisation des contrats de location pour le preneur aux termes duquel tous les contrats de location dont la durée est de plus de 12 mois devront être comptabilisés à l'état de la situation financière par la voie de la comptabilisation d'un actif au titre du droit d'utilisation et d'une obligation locative. Le modèle comporte la comptabilisation du total de la charge locative en début de période au moyen d'une combinaison d'amortissement et d'intérêts. La comptabilisation pour le bailleur demeure similaire aux exigences actuelles. Les contrats de location à long terme de la Société sont principalement liés à la location d'immeubles. La nouvelle norme donnera lieu à une hausse significative des actifs au titre du droit d'utilisation et des obligations locatives, mais l'incidence sur le résultat n'a pas encore été estimée.

Gestion des risques et incertitudes

Comme la plupart des entreprises, Wajax est assujettie à un grand nombre de risques et d'incertitudes liés au marché et au secteur qui pourraient avoir une incidence importante sur ses résultats d'exploitation et sur sa capacité à verser des dividendes en espèces aux actionnaires. Wajax s'efforce d'atténuer un grand nombre de ces risques en diversifiant ses activités principales et en établissant ses entreprises dans diverses régions. Elle a, en outre, adopté un processus d'évaluation annuelle de la gestion des risques d'entreprise conçu par la haute direction de la Société, lequel est sous la surveillance du conseil d'administration et des comités de ce conseil. Le cadre de gestion des risques d'entreprise énonce les principes et les outils devant servir à l'identification, à l'évaluation, à l'établissement de l'ordre de priorité et à la gestion des risques de manière efficace et uniforme à l'échelle de la Société. Toutefois, un certain nombre de risques qui nécessitent une attention particulière sont décrits en détail dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2017, déposé dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Il ne s'est produit aucun changement important dans les activités de Wajax qui nécessite une mise à jour de l'analyse des risques applicables présentée dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Contrôles et procédures de communication de l'information et contrôle interne à l'égard de l'information financière

Il incombe à la direction de Wajax d'établir et de maintenir, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, des contrôles et procédures de communication de l'information (les « CPCI ») et un contrôle interne à l'égard de l'information financière (le « CIIF »).

Au 31 mars 2018, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu des CPCI pour fournir une assurance raisonnable que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est inscrite, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits dans la législation en valeurs mobilières. Les CPCI visent à assurer que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est compilée et communiquée à la direction de Wajax, y compris, au besoin, au chef de la direction et au chef des finances pour favoriser la prise de décisions éclairées en temps opportun.

Au 31 mars 2018, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu un CIIF pour fournir une assurance raisonnable que l'information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l'information financière, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Ce faisant, la direction a utilisé les critères établis dans la version de 2013 du document intitulé Internal Control - Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (le « COSO »). En ce qui concerne les contrôles généraux à l'égard de la technologie de l'information, la direction a également utilisé le référentiel COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) créé par l'IT Governance Institute.

Aucun changement qui aurait eu ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait vraisemblablement une incidence importante sur le CIIF de Wajax n'a été apporté au CIIF au cours du trimestre clos le 31 mars 2018.

Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles

Le présent rapport de gestion comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR additionnelles qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement tels qu'établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont couramment utilisées pour évaluer les résultats de la Société, à l'exclusion de sa structure de capital et de sa structure fiscale; iv) le « bénéfice net ajusté » et le « résultat ajusté par action de base et dilué » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte (du recouvrement) des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes, (du profit) de la perte comptabilisé(e) sur la vente de biens et des frais de rachat des billets de premier rang qui sont hors du cours normal des activités de la Société. Le « BAIIA ajusté » utilisé dans le calcul du ratio de levier financier exclut (le recouvrement) les coûts de restructuration et les autres coûts connexes, (le profit) la perte comptabilisé(e) sur la vente de biens et les frais de rachat des billets de premier rang, ce qui est conforme au calcul du ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, la partie courante de la dette à long terme, la dette à long terme et les obligations au titre des contrats de location-financement, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est une mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est une mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.



Marge du BAIIA S'entend du BAIIA divisé par les produits, présentés dans les états consolidés du résultat net.



Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant (recouvrement) coûts de restructuration et autres coûts connexes après impôt, (profit) perte comptabilisé(e) sur la vente de biens et frais de rachat des billets de premier rang.



Résultat net ajusté par action de base et dilué Résultat par action de base et dilué avant (recouvrement) coûts de restructuration et autres coûts connexes après impôt, (profit) perte comptabilisé(e) sur la ventes de biens et frais de rachat des billets de premier rang.



BAIIA ajusté BAIIA avant (recouvrement) coûts de restructuration et autres coûts connexes, (profit) perte comptabilisé(e) sur la vente de biens et frais de rachat des billets de premier rang.



Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté divisé par les produits, présentés dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net.







Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois.



Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total Ratio qui correspond à la dette à long terme nette, divisée par le capital total, ce dernier représentant la dette à long terme nette, majorée des capitaux propres.



Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes. Il diffère des obligations de prestation qui restent à remplir définies aux termes de l'IFRS 15.

Les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont celles définies ci-après :

Bénéfice (perte) avant charges financières et impôt sur le résultat (« BAII ») Bénéfice (perte) avant charges financières et impôt sur le résultat, présenté dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net.



Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net.



Bénéfice (perte) avant impôt sur

le résultat (« BAI ») Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat, présenté dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net. Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états consolidés résumés intermédiaires de la situation financière.



Autres montants liés au fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer, présentés dans les états consolidés de la situation financière.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté et du résultat net ajusté de base et dilué par action de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les 31 mars

2018

2017

(données

retraitées)

Bénéfice net 9,9 $ 6,3 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes, après impôt 1,4

-

(Profit) comptabilisé sur la vente de biens, après impôt (0,9)

-

Bénéfice net ajusté 10,4 $ 6,3 $ Résultat ajusté par action de base1), 2) 0,53 $ 0,32 $ Résultat ajusté par action dilué1), 2) 0,52 $ 0,31 $

1) Pour le trimestre clos le 31 mars 2018, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat par action de base et dilué était respectivement de 19 504 107 et de 20 177 396. 2) Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultat par action de base et dilué était respectivement de 19 818 629 et de 20 188 117.

Le rapprochement du bénéfice net et du BAI, du BAII, du BAIIA et du BAIIA ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestre

clos le

31 mars

Trimestre

clos le

31 mars

Période de

douze mois

close le

31 mars

Période de

douze mois

close le

31 décembre



2018

2017

(données

retraitées)

2018

2017

(données

retraitées)

Bénéfice net 9,9 $ 6,3 $ 30,4 $ 30,5 $ Charge d'impôt sur le résultat 3,8

2,5

13,0

11,7

BAI 13,6

8,8

47,0

42,1

Charges financières 1,7

2,5

8,9

9,8

Rachat des billets de premier rang1) -

-

5,5

5,5

BAII 15,4

11,3

61,4

57,4

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 5,5

5,4

22,5

22,4

BAIIA 20,9

16,7

83,9

79,8

Coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrement)2) 2,0

-

1,7

(0,3)

(Profit) comptabilisé sur la vente de biens3) (1,1)

-

(2,6)

(1,5)

BAIIA ajusté 21,7 $ 16,7 $ 83,0 $ 77,9 $

1) Pour les périodes de douze mois closes les 31 mars 2018 et 31 décembre 2017 - Comprend les frais de rachat des billets de premier rang de 5,5 millions de dollars comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2017. 2) Pour le trimestre et la période de douze mois clos le 31 mars 2018 et la période de douze mois close le 31 décembre 2017 - Comprend des coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 2,0 millions de dollars comptabilisés au cours du premier trimestre de 2018 et un recouvrement de coûts de restructuration et d'autres coûts connexes de 0,3 million de dollars comptabilisé au cours du deuxième trimestre de 2017. 3) Pour le trimestre et la période de douze mois clos le 31 mars 2018 et la période de douze mois close le 31 décembre 2017 - Comprend le profit de 1,1 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens inscrit au cours du premier trimestre de 2018 et le profit de 1,5 million de dollars comptabilisé sur la vente de biens inscrit en 2017.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette et du ratio de levier financier se présente comme suit :



31 mars

2018

31 décembre

2017













(données

retraitées)

Dette bancaire (trésorerie) 13,4 $ 1,7 $ Obligations au titre des contrats

de location-financement 8,9

9,5

Dette à long terme 147,8

143,7

Dette à long terme nette 170,1 $ 154,9 $ Lettres de crédit 6,1

7,3

Dette 176,2

162,2

Ratio de levier financier1) 2,12

2,08



1) Calculé à partir du BAIIA ajusté et des charges financières des quatre derniers trimestres.

Ce ratio de levier financier est calculé afin de surveiller le ratio de levier financier cible de la Société afin qu'il soit maintenu entre 1,5 fois et 2,0 fois. Ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. Le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur la performance future de la Société. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de termes et d'expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « estimer », « projeter », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative, ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs que la Société ne peut prédire ou contrôler et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront. Par conséquent, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ne sont valables qu'en date des présentes, ils reflètent les opinions actuelles de la direction de Wajax et sont fondés sur l'information dont cette dernière dispose à l'heure actuelle. Même si la direction croit que les attentes dont il est fait état dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ont notamment trait à notre ambition de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels au Canada, en nous distinguant par nos capacités de base; à notre conviction qu'en atteignant l'excellence dans nos champs de capacités de base, Wajax créera de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires; aux principaux éléments de la version actualisée de notre plan stratégique, y compris les ajustements de nos priorités en matière de croissance interne, la poursuite de l'intégration de notre infrastructure, l'augmentation des investissements en technologie, la consolidation de notre réseau de succursales physiques et les investissements dans des installations polyvalentes et les équipes qui interagissent avec les clients, ainsi que nos efforts visant les économies de coûts liés au personnel des unités de soutien et la recherche constante de nouvelles occasions d'acquisition; à nos attentes et à nos perspectives pour 2018, y compris celles à l'égard du bénéfice net ajusté et des marges brutes, de même que nos attentes selon lesquelles l'attention que nous portons au rapport coût?efficacité nous permettra de compenser les investissements planifiés dans notre stratégie et notre gestion de la pression attendue sur les marges; à nos perspectives quant aux conditions régionales des marchés au Canada, y compris nos attentes selon lesquelles, bien que les conditions de marché dans l'Ouest du Canada puissent continuer de s'améliorer en 2018, les progrès d'un exercice à l'autre ne devraient pas être aussi importants qu'en 2017; à nos attentes selon lesquelles la révision de notre fonction finance sera achevée au cours du premier semestre de 2019 et la majeure partie des coûts connexes à la réévaluation de la direction au sein de la fonction SRT seront engagés d'ici le deuxième trimestre de 2018; à notre cible visant l'atteinte d'un ratio de levier financier qui se situe dans une fourchette cible qui varie entre 1,5 et 2,0 fois; à nos besoins de financement, de fonds de roulement et de dépenses d'investissement de maintien, ainsi qu'à notre structure du capital et à notre ratio de levier financier; aux estimations du nombre d'actions nécessaires pour satisfaire à nos obligations aux termes de certains régimes de rémunération fondée sur des actions; à nos attentes selon lesquelles une variation des taux d'intérêt n'aurait pas d'incidence significative sur nos résultats d'exploitation à long terme; à nos attentes selon lesquelles une variation des cours de change entre le dollar canadien et d'autres monnaies sur des transactions conclues avec des clients, y compris les risques de change non couverts, ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société à long terme; à notre conviction qu'il n'existe pas de risque important que des contreparties à des contrats de change à court terme de gré à gré n'exécutent pas leurs obligations; au caractère approprié de notre capacité d'emprunt et au caractère suffisant de nos facilités d'emprunt; et à notre intention et à notre capacité d'accéder aux marchés des titres d'emprunt et des titres de capitaux propres et à réduire notre dividende si des capitaux supplémentaires étaient nécessaires, y compris la possibilité que nous puissions recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler inexactes, entre autres, des hypothèses formulées à l'égard de la conjoncture économique et commerciale en général; l'offre et la demande pour le pétrole et d'autres marchandises ainsi que le cours du pétrole, du gaz naturel et des autres marchandises et leur volatilité; les conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; notre capacité à mettre en oeuvre la version actualisée de notre plan stratégique, y compris le perfectionnement de nos capacités de base, l'établissement de priorités en matière de croissance interne, la capacité de conclure et d'intégrer les acquisitions et la mise en place réussie de nouvelles plateformes de technologie de l'information de même que des nouveaux systèmes et logiciels; notre capacité de réaliser tous les avantages de notre réorganisation stratégique de 2016, notamment des économies de coûts et des gains de productivité; la performance financière future de la Société; les coûts de cette dernière; la concurrence sur ses marchés; l'aptitude de celle-ci à attirer et à fidéliser le personnel compétent, sa capacité d'acquérir des produits et des stocks de qualité et d'entretenir des relations avec ses fournisseurs, les membres de son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Des facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, notamment, la détérioration de la conjoncture économique et commerciale en général, la volatilité de l'offre et de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et d'autres marchandises ainsi que de leur cours; la poursuite ou le prolongement de la chute du cours du pétrole ou du gaz naturel; la fluctuation des conditions des marchés financiers, y compris les taux d'intérêt; le niveau de la demande pour les produits et services offerts par la Société et leurs prix; le niveau de confiance et les dépenses des clients; l'acceptation des produits de la Société sur les marchés; la résiliation de contrats de distribution ou de contrats avec les fabricants d'équipement d'origine; des difficultés imprévues d'ordre opérationnel (comme la défaillance d'une usine, d'un équipement ou du mode de fonctionnement conformément aux spécifications ou aux attentes, la flambée des coûts, notre incapacité à réduire les coûts à la suite du ralentissement des activités du marché, le manque de produits ou de stocks de qualité, l'interruption de l'approvisionnement, les moyens de pression et les incidents imprévus touchant la santé, la sécurité et l'environnement); l'aptitude de la Société à attirer et à conserver le personnel compétent et la capacité de la Société à entretenir les relations avec ses fournisseurs, son personnel et ses clients. La liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur peut obtenir de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs et aux activités de la Société dans le présent rapport de gestion à la rubrique « Gestion des risques et incertitudes » ainsi que dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui est déposée dans SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport de gestion sont présentés entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La Société ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements postérieurs ou pour d'autres motifs, à moins que ce ne soit exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour un complément d'information, consulter notamment le rapport annuel de Wajax dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

CORPORATION WAJAX

États financiers intermédiaires consolidés résumés non audités

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA

SITUATION FINANCIÈRE















Aux (en milliers de dollars canadiens, non audité) Note 31 mars

2018

31 décembre

2017

Données

retraitées

(note 3)

1er janvier

2017

Données

retraitées

(note 3)

ACTIFS













COURANTS













Trésorerie

- $ - $ 4 854 $ Clients et autres débiteurs

200 284

203 949

191 745

Actifs sur contrat

16 719

19 329

22 319

Stocks

339 553

313 240

273 933

Dépôts sur les stocks

6 351

6 874

19 407

Charges payées d'avance

4 955

4 329

5 463

Instruments dérivés

1 002

-

553





568 864

547 721

518 274

















NON COURANTS













Équipement de location 4 58 921

61 257

58 105

Immobilisations corporelles 5 43 821

44 834

45 658

Goodwill et immobilisations incorporelles

41 968

41 005

41 205

Actifs d'impôt différé

-

-

3 802





144 710

147 096

148 770





713 574 $ 694 817 $ 667 044 $















PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES













COURANTS













Dette bancaire

13 426 $ 1 724 $ - $ Créditeurs et charges à payer 6 225 479

229 458

232 715

Provisions

5 369

6 043

5 839

Dividendes à payer

4 876

4 876

4 956

Impôt sur le résultat à payer

3 816

667

2 287

Obligations au titre des contrats de location-financement 7 3 705

3 790

3 701

Instruments dérivés

-

396

-





256 671

246 954

249 498

















NON COURANTS













Provisions

2 032

2 150

2 305

Passifs d'impôt différé 13 1 160

2 009

-

Avantages du personnel

8 345

8 545

8 106

Autres passifs

428

435

1 118

Obligations au titre des contrats de location-financement 7 5 174

5 721

5 154

Dette à long terme 8 147 755

143 667

121 952





164 894

162 527

138 635

















CAPITAUX PROPRES













Capital social 9 175 863

175 863

178 764

Surplus d'apport

11 367

10 455

7 137

Résultats non distribués

104 304

99 312

92 908

Cumul des autres éléments du résultat global

475

(294)

102

Total des capitaux propres

292 009

285 336

278 911





713 574 $ 694 817 $ 667 044 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU

RÉSULTAT NET









Trimestres clos les

31 mars

2018 2017 (en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action, non audité) Note

Données

retraitées

(note 3) Produits 12 342 725 $ 319 414 $ Coût des ventes

276 371

258 602

Marge brute

66 354

60 812

Frais de vente et d'administration

48 999

49 494

Coûts de restructuration et autres coûts connexes

2 000

-

Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat

15 355

11 318

Charges financières

1 724

2 538

Bénéfice avant impôt sur le résultat

13 631

8 780

Charge d'impôt sur le résultat 13 3 763

2 469

Bénéfice net

9 868 $ 6 311 $











Bénéfice de base par action 14 0,51 $ 0,32 $ Bénéfice dilué par action 14 0,49 $ 0,31 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU

RÉSULTAT GLOBAL





Trimestres clos les

31 mars

2018 2017 (en milliers de dollars canadiens, non audité)

Données

retraitées (note 3)









Bénéfice net 9 868 $ 6 311 $









Éléments qui peuvent être reclassés en résultat ultérieurement







Pertes (profits) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours de périodes antérieures, reclassées aux charges financières au cours de la période, après charge d'impôt de 89 $ (recouvrement d'impôt de 25 $ en 2017) 241

(66)











Profits (pertes) sur les instruments dérivés en cours à la clôture de la période et désignés comme couvertures de flux de trésorerie, après charges d'impôt de 194 $ (recouvrement d'impôt de 1 $ en 2017) 528

(3)











Autres éléments du résultat global, après impôt 769

(69)











Résultat global total 10 637 $ 6 242 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES





























Cumul des

autres

éléments du

résultat global



Pour le trimestre clos le 31 mars 2018

(en milliers de dollars canadiens, non audité) Note Capital

social

Surplus

d'apport Résultats

non

distribués Couvertures

de flux de

trésorerie Total



















31 décembre 2017 (données retraitées) 3 175 863 $ 10 455 99 312 (294) 285 336 $

















Bénéfice net

-

- 9 868 - 9 868



















Autres éléments du résultat global

-

- - 769 769



















Total du résultat global pour la période

-

- 9 868 769 10 637

Dividendes déclarés 10 -

- (4 876) - (4 876)

Charge de rémunération fondée sur des actions 11 -

912 - - 912

31 mars 2018

175 863 $ 11 367 104 304 475 292 009 $

CORPORATION WAJAX

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES





























Cumul des

autres

éléments du

résultat global



Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (en milliers de dollars canadiens, non audité) Note Capital

social

Surplus

d'apport Résultats

non

distribués Couvertures

de flux de

trésorerie Total











Données

retraitées

(note 3)

Données

retraitées

(note 3)



















31 décembre 2016 (données présentées)

178 764 $ 7 137 90 812 102 276 815 $ Incidence de l'adoption de l'IFRS 15 3 -

- 2 096 - 2 096

1er janvier 2017 (données retraitées) 3 178 764

7 137 92 908 102 278 911



















Bénéfice net (données retraitées)

-

- 6 311 - 6 311



















Autres éléments du résultat global

-

- - (69) (69)



















Total du résultat global pour la période

-

- 6 311 (69) 6 242

Actions rachetées et détenues en fiducie

(901)

- (1 317) - (2 218)

Dividendes déclarés

-

- (4 956) - (4 956)

Charge de rémunération fondée sur des actions 11 -

804 - - 804

31 mars 2017

177 863 $ 7 941 92 946 33 278 783 $

CORPORATION WAJAX

TABLEAUX CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES

FLUX DE TRÉSORERIE









Trimestres clos les

31 mars (en milliers de dollars canadiens, non audité) Note 2018

2017









Données

retraitées

(note 3)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION











Bénéfice net

9 868 $ 6 311 $

Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie













Amortissement















Équipement de location

3 338

3 295







Immobilisations corporelles

1 822

1 972







Immobilisations incorporelles

349

142





(Profit) perte sur la sortie d'immobilisations corporelles 5 (1 153)

11





Charge de rémunération fondée sur des actions 11 912

804





Charge de location sans effet sur la trésorerie

6

174





Charge au titre des avantages du personnel après paiements

114

98





Variation de la juste valeur des instruments dérivés servant à des fins autres que de couverture

(104)

23





Charges financières

1 724

2 538





Charge d'impôt sur le résultat 13 3 763

2 469





20 639

17 837



Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation 15 (20 954)

(10 117)



Entrées d'équipement de location 4 (5 424)

(3 358)



Autres passifs non courants

(118)

(584)



Charges financières payées

(1 624)

(481)



Impôt sur le résultat payé

(1 745)

(3 218)



(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(9 226)

79













ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT











Entrées d'immobilisations corporelles 5 (950)

(494)



Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 5 1 575

60



Entrées d'immobilisations incorporelles

(1 312)

(7)



Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(687)

(441)













ACTIVITÉS DE FINANCEMENT











Augmentation nette de l'emprunt bancaire 8 4 000

-



Actions ordinaires rachetées et détenues en fiducie

-

(2 218)



Paiements au titre de contrats de location?financement 7 (913)

(1 011)



Règlement d'instruments dérivés servant à des fins autres que de couverture

-

37



Dividendes payés

(4 876)

(4 956)



Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(1 789)

(8 148)

Variation de la trésorerie et de la dette bancaire

(11 702)

(8 510)

(Dette bancaire) trésorerie à l'ouverture de la période

(1 724)

4 854

(Dette bancaire) trésorerie à la clôture de la période

(13 426) $ (3 656) $

CORPORATION WAJAX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

31 mars 2018

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action, non audité)

1. PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Corporation Wajax (la « Société ») est constituée au Canada. Le siège social de la Société est situé au 2250, Argentia Road, à Mississauga (Ontario) au Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment le transport, l'exploitation forestière, les secteurs industriel et commercial, la construction, les sables bitumineux, l'exploitation minière, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

2. BASE D'ÉTABLISSEMENT

Déclaration de conformité

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités ont été établis selon la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire et ne comprennent pas toutes les informations à fournir dans des états financiers consolidés complets. Par conséquent, ils devraient être lus en parallèle avec les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les principales méthodes comptables correspondent aux méthodes comptables présentées dans les derniers états financiers consolidés audités, à l'exception de ce qui a été mentionné à la note 3.

La publication des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités a été approuvée par le conseil d'administration en date du 7 mai 2018.

3. CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES

Normes comptables adoptées au cours de la période

IFRS 15 Le 1er janvier 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. La norme fournit un modèle unique qui s'applique aux contrats conclus avec des clients et deux méthodes de comptabilisation des produits : à un moment précis ou au fil du temps. Le modèle comporte une analyse des transactions en cinq étapes sur une base contractuelle pour déterminer si les produits doivent être comptabilisés, ainsi que le montant et le moment de la comptabilisation. De nouvelles estimations et des seuils nécessitant l'exercice du jugement ont été présentés, ce qui peut avoir une incidence sur le calendrier des produits comptabilisés.

La Société a comptabilisé les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients selon les cinq étapes de l'IFRS 15 qui suivent :

indiquer le contrat conclu avec le client; indiquer les obligations de prestation prévues au contrat; déterminer le prix de la transaction, soit la contrepartie totale versée par le client; répartir le prix de la transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat sur la base de leurs justes valeurs relatives; comptabiliser les produits lorsque les critères de comptabilisation pertinents sont satisfaits pour chaque unité (à un moment précis ou au fil du temps).

Les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients sont comptabilisés pour chaque obligation de prestation à mesure que le contrôle est transféré au client comme suit :

Type de produits Détermination du moment où les obligations de prestation sont remplies Ventes d'équipement

? Ventes au détail

À la date à laquelle il y a transfert du contrôle de l'équipement au client selon les conditions d'expédition. ? Contrats de construction

Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat. Pièces industrielles À la date à laquelle il y a transfert du contrôle du produit au client selon les conditions d'expédition. Service après-vente Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat. Autres Du fait du transfert du contrôle dans le temps, les produits sont comptabilisés selon le degré d'avancement dans l'exécution de l'obligation de prestation. La Société utilise habituellement la méthode du coût engagé pour évaluer la mesure dans laquelle ses contrats sont remplis puisqu'elle rend mieux compte du transfert d'un actif à un client, lequel a lieu lorsque les coûts sont engagés au titre du contrat.

Le prix de transaction est habituellement le montant stipulé au contrat. Certains contrats peuvent faire l'objet de remises, lesquelles sont estimées et comprises dans le prix de transaction.

La modification suivante a donné lieu à un ajustement attribuable à l'adoption de l'IFRS 15 :

la méthode de comptabilisation des produits au titre du service après-vente et des autres services changera pour une méthode au fil du temps, plutôt que la méthode à un moment précis qui était utilisée par le passé, afin de mieux refléter la performance lors du transfert du contrôle des services de réparation. La comptabilisation des produits au titre des commandes de services incomplètes, exige d'exercer un jugement pour estimer le prix de transaction et la marge qui seront ultérieurement réalisés.

La Société a choisi d'utiliser la méthode de l'application rétrospective et elle a comptabilisé l'ajustement cumulatif du changement comptable dans les résultats non distribués au 1er janvier 2017 et elle a retraité les chiffres des périodes comparatives des états du résultat net et de la situation financière de 2017. La Société a choisi d'utiliser une mesure de simplification au moment de retraiter ses résultats annuels, de ne pas présenter le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qu'il reste à remplir et de ne pas fournir d'explication précisant quand elle s'attend à comptabiliser ce montant en produits.

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés résumés de la situation financière est la suivante :



Données présentées

initialement au

31 décembre 2016

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées au

1er janvier 2017

Clients et autres débiteurs 194 613 $ (2 868) $ 191 745 $ Actifs sur contrat 7 095 $ 15 224 $ 22 319 $ Stocks 283 421 $ (9 488) $ 273 933 $ Actifs d'impôt différé 4 573 $ (771) $ 3 802 $ Résultats non distribués 90 812 $ 2 096 $ 92 908 $















Données présentées

initialement au

31 décembre 2017

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées au

31 décembre 2017

Clients et autres débiteurs 207 353 $ (3 404) $ 203 949 $ Actifs sur contrat 4 128 $ 15 201 $ 19 329 $ Stocks 322 778 $ (9 538) $ 313 240 $ Passifs d'impôt différé 1 401 $ 608 $ 2 009 $ Résultats non distribués 97 661 $ 1 651 $ 99 312 $

L'incidence de l'adoption de l'IFRS 15 sur les états consolidés résumés du résultat net pour le trimestre clos le 31 mars 2017 est la suivante :



Données présentées

initialement au

31 décembre 2016

Ajustement selon

l'IFRS 15

Données

retraitées au

1er janvier 2017

Produits 318 371 $ 1 043 $ 319 414 $ Coût des ventes 257 660 $ 942 $ 258 602 $ Charge d'impôt sur le résultat 2 442 $ 27 $ 2 469 $ Résultat net 6 237 $ 74 $ 6 311 $ Résultat de base par action 0,31 $ 0,01 $ 0,32 $ Résultat dilué par action 0,31 $ - $ 0,31 $

IFRS 9 Le 1er janvier 2018, la Société a adopté l'IFRS 9, Instruments financiers de manière rétrospective et elle n'a pas retraité les chiffres des périodes comparatives. La norme comprend des directives révisées sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, y compris la dépréciation et un nouveau modèle relativement aux règles générales de comptabilité de couverture. L'IFRS 9 conserve en grande partie les exigences de comptabilisation actuelles des passifs financiers, à l'exception de la comptabilisation des modifications non considérables des passifs financiers et du traitement comptable de la variation de la juste valeur attribuable aux modifications de son propre risque de crédit au titre des passifs financiers qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Classement et évaluation L'IFRS 9 comprend une nouvelle approche à l'égard du classement et de l'évaluation des actifs financiers qui tient compte du modèle économique au sein duquel les actifs sont gérés et des caractéristiques de leur flux de trésorerie. Les actifs financiers sont classés et évalués selon trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG ») et juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les passifs financiers sont classés et évalués selon deux catégories : coût amorti et JVRN. Aux termes de l'IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats avec des actifs financiers hôtes à l'intérieur du champ d'application de la nouvelle norme ne sont pas séparés, mais l'évaluation de l'instrument financier hybride dans son intégralité permet de déterminer son classement. L'application des nouvelles exigences de classement aux termes de l'IFRS 9 n'a donné lieu à aucune modification importante des évaluations ou des valeurs comptables des actifs et passifs financiers. Le tableau qui suit résume l'incidence sur le classement attribuable à l'adoption de l'IFRS 9.

Actif/passif Classement selon l'IAS 39 Classement selon l'IFRS 9 Trésorerie Prêts et créances Coût amorti Clients et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti Instruments dérivés JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou détenu à des fins

de transaction JV s'il s'agit d'un instrument de

couverture, ou à la JVRN de

façon obligatoire Dette bancaire Autres passifs Coût amorti Créditeurs et charges à payer Autres passifs Coût amorti Dividendes à payer Autres passifs Coût amorti Autres passifs Autres passifs Coût amorti Dette à long terme Autres passifs Coût amorti

Dépréciation L'IFRS 9 remplace le modèle fondé sur les pertes subies préconisé dans l'IAS 39 par un modèle prospectif fondé sur les pertes sur créances attendues. Le modèle fondé sur les pertes sur créances attendues exige l'exercice du jugement, y compris la prise en compte de l'incidence des changements intervenus dans les facteurs économiques sur les pertes sur créances attendues, qui sera déterminée selon des pondérations probabilistes. Le nouveau modèle de dépréciation s'applique, chaque date de clôture, aux actifs financiers de la Société évalués au coût amorti et aux actifs sur contrat.

La Société a appliqué une mesure de simplification pour déterminer les pertes sur créances attendues au titre des clients et autres débiteurs au moyen d'une matrice de calcul fondée sur son historique des pertes de crédit ajustée pour tenir compte de l'information sur la conjoncture économique et les prévisions de la conjoncture économique à venir visant à estimer la durée de vie des pertes sur créances attendues. Les modèles des pertes sur créances attendues appliqués aux autres actifs financiers et actifs sur contrat exigent également d'exercer un jugement, de poser des hypothèses et d'effectuer des estimations sur les variations des risques de crédit, les prévisions de la conjoncture économique à venir et l'information historique sur la qualité de crédit de l'actif financier. La matrice de calcul et les autres modèles fondés sur les pertes sur créances attendues appliqués lors de l'adoption de l'IFRS 9 n'ont eu aucune incidence significative sur les actifs financiers de la Société.

Les pertes de valeur sont comptabilisées dans les charges générales et administratives, la valeur comptable de l'actif financier ou de l'actif sur contrat étant réduite au moyen des comptes de correction de valeur.

Règles générales de comptabilité de couverture La Société a choisi d'appliquer les nouvelles règles générales de comptabilité de couverture de l'IFRS 9. L'IFRS 9 impose à la Société que ses relations de couverture soient harmonisées avec ses objectifs et stratégies de gestion des risques et qu'elle applique un modèle plus qualitatif et prospectif pour évaluer l'efficacité d'une couverture. La stratégie de gestion des risques de la Société est présentée dans son rapport annuel 2017. Toutes les relations de couverture désignées selon l'IAS 39 au 31 décembre 2017 respectaient les critères de comptabilité de couverture aux termes de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 et sont par conséquent considérées comme des relations de couverture maintenues. Aux termes de l'IFRS 9, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie liées au risque de change relativement aux achats de stocks prévus, les montants accumulés dans la réserve au titre des couvertures de flux de trésorerie sont compris directement dans le coût initial des stocks lorsqu'ils sont comptabilisés. L'adoption de la norme n'a pas eu d'autre incidence sur les ententes de couverture de la Société.

Nouvelles normes et interprétations n'ayant pas encore été adoptées

Le 1er janvier 2019, la Société devra adopter l'IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme prescrit l'utilisation d'un modèle unique de comptabilisation des contrats de location pour le preneur aux termes duquel tous les contrats de location dont la durée est de plus de 12 mois devront être comptabilisés à l'état de la situation financière par la voie de la comptabilisation d'un actif au titre du droit d'utilisation et d'une obligation locative. Le modèle comporte la comptabilisation du total de la charge locative en début de période au moyen d'une combinaison d'amortissement et d'intérêts. La comptabilisation pour le bailleur demeure similaire aux exigences actuelles. Les contrats de location à long terme de la Société sont principalement liés à la location d'immeubles. La nouvelle norme donnera lieu à une hausse significative des actifs au titre du droit d'utilisation et des obligations locatives, mais l'incidence sur le résultat n'a pas encore été estimée.

4. ÉQUIPEMENT DE LOCATION

La Société a acquis de l'équipement de location d'un coût de 5 424 $ au cours du trimestre (3 358 $ en 2017). De l'équipement dont la valeur comptable s'est élevée à 65 $ au cours du trimestre (néant en 2017) a été viré des stocks à l'équipement de location. De l'équipement dont la valeur comptable s'est élevée à 4 487 $ au cours du trimestre (617 $ en 2017) a été viré de l'équipement de location aux stocks.

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La Société a acquis des immobilisations corporelles d'un coût de 950 $ au cours du trimestre (494 $ en 2017). La sortie d'actifs d'une valeur comptable de 422 $ au cours du trimestre (71 $ en 2017) a donné lieu à un profit sur la sortie de 1 153 $ au cours du trimestre (perte sur la sortie de 11 $ en 2017).

6. Créditeurs et charges à payer



31 mars

2018

31 décembre

2017

Fournisseurs 106 560 $ 114 923 $ Passifs sur contrat 989

1 005

Autres produits différés 17 323

16 941

Charges à payer à des fournisseurs avec des délais de paiement plus longs 41 443

36 119

Salaires, primes et primes incitatives 20 339

29 577

Charges à payer au titre de la restructuration 1 686

468

Charges à payer 37 139

30 425

Total des créditeurs et charges à payer 225 479 $ 229 458 $

7. Obligations au titre des contrats de location-financement



Trimestres clos les

31 mars

2018

2017

Solde à l'ouverture de la période 9 511 $ 8 855 $ Changements issus des flux de trésorerie de financement









Paiements au titre de contrats de location-financement (913)

(1 011)

Autres changements









Nouveaux contrats de location-financement 281

320

Solde à la clôture de la période 8 879 $ 8 164 $

8. DETTE À LONG TERME



Trimestres clos les

31 mars

2018

2017

Solde à l'ouverture de la période 143 667 $ 121 952 $ Changements issus des flux de trésorerie de financement









Produit net d'emprunt 4 000

-

Autres changements









Amortissement des coûts de transaction inscrits à l'actif 88

184

Solde à la clôture de la période 147 755 $ 122 136 $

9. CAPITAL SOCIAL



Nombre

d'actions

ordinaires Montant

Émises et en circulation au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018 20 026 819 180 572 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018 (522 712) (4 709)

Émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 31 mars 2018 19 504 107 175 863 $

10. DIVIDENDES DÉCLARÉS

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, la Société a déclaré des dividendes en trésorerie de 0,25 $ par action ou 4 876 $ (dividende de 0,25 $ par action ou 4 956 $ en 2017).

Le 7 mai 2018, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ou de 4 876 $ pour le deuxième trimestre de 2018.

11. RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS

La Société compte quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »).

a) Régimes de droits visant des actions propres

La Société a comptabilisé des coûts de rémunération de 150 $ au cours du trimestre (177 $ en 2017) à l'égard du RA et du RUADA.



Trimestre clos le

31 mars 2018 Trimestre clos le

31 mars 2017

Nombre

de droits Juste

valeur au

moment de

l'attribution

Nombre

de droits Juste

valeur au

moment de

l'attribution

Droits en cours à l'ouverture de l'exercice 388 983 6 524 $ 345 458 5 935 $ Attribution de la période - nouvelles attributions 6 192 150

7 328 162



- équivalents de dividende 3 960 -

3 736 -

Réglés au cours de la période - -

- -

Droits en cours à la clôture de la période 399 135 6 674 $ 356 522 6 097 $

Au 31 mars 2018, la totalité des droits visant des actions étaient acquis (350 504 droits au 31 mars 2017).

b) Régimes de droits visant des actions achetées sur le marché

La Société a comptabilisé des coûts de rémunération de 762 $ pour le trimestre (627 $ en 2017) à l'égard de ces régimes. Les UAI et les UAR suivantes au titre des régimes sont en circulation :



Trimestre clos le

31 mars 2018 Trimestre clos le

31 mars 2017

Nombre

de droits Juste

valeur au

moment de

l'attribution

Nombre

de droits Juste

valeur au

moment de

l'attribution

Droits en cours à l'ouverture de l'exercice 498 440 9 424 $ 315 916 5 211 $ Attribution de la période - nouvelles attributions 193 536 4 883

211 940 4 781



- équivalents de dividende 5 100 -

2 962 -

Renonciations (11 765) (212)

(11 354) (205)

Droits en cours à la clôture de la période 685 311 14 095 $ 519 464 9 787 $

Aux 31 mars 2018 et 2017, aucune UAI ou UAR n'a été acquise. Au 31 mars 2018, le nombre d'actions détenues en fiducie se rapprochait du nombre de droits en cours des actions acquises sur le marché réglées.

c) Régimes de droits réglés en trésorerie

La Société a enregistré des coûts de rémunération de 52 $ au cours du trimestre (74 $ en 2017) en ce qui a trait au volet du REMT et du RUAD fondé sur des actions à l'égard d'attributions antérieures à mars 2016. La valeur comptable du volet fondé sur des actions de ces obligations s'est élevée à 403 $ au 31 mars 2018 (1 004 $ au 31 mars 2017).

12. VENTILATION DES PRODUITS



Trimestres clos les

31 mars

2018

2017







Données

retraitées

(note 3)

Ventes d'équipement 122 432 $ 97 403 $ Pièces industrielles 88 949

89 562

Service après-vente 106 921

111 382

Autres 16 562

12 667

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 334 864

311 014

Location d'équipement 7 861

8 400

Total 342 725 $ 319 414 $

13. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

La charge d'impôt inclut l'impôt exigible et l'impôt différé suivants :

Pour les trimestres clos les 31 mars 2018

2017







Données

retraitées

(note 3)

Impôt exigible 4 895 $ 1 409 $ Impôt différé - naissance et résorption des différences temporaires (1 132)

1 060

Charge d'impôt sur le résultat 3 763 $ 2 469 $

Le calcul de l'impôt exigible est fondé sur un taux d'impôt fédéral et provincial combiné prévu par la loi de 26,9 % (26,9 % en 2017). Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt qui devraient s'appliquer à la période au cours de laquelle l'actif est réalisé ou le passif est réglé. Les actifs et passifs d'impôt différé ont été évalués en utilisant un taux d'impôt attendu moyen combiné qui est prévu par la loi de 26,9 % d'après les taux d'impôt en vigueur au cours des années d'imposition où les différences temporaires sont censées se résorber.

Le rapprochement du taux d'impôt effectif s'établit comme suit :

Pour les trimestres clos les 31 mars 2018

2017







Données

retraitées

(note 3)

Taux d'impôt combiné prévu par la loi 26,9 % 26,9 % Charge d'impôt attendue aux taux prévus par la loi 3 667 $ 2 362 $ Charges non déductibles 128

123

Autres (32)

(16)

Charge d'impôt sur le résultat 3 763 $ 2 469 $

14. RÉSULTAT PAR ACTION

Le tableau suivant présente le calcul du résultat de base par action et du résultat dilué par action :



Trimestres clos les

31 mars

2018

2017







Données

retraitées

(note 3)

Numérateur du résultat de base par action et du résultat dilué par action :







- bénéfice net 9 868 $ 6 311 $ Dénominateur du résultat de base par action :







- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 19 504 107

19 818 629

Dénominateur du résultat dilué par action :







- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 19 504 107

19 818 629

- effet dilutif des droits visant des actions 673 289

369 488

Dénominateur du résultat dilué par action 20 177 396

20 188 117

Bénéfice de base par action 0,51 $ 0,32 $ Bénéfice dilué par action 0,49 $ 0,31 $

Les calculs ci?dessus ne tiennent pas compte des 124 994 droits visant des actions en circulation (néant en 2017) étant donné que tous les droits ont un effet dilutif actuellement. Ces droits visant des actions pourraient diluer le résultat par action de périodes à venir.

15. VARIATIONS DES ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEMENT LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION



Trimestres clos les

31 mars

2018

2017







Données

retraitées

(note 3)



Clients et autres débiteurs 3 730 $ 442 $

Actifs sur contrat 2 609

2 517



Stocks (21 893)

(4 984)



Dépôts sur les stocks 523

6 335



Charges payées d'avance (697)

(796)



Créditeurs et charges à payer (4 552)

(13 280)



Provisions (674)

(351)

Total (20 954) $ (10 117) $

16. INFORMATIONS COMPARATIVES

Certaines informations comparatives ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré.

SOURCE Wajax Corporation

