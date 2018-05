Bezant atteint son objectif de prévente en une heure et sa vente de jetons, sursouscrite de 7,5 fois, est la plus rapide d'Asie en 2018







Perturbatrice, la société en démarrage veut donner aux créateurs du monde les moyens d'agir et débrider le contenu numérique via la chaîne de blocs

SINGAPOUR, 7 mai 2018 /CNW/ - Bezant -- une plateforme décentralisée de paiement et de services qui aide les créateurs de contenu, les influenceurs et les marchands en ligne à atteindre leurs publics cibles en leur offrant des solutions de paiement rapides, sûres et fiables -- annonce aujourd'hui qu'elle a atteint son objectif de prévente de 16,8 millions de dollars US, et ce, un peu plus d'une heure après l'ouverture de la vente de jetons à 10h00 (SGT, fuseau horaire de Singapour) le 3 mai 2018. Au moment de la clôture, la prévente des jetons Bezant avait reçu des demandes de participation chiffrées à 126 millions de dollars US, soit 7,5 fois de plus que l'attribution de jetons disponibles. Devant la forte demande de participation, Bezant a également ajouté, le 4 mai 2018, un tour bonus de prévente de 4 millions de dollars US, qui s'est conclu en moins de cinq minutes.

Bezant vise à perturber les modes de paiement et de financement dans les secteurs mondiaux du contenu numérique et des influenceurs. Pour atteindre cet objectif, Bezant a réuni un groupe impressionnant de personnes qui possèdent une expérience approfondie de nombreux secteurs pertinents comme les paiements internationaux, les jeux, le contenu mobile et les cryptomonnaies. L'équipe comprend : Daesik Kim, cofondateur de Bithumb, l'un des plus grands échanges mondiaux de cryptomonnaies, et d'anciens cadres et développeurs de Kakao, le géant coréen de l'Internet.

La plateforme Bezant est le résultat de 10 mois de préparation. Privilégiant les applications mobiles, les jeux et le commerce électronique principalement dans les marchés émergents, Bezant poursuit un triple objectif :

Donner du pouvoir aux créateurs et favoriser la créativité par la chaîne de blocs, augmentant par là même le revenu tiré du contenu numérique grâce à une plateforme de facturation efficace et évolutive

Permettre à un plus grand nombre de consommateurs, y compris ceux qui n'ont pas de compte bancaire, d'accéder à un plus large éventail de contenus numériques et d'en payer le prix, en supprimant les entraves au contenu qu'ils veulent

Favoriser un changement positif sur le plan social et économique, et en être le moteur, en augmentant la production et la consommation de contenu numérique en dehors des jardins clos des géants mondiaux de la technologie

Commentant le résultat, Daesik Kim, chef de la cryptomonnaie, a déclaré : « Nous ne pourrions être plus satisfaits des résultats, c'est-à-dire une clôture à neuf chiffres sans engager pratiquement aucune dépense de marketing, et nous tenons à remercier la communauté de sa confiance et de son soutien.

« Je suis fier de diriger l'effort de vente de jetons de Bezant et ce n'est que le premier de nombreux jalons sur notre feuille de route que nous travaillons sans relâche à atteindre. Bezant a changé la donne dans le secteur du contenu et des influenceurs alors que notre équipe, avec le soutien de poids lourds de l'industrie, s'emploie à construire un écosystème dynamique et prospère pour les créateurs et les consommateurs. »

Le potentiel est énorme. Pour 2018, les dépenses de consommation dans les magasins d'applications mobiles devraient dépasser 110 milliards de dollars[1] et, d'ici 2021, les ventes du commerce électronique devraient augmenter de 246,2 %, pour atteindre 4,5 mille milliards de dollars[2]. À mesure que les dépenses de consommation sur le contenu numérique augmentent, Bezant y facilitera l'accès et modifiera l'économie de la distribution de contenu pour saisir les opportunités dans un marché dominé par les géants de l'industrie.

À propos de Bezant

Bezant est une plateforme décentralisée de paiement et de services qui aide les créateurs de contenu, les influenceurs et les marchands en ligne à atteindre leurs publics cibles en leur offrant des solutions de paiement rapides, sûres et fiables. Utilisant la chaîne de blocs, Bezant permet aux créateurs de mettre à disposition du contenu numérique original, auquel les consommateurs du monde entier peuvent facilement accéder, leur offrant ainsi des moyens alternatifs de monétiser leur contenu sans impliquer les banques traditionnelles ni occasionner leurs inconvénients, et d'échapper aux frais gonflés des magasins d'applications grand public qui dominent le marché. Bezant est également un moteur de changements sociaux et économiques positifs en augmentant la production et la consommation de contenu numérique en dehors des jardins fortifiés des géants mondiaux de la technologie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur bezant.io, ou suivez Bezant sur Twitter et Telegram.

