Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que CSPA Group, Inc. et LDS Agrotech se préparent en vue de production d'électricité à partir de gaz naturel à l'installation de pouponnière et de culture







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 mai 2018 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») annonce que CSPA Group, Inc. (« CSPA ») se prépare, conjointement avec LDS Agrotech Inc. (« LDS Agro »), en vue du début de production d'électricité à partir de gaz naturel destinée à l'installation de pouponnière et de culture, dont la mise en service est prévue la dernière semaine de mai 2018.

CSPA et LDS Agro terminent l'aménagement d'une conduite de 10 cm au générateur de gaz naturel et des branchements électriques connexes pour assurer une alimentation de 480 à 3 phases de plus de 4 200 ampères pour l'installation de pouponnière et de culture d'Adelanto. Il s'agit de l'ultime étape permettant d'achever les projets de culture et de pouponnière. À terme, la Société fixera la date de l'inspection finale avec la division de culture en vue d'obtenir un Certificat d'occupation. Une fois celui-ci émis, CSPA pourra déposer une demande de permis auprès de l'État afin de commencer à cultiver des variétés isogéniques, lesquelles sont conçues spécifiquement pour les gammes de produits CannaStripsTM et Rêveur.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de LDS, déclare : « Il s'agit d'une étape importante dans le contrôle des constituants utilisés au cours de notre processus de fabrication, lequel se traduit par une qualité constante et des résultats reproductibles pour chacun de nos produits, et ce, chaque fois. » CSPA prévoit vendre des variétés spécifiques de plants de semis aux cultivateurs contractuels et racheter les plants matures récoltés pour la fabrication et la production des produits CannaStripsTM et Rêveur.

CSPA a aussi reçu la livraison de 680 kg de biomasse pour l'extraction contractuelle qui devrait permettre d'obtenir de 60 à 70 litres d'extraction de haute teneur. CSPA accroît constamment ses capacités d'extraction tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité quotidienne. À la lumière des premiers résultats d'extraction et de la réaction des fournisseurs de biomasse à cet égard, CSPA a commencé à préparer l'installation en vue de contrats potentiels à long terme pour produire une extraction et des produits de distillation de marque blanche. La Société continuera de tenir ses actionnaires informés de tout renseignement pertinent à mesure que l'information sera disponible.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. (LDS) est une société verticalement intégrée dûment autorisée oeuvrant dans le secteur du cannabis et qui respecte la législation de l'État. Depuis nos pouponnières de pollinisation isogénique à nos installations de production ultramodernes à la fine pointe situées dans le sud de la Californie, LDS est devenue l'une des sociétés de cannabis les plus diversifiées et innovantes de l'Amérique du Nord, et reposant le plus sur des bases scientifiques. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement), qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que fumer, mais offrent également une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit. Le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sécuritaire, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en oeuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 21:28 et diffusé par :