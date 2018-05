Horizons ETFs lance la 8e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne







13 000 $ en espèces à remporter dans le cadre du plus grand concours de négociation de FNB au Canada

TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - Vous pensez bien connaître les FNB? Puisqu'un placement d'argent convainc plus qu'un beau discours, il est temps de passer à l'action. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« Horizons ETFs ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») sont heureuses d'annoncer aujourd'hui le lancement de la huitième édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne, un concours de placement dans des fonds négociés en bourse (les « FNB »).

Le concours Que le meilleur gagne permet aux investisseurs canadiens admissibles d'en apprendre davantage sur la négociation dans un environnement sans risque, tout en courant la chance de remporter des prix en espèces. Les participants ouvrent un compte de courtage en ligne doté de 100 000 dollars canadiens virtuels (aucune négociation en argent réel). Ils peuvent ensuite utiliser ces fonds fictifs pour négocier n'importe quel FNB inscrit à la Bourse de Toronto ( « TSX »). La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat.

« Ce sont actuellement plus de 150 milliards de dollars qui sont investis dans des FNB inscrits au Canada », mentionne Steve Hawkins, président et co-président-directeur général de Horizons ETFs. « Selon nos prévisions, le nombre de Canadiens qui investissent dans des FNB devrait continuer de croître. Nous aidons les Canadiens à améliorer leurs compétences en matière de négociation de FNB, notamment avec notre concours Que le meilleur gagne. Peu importe leur niveau de connaissances, les investisseurs peuvent, grâce à ce concours, découvrir les placements dans les FNB sans prendre de risques financiers. Et en plus, ils peuvent remporter un prix en argent bien réel », précise-t-il.

Le concours Que le meilleur gagne commence aujourd'hui et durera six semaines, pour se terminer le 15 juin 2018 à 16 h (HE).

Le concurrent qui aura enregistré le rendement le plus élevé pendant ces six semaines recevra un prix de 7 500 $ et le deuxième touchera 2 500 $. De plus, six prix hebdomadaires de 500 $ seront attribués aux participants qui auront obtenu les meilleurs rendements hebdomadaires.

« Remporter des prix en argent est bien évidemment un bon incitatif pour amener les investisseurs à s'essayer à la négociation de FNB », a déclaré M. Hawkins. « En fin de compte, nous pensons que tous ceux qui participent y gagnent parce que ce concours permet de découvrir, de façon réaliste et ludique, les placements dans les FNB. Les connaissances en placement acquises dans le cadre de ce concours peuvent devenir des compétences qui vous aideront à réussir vos placements dans la vie réelle ».

Des milliers de Canadiens ont participé aux sept éditions précédentes. BNCD sera encore le commanditaire exclusif du concours cette année.

« L'investissement autonome gagne de plus en plus d'adeptes. Mais pour bien maximiser le potentiel de cette approche, les investisseurs se doivent de s'informer adéquatement sur cet univers et ses particularités. Le concours Que le meilleur gagne nous apparaît être une façon intéressante pour les investisseurs de se familiariser avec le courtage en ligne. C'est une option qui complète les initiatives que nous offrons déjà, comme les séminaires, les ateliers et les documents d'information », a expliqué Robert Girard, directeur principal, Développement des affaires à Banque Nationale Courtage direct.

Pour vous inscrire au concours Que le meilleur gagne, pour lire tous les détails du concours ou pour consulter des documents d'information sur les FNB, visitez notre site Web à l'adresse. http://quelemeilleurgagne.stocktrak.com/

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.bncd.ca)

Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») est une division de et une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale inc. (« FBN ») pour ses services d'opérations sans conseil. Elle ne donne aucun conseil et ne formule aucune recommandation en matière de placement. Le client est seul responsable des conséquences financières et fiscales de ses décisions de placement. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

À propos de la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca)

Forte d'un actif de 251 milliards de dollars au 31 janvier 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d'Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novatrice qui propose la plus vaste gamme de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerts par Horizons ETFs comprend un large éventail d'instruments de placement diversifiés et offre aux investisseurs débutants ou chevronnés des solutions qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs, peu importe la conjoncture des marchés. Horizons ETF gère actuellement plus de 10 milliards de dollars d'actifs et plus de 81 FNB inscrits à une grande bourse canadienne. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est membre de Mirae Asset Global Investments Group.

Tout placement dans des produits négociés en bourse Horizons et gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des taxes de vente applicables. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes au sujet des FNB. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir.

