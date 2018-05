Québec accorde 475 000 $ à la Chaire de recherche sur l'homophobie







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 475 000 $ à la Chaire de recherche sur l'homophobie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en vue de renouveler son mandat pour les cinq prochaines années. Cette démarche s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022, qui vise notamment à appuyer la recherche sur les réalités LGBT.

La ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Stéphanie Vallée, en a fait l'annonce aujourd'hui. Elle était accompagnée de la rectrice de l'UQAM, Mme Magda Fusaro, de la titulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie, Mme Line Chamberland, et de nombreux partenaires et groupes LGBT. La ministre Vallée a rappelé que la création de la Chaire constituait l'une des mesures phares du premier plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie, lancé en 2011, et que son équipe a participé à la réalisation de 24 autres mesures.

L'aide financière attribuée à la Chaire de recherche sur l'homophobie facilitera l'atteinte de ses objectifs pour 2017-2022. Ceux-ci consistent à favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales, à développer des partenariats de recherche au Québec et à l'extérieur du Québec, à contribuer au transfert des connaissances et à soutenir la formation.

Lors de sa création en 2011, la Chaire de recherche sur l'homophobie de l'UQAM était la première en son genre au Canada et la seconde en Amérique du Nord, après celle de l'Université Harvard.

« Le gouvernement du Québec est fier de contribuer au succès de la Chaire de recherche sur l'homophobie, aujourd'hui reconnue comme un pôle d'expertise au Québec et au Canada. Elle est une alliée de choix, qui a grandement contribué à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Grâce à ce soutien financier, la Chaire pourra poursuivre son importante mission de reconnaissance des réalités des minorités sexuelles et de genre, et d'approfondissement des connaissances. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Doté d'un budget de 10 M$ sur cinq ans, le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022 a été rendu public le 17 mai 2017. Il comporte cinq priorités, soit l'ouverture à la diversité sexuelle, le respect des droits et le soutien des personnes de minorités sexuelles, la création de milieux sécuritaires et inclusifs, l'adaptation de services publics ainsi que la cohérence et l'efficacité des actions.

Pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie

