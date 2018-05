Embellissement des cours d'école pour l'été 2018 - 290 404 $ pour réaliser 16 projets d'embellissement de cours d'école dans la région de la Chaudière-Appalaches







SAINT-MALACHIE, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Pour réaliser 16 projets d'embellissement de cours d'école dans la région de la Chaudière-Appalaches au cours de l'été 2018, le gouvernement du Québec allouera une aide financière de 290 404 $.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale.

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, voici la répartition des montants par commission scolaire :

Commission scolaire Montant Nombre de projets CS de la Côte-du-Sud 25 000 $ 1 CS des Appalaches 61 974 $ 4 CS de la Beauce-Etchemin 64 684 $ 3 CS des Navigateurs 138 746 $ 8 Total 290 404 $ 16

Précisons que cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école pour l'année scolaire 2017-2018 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette mesure permet de financer divers projets d'aménagement que les commissions scolaires mettent en oeuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d'offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d'activités physiques, stimulant et sécuritaire.

Citations :

« L'embellissement des cours d'école de la province, particulièrement celles de la région de la Chaudière-Appalaches, est une excellente nouvelle pour tous les jeunes écoliers. Plusieurs d'entre eux auront la chance d'avoir accès à de nouvelles installations ou à des équipements fraîchement rénovés. L'environnement dans lequel les enfants évoluent joue un rôle de premier plan dans leur réussite scolaire, en plus de les inciter à pratiquer des sports et des activités physiques, ce qui contribue à l'adoption d'un mode de vie sain. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Depuis mon arrivée, la réussite éducative de tous les élèves dicte l'ensemble de nos actions. Nous avons annoncé des investissements sans précédent pour les écoles du Québec plus tôt en janvier. Cette année, nous avons investi plus de 1,6 milliard de dollars dans les infrastructures scolaires. Notre volonté est claire : offrir aux jeunes des endroits attrayants, stimulants et sécuritaires. Si cela est vrai pour les bâtiments scolaires, ce l'est tout autant pour les cours d'école. Il s'agit d'un lieu indispensable, où les élèves s'amusent et bougent en pratiquant différents sports et activités physiques. Par cette aide financière, nous nous assurons qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, avec des infrastructures de qualité. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Pour l'année scolaire 2017-2018 seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,6 milliard de dollars le montant investi pour, notamment, rénover, construire et agrandir les écoles du Québec.

Depuis 2016, près de 3,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures scolaires du Québec, notamment pour l'ajout d'espace, le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien.

Près de 2 200 projets de cours d'école ont été soutenus depuis 2005 grâce à l'aide financière accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école.

COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES ÉCOLE MUNICIPALITÉ DESCRIPTION DES TRAVAUX MONTANT De la Source Adstock Installation de balançoires, de carrés de sable, de buts de soccer et de paniers de basketball avec lignage au sol et mobilier urbain 21 640 $ Du Plein Soleil Thetford Mines Aménagement d'un terrain multisport synthétique et d'une zone de socialisation avec modules de jeux et verdissement 25 000 $ Polyvalente de Black Lake Black Lake Installation de balançoires et de paniers de basketball avec lignage de jeux au sol et mobilier urbain 9 334 $ Saint-Louis Thetford Mines Installation de modules de jeux et de buts de soccer avec lignage au sol 6 000 $ 4

Total 61 974 $

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN ÉCOLE MUNICIPALITÉ DESCRIPTION DES TRAVAUX MONTANT Les Sittelles Saint-Georges Aménagement d'un terrain de soccer synthétique avec mobilier urbain 25 000 $ Les Petits Castors Saint-Georges Aménagement d'un terrain multisport et installation d'un module de jeux 25 000 $ Du Petit Chercheur Sainte-Rose-de-Watford Installation d'un module de jeux et aménagement paysager 14 684 $ 3

Total 64 684 $

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD ÉCOLE MUNICIPALITÉ DESCRIPTION DES TRAVAUX MONTANT Saint-François-Xavier L'Islet Installation d'un module de jeux et aménagement d'une aire de repos 25 000 $ 1

Total 25 000 $

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS ÉCOLE MUNICIPALITÉ DESCRIPTION DES TRAVAUX MONTANT Du Chêne Saint-Édouard-de-Lotbinière Installation de modules de jeux et aménagement paysager avec mobilier urbain 25 000 $ De l'Envol Saint-Nicolas Installation de modules de jeux et aménagement paysager avec mobilier urbain 9 854 $ Grand-Fleuve (du Méandre) Saint-Romuald Installation de modules de jeux avec mobilier urbain et aménagement paysager 25 000 $ Notre-Dame Lévis Installation de modules de jeux et aménagement paysager avec mobilier urbain 25 000 $ Plein Soleil Saint-Étienne-de-Lauzon Aménagement paysager et plantations d'arbres 7 809 $ Rose-des-Vents Saint-Jean-Chrysostome Installation de modules de jeux 21 689 $ Saint-Dominique Lévis Installation d'un module de jeux 11 379 $ Sainte-Hélène Breakeyville Installation d'un panier de basketball et d'un carré de sable avec surface synthétique 13 015 $ 8

Total 138 746 16

GRAND TOTAL 290 404 $

