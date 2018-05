La Financière Sun Life fait un don de 25 000 $ pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Nouveau-Brunswick







TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - La Financière Sun Life a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 25 000 $, provenant de son Fonds d'intervention international, à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les collectivités du Nouveau-Brunswick touchées par les inondations printanières.

«Toutes nos pensées sont dirigées vers nos clients et tous les résidents du Nouveau-Brunswick, aux prises avec des inondations sans précédent qui continuent de causer des dommages dans les régions, a affirmé Jacques Goulet, président de la Financière Sun Life Canada. Nous espérons que notre don aidera la Croix-Rouge et son réseau de bénévoles dûment formés, qui déploient tous leurs efforts sur place en vue d'aider les gens à traverser cette crise.»



Nous invitons tous nos clients qui ont besoin d'une assistance spéciale ou qui ont des questions à appeler au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433), à écrire à custrel@sunlife.com, ou encore à communiquer avec leur conseiller Financière Sun Life.

Le Fonds d'intervention international de la Financière Sun Life, première formule de parrainage international de ce genre établie par une entreprise, a été constitué en 2005 en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne en vue d'aider celle-ci à mobiliser plus rapidement des secours d'urgence lors de crises internationales majeures. Administré par la Croix-Rouge canadienne, le Fonds d'intervention a permis de procurer de l'aide et des ressources immédiates aux victimes de désastres naturels et de crises au Canada et ailleurs dans le monde.

Les Canadiens peuvent faire un don au fonds de secours Inondations au Nouveau-Brunswick, qui servira à répondre aux besoins immédiats, à appuyer les efforts de secours, à favoriser le rétablissement ainsi qu'à renforcer le niveau de résilience et de préparation au Nouveau-Brunswick et dans le reste du Canada atlantique.

À propos de la Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMD, et les arts et la culture, par l'intermédiaire de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

Renseignements pour les médias :



Annie Martin

Conseillère principale, relations publiques

T : 514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 16:59 et diffusé par :