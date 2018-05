Invitation aux médias - Dévoilement du projet immobilier AGORA, le nouveau village urbain, au coeur du Plateau à Gatineau







GATINEAU, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Nicolas Tremblay, président de Construction Junic, Charles Beaudoin, président de Divalco, Roel Langeveld et Marie-Andrée Pelletier, respectivement président et chef de la direction de Construction JPL, invitent les représentants des médias à une rencontre de presse visant à dévoiler le projet immobilier AGORA, le nouveau village urbain du Plateau à Gatineau.

L'événement se déroulera notamment en présence de conseillers de la ville de Gatineau dont Maude Marquis-Bissonnette, du député Greg Fergus, de Charles et Dorothy Tremblay, co-fondateurs de Construction Junic, ainsi que de quelques partenaires clés associés au projet.

mercredi 9 mai 2018, 13 h 30

Centre de découverte AGORA

coin du boul. du Plateau et des rues de Bruxelles et d'Europe Gatineau

AGORA : Connecter. Créer. Vivre. Un monde au coeur du Plateau.

Projet de plus de 250 millions de dollars en investissement, AGORA est un développement urbain mixte composé de 120 000 pi2 de commerces, de 210 000 pi2 d'espace de bureaux, de 600 unités résidentielles et de nombreux espaces verts incluant une place publique de 80 000 pi2. AGORA est la destination par excellence et se démarque au niveau écologique avec des bâtiments visant une certification LEED et des aménagements paysagers et architecturaux axés sur le développement durable. AGORA, c'est un milieu de vie hors du commun au coeur du Plateau à Gatineau où citoyens, commerces et entrepreneurs cohabitent, se réunissent et partagent.

SOURCE Construction Junic

