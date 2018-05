Le gouvernement du Canada annonce le lancement d'un appel de propositions pour des projets communautaires visant à soutenir les aînés







GATINEAU, QC, le 7 mai 2018 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution considérable et précieuse à leur famille, à leur communauté et à la société. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à donner à tous les Canadiens, y compris les aînés, la possibilité de contribuer à la prospérité du pays et d'en profiter. Aujourd'hui, pour donner suite à cet engagement, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé le lancement d'un appel de propositions pour les projets à l'échelle communautaire, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Des programmes comme Nouveaux Horizons incitent les personnes âgées à demeurer présentes dans leur communauté, en plus d'accroître leur participation sociale et leur inclusion. C'est la clé pour améliorer leur mieux-être et leur qualité de vie, ainsi que pour leur permettre de rester actifs et de partager leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience avec les autres membres de la communauté.

L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, ouvert jusqu'au 15 juin 2018, vise à recueillir des idées de projets menés ou inspirés par des aînés. Les organismes sont invités à soumettre une demande de financement, dans le cadre des trois priorités nationales suivantes, pour des projets qui permettent aux aînés d'organiser des activités qui :

aident les aînés vulnérables;

sont axées sur la diversité des Canadiens aînés; et

font la promotion du bénévolat comme moyen d'accroître la portée d'un organisme.

Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 dollars. À partir de cette année, les organismes qui n'ont pas bénéficié du financement au titre du programme Nouveaux Horizons au cours des cinq dernières années pourront recevoir jusqu'à 5 000 dollars, dans le cadre d'un nouveau projet pilote de petites subventions.

Le gouvernement reconnaît la remarquable contribution de nos aînés dans nos communautés. En investissant dans des projets communautaires financés par le PNHA qui aident à renforcer les partenariats avec les gouvernements, les institutions et les organismes locaux, le gouvernement confirme son engagement à apporter des changements positifs et à améliorer la vie des aînés.

Citation

« Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, notre gouvernement contribue à offrir aux aînés un large éventail de possibilités de participer à des activités constructives qui favorisent leur croissance personnelle et la prospérité de leur communauté. Ces activités permettent aux aînés demener un mode de vie actif , d'élargir leur réseau social et de profiter de nouvelles expériences d'apprentissage qui leur permettront de mieux faire face aux défis de notre société qui évolue rapidement. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'appel de propositions est ouvert du 7 mai 2018 au 15 juin 2018.

Les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 25 000 dollars pour financer leur projet et à partir de cette année, de petites subventions pouvant atteindre 5 000 dollars seront remises aux organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années (y compris dans le cadre de l'appel de propositions de 2012-2013 pour le PNHA).

Depuis 2004, le Programme a permis de financer plus de 21 600 projets dans des communautés partout au Canada , avec un investissement fédéral total de plus de 452 millions de dollars.

Liens connexes

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets dirigés ou proposés par des aînés ayant une influence positive sur la vie des gens et dans leur collectivité. Dans le cadre du PNHA, le gouvernement du Canada encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience à d'autres.

Voici les objectifs du PNHA :

promouvoir le bénévolat chez les aînés;

inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes;

sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière;

faciliter la participation et l'inclusion sociales des aînés;

fournir de l'aide à l'immobilisation pour des programmes et projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés.

Les fonds du PNHA financent des projets pancanadiens et communautaires.

Projets communautaires

Les projets communautaires financés proposent des activités favorisant l'engagement des aînés et contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation. Ces projets pourraient recevoir jusqu'à 25 000 dollars en financement et, à partir de cette année, jusqu'à 5 000 dollars en nouvelles petites subventions pour les organismes qui n'ont pas bénéficié de financement depuis les cinq dernières années. Environ 35 millions de dollars sont consacrés chaque année à des projets communautaires.

L'appel de propositions de projets à l'échelle communautaire de 2018-2019 du PNHA prendra fin le 15 juin 2018. Cet appel de propositions invite les organismes à présenter une demande de financement allant jusqu'à 25 000 dollars pour la réalisation de projets destinés à aider les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d'autres, ainsi qu'à appuyer les communautés en renforçant leur capacité de s'attaquer aux enjeux locaux.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2017-2018 du PNHA visant les projets communautaires, près de 1 904 projets ont été approuvés et sont actuellement mis en oeuvre dans tous les coins du pays, et de ce nombre, 1 885 sont en cours.

Pour en savoir plus, visitez la page Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets communautaires. Les priorités du programme se trouvent également dans le guide du candidat.

Projets pancanadiens

Les projets pancanadiens permettent de tester des pratiques exemplaires, de les diffuser partout au pays et de reproduire les interventions qui se sont avérées efficaces pour résoudre les problèmes touchant les aînés.

Les projets pancanadiens ayant reçu du financement dans le cadre de l'appel de propositions de 2015-2016 du PHNA se fondent sur des d'approches axées sur la collaboration : les demandeurs et leurs partenaires mettent l'accent sur des résultats mesurables afin de s'attaquer à l'isolement social chez les aînés.

Les projets retenus dureront au maximum trois ans et recevront un financement maximal de 750 000 dollars.

Plus de 21 millions de dollars sont offerts pour la réalisation de projets pancanadiens financés dans le cadre de l'appel de propositions du PNHA 2018-2019.

Pour en savoir plus, visitez la page Financement : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projets pancanadiens.

