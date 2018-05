Le premier ministre annonce un changement aux échelons supérieurs de la fonction publique







OTTAWA, le 7 mai 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le changement suivant aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Greta Bossenmaier, actuellement chef du Centre de la sécurité des télécommunications, devient conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, à compter du 23 mai 2018.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter Daniel Jean, conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, à l'occasion de son prochain départ à la retraite de la fonction publique, après une carrière exceptionnelle. M. Jean a servi les Canadiens avec dévouement, intégrité et excellence au cours des 35 dernières années, y compris dans des postes de haute direction tels que sous-ministre des Affaires étrangères et sous-ministre du Patrimoine canadien.

