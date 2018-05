Canadian Broker Network (CBN) a conclu la vente de South Western Insurance Group Limited (SWG) à Three Holdings Inc.







TORONTO, le 7 mai 2018 /CNW/ - Canadian Broker Network (CBN), le plus important réseau de courtiers d'assurances indépendants annonce aujourd'hui qu'il a conclu la vente de South Western Insurance Group Limited (SWG) à Three Holdings Inc. Le personnel en poste demeure sous la responsabilité du président actuel, John Barclay. Les conditions de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Cette transaction permet aux membres de CBN de concentrer leurs efforts sur la création de solutions d'assurance novatrices pour les clients personnels et corporatifs tout en permettant à SWG de s'aligner avec un groupe stratégiquement engagé avec le segment des AGP. « C'est une excellente affaire pour les deux parties et nous serons heureux de continuer à offrir notre soutien à SWG », a indiqué Michael Robinson, président de CBN.

L'acquisition de SWG et de sa filiale Optisure Underwriting Services Inc. permet d'augmenter les activités de Three Holdings Inc dans le marché canadien, s'ajoutant à celles de MedThree Insurance Group.

« L'acquisition de SWG et d'Optisure procure une profondeur aux opérations et au volet assurance du groupe en plus d'ajouter une valeur significative à nos partenaires courtiers partout au Canada », a indiqué Neil McRuer, président de Three Holdings Inc.

« Nous sommes enthousiastes de nous joindre à Three Holdings group. Cette transaction permettra à SWG et à Optisure d'accéder plus rapidement à leurs objectifs de croissance et d'augmenter nos catégories de produits disponibles. De plus je suis impatient d'entreprendre mon nouveau rôle chez Three Holdings » a indiqué John Barclay, PDG de SWG.

À propos du Canadian Broker Network

Le Canadian Broker Network est un consortium de courtiers indépendants importants qui inclut Cal LeGrow Insurance Limited, CapriCMW Insurance Services Ltd., Lawrie InsuranceGroup Inc., McLean Hallmark Insurance Group Ltd., PBL Insurance Limited, Rogers Insurance Ltd., Smith, Petrie, Carr & Scott Insurance Brokers Limited, Gemstar Holdings Ltd. et/ou Sharp Insurance et Bullfrog Insurance, le premier courtier commercial en ligne de l'industrie. Conjointement, les membres du CBN représentent plus d'un milliard de dollars en cotisations d'assurance dommage ainsi qu'en avantages sociaux aux employés, en services financiers et assurance vie avec leurs 50 bureaux dispersés partout au Canada et leur équipe comptant plus de 1500 employés.

Ayant évolué d'idées émanant d'un forum en 2002 conçu d'abord pour échanger les meilleures pratiques, CBN offre maintenant une alternative unique à ses membres pour croître et permettre à leur entreprise d'innover. Les principes directeurs d'innovation, de collaboration, d'engagement à croître et d'indépendance de CBN assurent que les membres sont en mesure d'offrir les meilleures propositions possibles à leurs clients, employés et partenaires d'assurance.

À propos de Three Holdings Inc.

Three Holdings Inc. est un groupe privé de services d'assurance. Three Holdings Inc. investit stratégiquement dans le secteur des affaires AGP en leur offrant une plateforme d'opération, des capacités de services partagés et une direction stratégique. Leur but est de créer une valeur à long terme en construisant et en maintenant un portfolio de contrats d'assurance rentables, stables et forts.

À propos de South Western Insurance Group Limited

South Western Group Limited est un agent général délégué qui offre une vaste gamme de solutions d'assurance pour les besoins spécialisés, les créneaux, les programmes et les cas difficiles à assurer. Depuis 1961, ils sont fiers d'avoir fait profiter les courtiers d'assurances indépendants du Canada de leur savoir-faire en matière de souscription.

