Uni-Sélect inc. annonce les résultats des votes à l'égard de l'élection des administrateurs







BOUCHERVILLE, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) annonce que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par Uni-Sélect lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 3 mai 2018 à Boucherville, Québec, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Votes favorable Absentions # % # % David Bibby 29 782 049 99,10 269 910 0,90 Henry Buckley 27 350 251 91,01 2 701 708 8,99 Michelle Cormier 29 678 797 98,76 373 162 1,24 André Courville 26 873 278 89,42 3 178 681 10,58 Jeffrey I. Hall 29 373 133 97,74 678 826 2,26 George E. Heath 29 780 309 99,10 271 650 0,90 Robert Molenaar 29 286 997 97,45 764 962 2,55 Richard G. Roy 29 622 824 98,57 429 135 1,43 Dennis M. Welvaert 29 651 809 98,67 400 150 1,33 Michael Wright 29 759 049 99,03 292 910 0,97

Il est possible de consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 60 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de près de 200 emplacements, dont plus de 170 magasins corporatifs.

