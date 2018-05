Les ministres Proulx et Poëti participent au coup d'envoi des travaux de construction d'une école primaire dans l'arrondissement de Lasalle à Montréal







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le coup d'envoi des travaux de construction d'une école primaire par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a eu lieu aujourd'hui dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, et le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles et député de Marguerite-Bourgeoys, M. Robert Poëti, ont participé à cette activité.

Cette nouvelle école pourra accueillir 4 groupes à l'éducation préscolaire et 24 groupes à l'enseignement primaire. Sa construction a été rendue possible grâce à la cession d'un terrain vacant par le Cégep André-Laurendeau. Cette perte d'espace ne compromet en rien les éventuels projets de développement du Cégep, qui pourra par ailleurs, en vertu d'une entente avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, utiliser le gymnase double de l'école gratuitement pendant 10 ans au bénéfice de ses étudiants, de ses employés et de ses clients.

Citations :

« Nous le répétons souvent, l'éducation est une priorité pour le gouvernement du Québec. Je me réjouis donc du début des travaux de ce beau projet, qui offrira un milieu stimulant et sécuritaire à de nombreux élèves, qui le méritent bien. La collaboration des acteurs du milieu est essentielle lorsqu'il s'agit d'éducation et ce projet réalisé en collaboration avec le Cégep André-Laurendeau en est la preuve. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le début des travaux de construction de cette école constitue une excellente nouvelle pour les résidents de LaSalle et pour la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Ces nouveaux locaux contribueront à augmenter notre capacité d'accueil dans un contexte où la demande d'espace pour scolariser nos enfants est en pleine croissance. »

Robert Poëti, ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles et député de Marguerite-Bourgeoys

« Je tiens à souligner l'esprit de concertation et de collaboration qui a été au centre des discussions entre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Cégep André-Laurendeau. Je me réjouis de constater qu'une entente a pu être conclue et qu'elle sera des plus profitables aux élèves de LaSalle et aux étudiants du Cégep. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine

Sources : Marie B. Deschamps Attachée de presse du ministre de l'Éducation,

du Loisir et du Sport et ministre responsable

de la région de la Capitale-Nationale 418 644-0664 Vanessa Guy Attachée de presse du ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles et député de Marguerite-Bourgeoys 418 643-5926 Anne Marie Dussault Turcotte Directrice des communications et attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine 418 266-3255

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 15:15 et diffusé par :