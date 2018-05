Pôle régional en enseignement supérieur - Ensemble pour faire grandir et rayonner l'expertise du Saguenay-Lac-Saint-Jean







CHICOUTIMI, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le projet intitulé Station d'enseignement et de recherche au 50e parallèle est reconnu officiellement en tant que pôle régional en enseignement supérieur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un montant de 500?000 $ est accordé par le Gouvernement du Québec afin de permettre la définition d'un modèle d'affaires, la coordination des interventions et la préparation des structures et des infrastructures.

Mis en place grâce à la mobilisation des établissements d'enseignement supérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit l'UQAC, les cégeps de Chicoutimi, de Jonquière et de Saint-Félicien ainsi que le Collège d'Alma, il a pour objectif de favoriser l'accessibilité aux infrastructures situées en forêt boréale pour les étudiants et le personnel des établissements d'enseignement supérieur. Une ancienne pourvoirie située à 225 km au nord-est de la ville d'Alma, en pleine forêt boréale, mais accessible par la route, sera donnée à l'UQAC et deviendra la Station d'enseignement et de recherche au 50e parallèle.

Soulignons que les pôles régionaux en enseignement supérieur ont été créés dans le but de stimuler la concertation des établissements en vue d'apporter une réponse à un problème commun, de créer un levier de financement, d'attirer des étudiants et de contribuer au développement régional.

Citations :

«?En permettant aux étudiants et au personnel des établissements d'enseignement supérieur de notre région d'avoir accès à des infrastructures dans la forêt boréale, nous soutenons la recherche et encourageons l'innovation. L'annonce d'aujourd'hui aura donc un impact important sur notre développement économique. Notre plus grande richesse, au Québec, c'est notre savoir-faire, notre créativité et notre expertise. C'est ce qui nous rend compétitifs et nous permet de transformer les défis du 21e siècle en opportunités. Ensemble, nous sommes en train de créer un nouveau Québec : une société du savoir qui permet à nos jeunes de trouver des emplois stimulants dans la région de leur choix et qui fait entrer la nouvelle économie partout au Québec.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

«?La capacité d'attraction des talents dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera améliorée grâce à ce nouveau pôle régional. Je suis convaincue que les retombées seront nombreuses et positives, autant pour les étudiants eux-mêmes que pour les établissements d'enseignement. J'ai aussi bon espoir que les stratégies mises en place encourageront les étudiants à s'établir dans la région et à y jouer un rôle actif pendant leurs études.?»

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Condition féminine

« Lors du Sommet économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons établi nos priorités régionales, et soutenir la recherche dans le secteur forestier en faisait partie. Deux groupes de travail sur la forêt ont d'ailleurs vu le jour. Pour notre région, ce sont des milliers d'emplois qui sont liés à l'industrie forestière. L'annonce d'aujourd'hui est donc une excellente nouvelle pour notre développement économique. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Une somme de 29 M$ a été réservée afin de créer partout au Québec des pôles régionaux qui soutiendront les actions communes destinées a? renforcer l'influence des établissements d'enseignement supérieur sur le de?veloppement socioe?conomique de leur re?gion.

Le budget de l'Enseignement supérieur a atteint des sommes historiques : près de 7 G$ y sont consacrés en 2018-2019, une augmentation de 4,3 % par rapport à l'an dernier.

Notre gouvernement a également réalisé des investissements majeurs dans les infrastructures : 825 M$ sont consacrés pour les établissements d'enseignement supérieur en 2017-2018.

En 2017-2018, le budget de l'aide financière aux études a été bonifié de 80 M$.

Plus de 700 nouvelles ressources ont été embauchées dans les établissements d'enseignement supérieur afin de mieux soutenir les étudiants.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 7 mai 2018 à 15:21 et diffusé par :