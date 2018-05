Ose créer l'avenir - Le CAMAQ est fier d'être partie prenante de la campagne de l'industrie aérospatiale au Québec







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le CAMAQ est fier de joindre sa voix à celle des 200 entreprises québécoises en aérospatiale qui soutiennent la campagne de valorisation « Ose créer l'avenir ». Lancée le 7 mai 2018 en collaboration avec Aéro Montréal, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale (CAMAQ), l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, l'École nationale d'aérotechnique et les partenaires de l'industrie, l'initiative vise à faire connaître la multitude de possibilités de carrières qu'offre ce secteur de pointe en pleine croissance au Québec.

Des carrières et des défis illimités

Par le biais d'une offensive publicitaire sur le Web et les médias sociaux, le public est invité à visiter le www.oselaero.ca afin d'y découvrir cette industrie en forte demande de main-d'oeuvre qualifiée, ses profils de carrières, ses emplois offerts et ses nombreuses formations variées ainsi que les innovations technologiques qui représentent un attrait important pour ses futurs travailleurs.

La campagne « Ose créer l'avenir » s'adresse autant aux travailleurs en réorientation de carrière, aux chercheurs d'emplois, aux élèves de 4e et 5e secondaire, aux parents ainsi qu'aux conseillers en orientation. Les élèves de 4e et 5e secondaire pourront prendre part à différentes activités « découvertes » et promotionnelles qui jalonneront la campagne tout au long de l'année scolaire 2018-2019, notamment l'activité Portes ouvertes de l'ÉMAM qui aura lieu les 10 et 11 mai prochain. Il est possible d'en savoir plus sur cette activité en visitant la page Facebook de la campagne à cette adresse : facebook.ca/oselaero.

Une industrie innovante en expansion

« Sachant que près de 30 000 emplois seront à combler d'ici 2027, les entreprises manufacturières en aérospatiale ont besoin plus que jamais de main-d'oeuvre qualifiée pour demeurer compétitives et à l'affût des dernières innovations technologiques, affirme Mme Nathalie Paré, directrice générale du CAMAQ. Nous sommes donc fiers de nous associer à cette initiative qui met en lumière la variété des emplois disponibles ainsi que les conditions de travail et les salaires avantageux du secteur. » Mme Paré ajoute par ailleurs que l'industrie aérospatiale telle que représentée par le CAMAQ comprends également les transporteurs aériens, les organismes de maintenance agréés et les aéroports qui vivent également une croissance. « Leurs besoins s'additionnent à ceux exprimés par les entreprises manufacturières et augmentent encore plus l'attrait d'un secteur de pointe hautement diversifié et qui fait la renommée du Québec », a-t-elle conclu.

Pour tout connaître sur la campagne « Ose créer l'avenir », visitez le www.oselaero.ca ou suivez les activités de la page Facebook Ose l'Aéro en utilisant le mot-clic #OSELAERO.

À propos du CAMAQ

Le Comité sectoriel de main?d'oeuvre en aérospatiale (CAMAQ), est un organisme sans but lucratif qui célèbre sa 35e année de concertation en 2018. Le CAMAQ s'est donné comme mission de promouvoir les perspectives de développement professionnel et l'excellence de la main-d'oeuvre du secteur québécois de l'aérospatiale, comprenant les industries aéronautique, du transport aérien et aéroportuaire, et contribuer à en soutenir la croissance afin de répondre proactivement aux besoins des entreprises et de la main-d'oeuvre du secteur. Le financement du CAMAQ provient de la Commission des partenaires du marché du travail. Les résultats complets des recensements des emplois et des prévisions de main?d'oeuvre des industries représentées par le CAMAQ peuvent être consultés en ligne sur le site web du CAMAQ à www.camaq.org.

