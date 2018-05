Pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake - Fermeture de la direction vers la Rive-Sud pour des relevés d'arpentage







MONTRÉAL, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route qu'il procédera à des relevés d'arpentage sur le pont Honoré-Mercier pendant la fin de semaine du 11 mai 2018. L'intervention nécessitera la fermeture de la direction vers la Rive-Sud (vers Kahnawake). La circulation s'effectuera à contresens dans la direction opposée (vers Montréal).

De samedi 12 mai, 2 h à lundi 14 mai, 5 h

Fermeture du pont Honoré- Mercier en direction de la Rive-Sud (vers Kahnawake );

en direction de la Rive-Sud (vers ); Circulation à contresens dans la direction opposée (vers Montréal);

Fermeture de l'entrée de la rue Airlie pour la route 138 en direction ouest (vers le pont Honoré- Mercier ).

Le chemin de détour en lien avec la fermeture de l'entrée de la rue Airlie s'effectuera par l'avenue Lafleur et la rue Clément.

À noter qu'une voie d'une largeur de 3,2 mètres sera disponible dans chaque direction. La voie réservée en provenance de la rue Airlie demeurera accessible aux autobus uniquement, samedi et dimanche, de 7 h à 19 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, l'intervention pourrait être reportée.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

