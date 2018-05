/R E P R I S E -- Avis aux medias - Assemblée générale annuelle des actionnaires de WestJet et événement spécial lié au Boeing Dreamliner/







Point de presse

CALGARY, le 4 mai 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de WestJet et à son événement spécial lié au Boeing 787-9 Dreamliner, qui se tiendront le mardi 8 mai 2018 sur le campus WestJet à Calgary. Les personnes qui ne sont pas en mesure de se rendre aux rencontres avec les médias sont également invitées à participer à la téléconférence de presse qui sera tenue le mardi après-midi.

QUOI : Assemblée générale annuelle des actionnaires de WestJet et événement spécial lié au Boeing Dreamliner



QUAND : Le mardi 8 mai 2018



OÙ : Campus WestJet

22 Aerial Place NE, Calgary (Alberta)

*Si le stationnement est plein, veuillez vous stationner dans l'espace de stationnement orange situé en face du stationnement des visiteurs.



Confirmation de présence : Nous demandons aux représentants des médias qui assisteront aux rencontres avec les médias de confirmer leur présence en écrivant à media@westjet.com au plus tard le lundi 7 mai à 17 h, HR.

HORAIRE DES ÉVÉNEMENTS :

8 h, HR - Conférence téléphonique du premier trimestre à l'intention des analystes de WestJet

9 h 40, HR - Arrivée et inscription des représentants des médias dans le hall du Campus

10 h, HR - Assemblée générale annuelle des actionnaires

11-11 h 10, HR - Rencontre avec les médias après l'Assemblée générale annuelle des actionnaires avec Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet

12 h, HR - Événement spécial lié au Boeing 787-9 Dreamliner

12 h 15-12 h 25, HR - Rencontre avec les médias après l'événement lié au Boeing 787-9 Dreamliner avec Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet

13 h-13 h 20, HR - Téléconférence de presse liée à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et à l'événement spécial lié au Boeing 787-9 Dreamliner

RENSEIGNEMENTS SUR LA TÉLÉCONFÉRENCE DE PRESSE

Participants : Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet

Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet

Louis Saint-Cyr, vice-président, expérience-invité de WestJet



Numéros à composer : Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1 800 319-4610

Numéro payant (Calgary) : +1 403 351-0324

Numéro payant (Montréal): +1 514 375-0364

Numéro payant (Toronto) : +1 416 915-3239

Numéro payant à l'étranger : +1 604 638-5340

Lien vers la diffusion Web de la conférence de presse : http://services.choruscall.ca/links/westjet20180508mcpr.html

Nous demandons aux représentants des médias de composer le numéro de 5 à 10 minutes avant l'heure prévue et de se joindre à la « WestJet Media Teleconference ».

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. Nous sommes l'une des rares compagnies aériennes internationales qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017 et 2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

