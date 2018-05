Fonds de diversification économique de la MRC des Sources - Prêt de 150 000 $ accordé à l'entreprise Palco pour l'achat d'un équipement automatisé







DANVILLE, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une contribution remboursable de 150 000 $ à l'entreprise Palco, un fabricant et récupérateur de palettes en bois, pour soutenir la réalisation de son projet, lequel est évalué à 300 000 $ et vise l'acquisition d'un équipement d'éboutage en vue d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer son efficacité. L'aide financière provient du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, et le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Citations :

« Le dynamisme des dirigeants de Palco va au-delà de l'entreprise. Citoyens actifs de la vie entrepreneuriale de la région, ils sont toujours à l'affût d'une occasion d'affaires à saisir et participent à des formations afin d'être plus concurrentiels dans leur secteur. Ayant à coeur de répondre aux besoins de croissance et de diversification des entreprises de chez nous, notre gouvernement confirme son engagement à accompagner les PME à toutes les étapes de leur croissance afin qu'elles deviennent plus innovantes et productives, renforçant ainsi la compétitivité du Québec et, par le fait même, celle de la circonscription de Richmond. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« La vitalité économique et le dynamisme de ces entrepreneurs permettent à la région de l'Estrie de se démarquer. En contrepartie, le rôle de notre gouvernement est de mettre en place un environnement et des outils qui accélèrent le développement des entreprises dans les régions. Une fois de plus, nous agissons comme un catalyseur de développement local en soutenant l'entrepreneuriat, l'un des trois piliers économiques sur lesquels repose l'essor économique du Québec. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Puissant vecteur de changement et de créativité, l'entrepreneuriat figure parmi les priorités de notre gouvernement, comme en témoigne le Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. Grâce à ce plan d'action, nous mettons en place des moyens pour consolider notre vision d'un développement économique soutenu par et pour les entrepreneurs, en plus de proposer, sur l'ensemble du territoire québécois, un écosystème entrepreneurial riche et diversifié. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Fondée en 1994, Palco se spécialise dans la fabrication sur mesure de produits de manutention en bois, comme les palettes neuves et usagées, les boîtes ainsi que les composants en bois. L'entreprise débite et assemble ses produits en utilisant du bois franc et du bois mou de différentes qualités, traités ou non pour l'exportation.

Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources est un outil de développement économique mis sur pied exclusivement pour répondre aux besoins de la MRC. Il permet entre autres de soutenir et de favoriser le démarrage de nouvelles entreprises, d'assurer la croissance d'entreprises existantes et d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Le Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022, dévoilé en mars dernier, soutient l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, afin de renforcer la compétitivité du Québec, de favoriser la croissance économique et d'accroître les possibilités d'emploi.

