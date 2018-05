Découvrez les lauréats RÉGIONAUX de la 20e édition du Défi OSEntreprendre!







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Des jeunes du primaire à l'université, et des créateurs d'entreprise, se sont démarqués partout au Québec lors des galas régionaux de cette 20e édition du Défi OSEntreprendre.

Démontrant un engagement remarquable, avec passion et coeur, ces lauréats sont une source d'inspiration pour leur communauté. En osant entreprendre, chacun et chacune contribue à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Leur apport est exceptionnel et fait la différence. OSEntreprendre félicite tous les participants et lauréats!

Pour consulter la liste des lauréats RÉGIONAUX du volet Entrepreneuriat étudiant cliquez ici.

Pour consulter la liste les lauréats RÉGIONAUX du volet Création d'entreprise cliquez ici.

Pour consulter l'album photo des lauréats RÉGIONAUX, cliquez ici. Cet album évoluera au cours des prochains jours.

À propos

OSEntreprendre a comme mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, les Fonds de recherche du Québec, Québecor, Vidéotron Service Affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

