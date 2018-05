Colloque de la CIRTA 2018 - Deux journées d'activités à l'Université TÉLUQ







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ accueillera, les 10 et 11 octobre 2018 à Québec, la quatrième édition du colloque de la Communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies dans l'enseignement/apprentissage (CIRTA), qui se déroulera sur le thème « Présent et futur de l'enseignement et de l'apprentissage numérique ».

Pour Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ, « c'est avec fierté que nous accueillons un tel événement en nos murs. La CIRTA et notre université partagent plusieurs objectifs communs tels que la collaboration et l'innovation, en plus de favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et de contribuer au développement des savoirs, tant sur la scène nationale qu'internationale ».

Le professeur Patrick Plante, du Département Éducation et membre du comité de gestion de la CIRTA, explique que « ce colloque favorisera le réseautage d'experts, de chercheurs, de professionnels et d'étudiants des cycles supérieurs afin de faire progresser la recherche et l'innovation dans cet espace qui se situe à la croisée de la technologie et de l'éducation. C'est l'occasion idéale pour l'ensemble des participants d'échanger sur des résultats de recherches et des expériences novatrices ».

Ce colloque scientifique abordera des sujets tels que l'apprentissage et le numérique, les jeux sérieux, la formation à distance, les environnements numériques d'apprentissage, la formation numérique en milieu de travail, la modélisation et la gestion des connaissances, l'analytique de l'apprentissage ainsi que les technologies et les usages novateurs.

L'Université TÉLUQ profitera de cet événement pour présenter la deuxième édition du concours Trophées francophones du numérique, qui souligne l'excellence de projets pédagogiques numériques dans la francophonie. Elle y présentera également un numéro spécial de la revue internationale sur le numérique en éducation et communication Médiations et médiatisations, qui traitera de la thématique « Ouvrir les murs de la classe avec le numérique ».

La CIRTA

Fondée en 2000, la Communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies dans l'enseignement/apprentissage a pour mission de favoriser un réseautage d'experts, de chercheurs, de professionnels et d'étudiants aux cycles supérieurs. Ainsi, elle vise à faire progresser la recherche et l'innovation portant sur les théories, les modèles, les méthodes, les systèmes et les outils dans le domaine de l'enseignement/apprentissage à l'aide des technologies, et ce, quel que soit le milieu (scolaire, organisations privées, publiques et communautaires), ou la modalité (en présence, à distance ou hybride), et quel que soit l'âge ou le profil de l'apprenant.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

