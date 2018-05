Le ministre Gaétan Barrette souligne la Semaine nationale des soins infirmiers







QUÉBEC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 7 au 13 mai 2018, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, souhaite remercier les infirmières et les infirmiers pour leur engagement et mettre en lumière leur apport considérable au système de santé québécois.

Les infirmières et les infirmiers ont une influence positive notable sur l'expérience de soins des patients et de leurs proches, mais aussi sur le travail des autres professionnels les côtoyant au quotidien.

Citation :

« Le rôle des infirmières et des infirmiers est directement lié à la qualité des soins offerts au sein de notre réseau. Je suis sensible aux enjeux liés à leur charge de travail, et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons accéléré nos travaux afin d'améliorer concrètement leurs conditions de travail et de leur permettre d'encore mieux répondre aux besoins des usagers dont ils prennent soin. En ce début de la Semaine nationale des soins infirmiers, je tiens à rappeler que chaque personne qui choisit cette carrière fait preuve d'un engagement incontestable et mérite toute notre reconnaissance et notre gratitude. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le ministre Barrette et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ont confirmé récemment le début des projets sur les ratios professionnelles en soins / patients. Au total, ces sont 17 projets qui seront mis sur pied afin de couvrir l'ensemble des réalités géographiques et d'intensité de soins. Certains de ces projets sont déjà en cours.





Soulignons également qu'en 2014, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait 2 000 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) d'ici 2024-2025. D'ailleurs, en mars 2017, un investissement de 25 M$ avait été annoncé afin d'atteindre cet objectif.





Ajoutons qu'en février dernier, le gouvernement a annoncé deux règlements accordant désormais aux IPS un plus grand pouvoir en mettant davantage à contribution leurs compétences.

