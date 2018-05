Avis aux médias - La Financière Sun Life fait cadeau de la musique aux habitants de la région de Fredericton







FREDERICTON, le 7 mai 2018 /CNW/ - La Financière Sun Life continue de faire connaître les joies de la musique en étendant son Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques à la Bibliothèque publique de Fredericton. David Myles, un artiste natif de Fredericton récompensé aux Prix de la musique de la côte Est et lauréat d'un prix Juno, se joindra à nous pour l'annonce du programme détaillé.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques - Financière Sun Life est le premier en son genre sur la côte Est. Ce programme novateur et gratuit permet à plus de gens d'avoir accès à des instruments de musique. Les résidents détenteurs d'une carte de bibliothèque peuvent en effet emprunter différents instruments, comme ils empruntent un livre.

DATE :

Mardi 8 mai 2018





HEURE :

11 h HAA





LIEU :

Bibliothèque publique de Fredericton 12, rue Carleton Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5P4





QUI :

? David Myles, artiste récompensé aux Prix de la musique de la côte Est et lauréat d'un prix Juno ? Gilles LePage, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Croissance démographique ? Mike O'Brien, maire de la Ville de Fredericton ? Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life ? Julia Stewart, directrice de la Bibliothèque publique de Fredericton ? Jon Holt, président du conseil de la Bibliothèque publique de Fredericton

Il s'agit du septième programme de prêt d'instruments que la Financière Sun Life instaure dans une bibliothèque publique au pays.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos de la bibliothèque

La Bibliothèque publique de Fredericton se trouve au coeur de la ville capitale du Nouveau-Brunswick. Une bibliothèque du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, la succursale au centre-ville sert plus que 700 personnes par jour et elle est la bibliothèque la plus occupée de la province et l'espace public le plus occupé en ville. La bibliothèque offre des programmes et des services pour tous les âges et tous les membres de la communauté, 7 jours par semaine. Il y a plus que 150 000 articles dans la collection, incluant des livres, des journaux, des revues, et des articles audiovisuels. La bibliothèque prête aussi des raquettes, des semences pour le jardin, des compteurs d'électricité, des laissez-passer pour les musées et elle offre de l'espace pour les citoyens où ils peuvent créer et apprendre. De l'autre côté de la rivière, la Bibliothèque publique de Fredericton - Nashwaaksis, ouverte 6 jours par semaine, est une bibliothèque publique-scolaire et elle offre des services de bibliothèque à la population scolaire ainsi que le grand public. Au Nouveau-Brunswick, le service de bibliothèques publiques est offert en partenariat avec le gouvernement provincial et les municipalités participantes.

Renseignements pour les médias

Barbara Duroselle

Directrice, communications d'entreprise

Financière Sun Life

Tél. : 514-904-9673

Barbara.Duroselle@sunlife.com

Julie Stewart

Directrice de la bibliothèque

Bibliothèque publique de Fredericton

Tél. : 506-460-2809

julia.stewart@gnb.ca

