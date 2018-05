Avis aux médias - Raymond Chabot Grant Thornton et Magog Technopole partenaires pour un développement économique fort du Québec







MAGOG, QC, le 7 mai 2018 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton et Magog Technopole convient les représentants des médias à participer à une conférence-réseautage le 10 mai prochain en présence de nombreux gens d'affaires de la région. Le président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, Emilio B. Imbriglio, prendra la parole dès 16 h sur le thème : Comment rendre les PME du Québec plus compétitives. La conférence sera suivie d'un cocktail de réseautage.

Les représentants des médias sont invités à compter de 15 h 30 pour réaliser des entrevues individuelles avec MM. André Métras, directeur général de Magog Technopole, Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction, Raymond Chabot Grant Thornton et Jean Gaouette, associé et responsable du bureau de Magog de Raymond Chabot Grant Thornton. Les représentants des médias sont aussi invités à participer à la conférence (de 16 h à 17 h) et au cocktail (de 17 h à 19 h).

Aide-mémoire :

Quoi : Conférence-réseautage Magog Technopole et Raymond Chabot Grant Thornton sur les enjeux économiques du Québec

Où : Ilot Tourigny, 803, rue Principal Ouest, Magog (Québec)

Quand : Jeudi 10 mai 2018, à compter de 15 h 30 (pour entrevues)

Il sera possible de prendre des photos au cours de l'événement. Les entrevues individuelles pourront être réalisées entre 15 h 30 et 16 h, préalablement à l'activité.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4?400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

À propos de Magog Technopole

Magog Technopole est une entité sans but lucratif dont la mission est de favoriser la croissance du secteur des TIC et des technologies vertes dans la ville de Magog, par le développement d'un environnement d'accueil distinct et par sa promotion auprès des entreprises innovantes pour favoriser leur implantation et la constitution d'une réelle communauté TIC très vivante.

